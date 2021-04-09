هذه دواعي إلزام الملقحين ضد "كورونا" بـ"الإغلاق الرمضاني" في المغرب

أُثير نقاش واسع حول إمكانية سماح الدول للحاصلين على لقاح فيروس “كورونا” بممارسة حياتهم الطبيعية بشكل عادي بخلاف غير الملقحين.
وأعلنت دول عديدة عن خطط لطرح جوازات سفر رقمية للملقحين ضد فيروس “كورونا”، في خطوة تهدف إلى تخفيف عمليات الإغلاق التي تعيق تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي المغرب، تساءل البعض لماذا لم تسمح الحكومة للملقحين بالخروج ليلا بعد قرار الإغلاق خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
وبلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.410.023 شخصا؛ فيما استفاد 4.038.083 شخصا من الحقنة الثانية.
ويرى الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن السماح للمواطنين الملقحين بممارسة حرياتهم الشخصية بشكل كامل يثير الكثير من الملاحظات، أولاها أنه لا يمكن التمييز بين المواطنين وخلق نوع من عدم المساواة.
وأوضح حمضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك أشخاصا لم يحصلوا على التلقيح بعد وفئة أخرى ضد التلقيح ثم فئة ثالثة لم يصل دورها لأخذ الجرعة، إضافة إلى بعض المرضى الذين لا يتحملون التلقيح.
ويرى الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية أن الفئة الملقحة في المغرب تبقى قليلة، وأغلبهم من الفئات العمرية الكبيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن فتح المقاهي وبقية المرافق لهذه الفئة القليلة من الملقحين، مضيفا أنه بعد الوصول إلى عدد معقول من التلقيح يمكن أن نبحث تطبيق إجراءات تعطي امتيازات للملقحين؛ لكن إذا كانت مرتبطة بإنقاذ أنشطة اقتصادية ذات مردود على المجتمع، وبالتالي حتى غير الملقح سيستفيد من ذلك.
ويطرح حمضي إشكالا آخر بخصوص منح الحرية للحاصلين على الجرعات ضد “كوفيد 19″‘، مبرزا أن الملقحين ليس من المؤكد مائة في المائة أنهم لا ينقلون الفيروس.
وأورد المتحدث ذاته أن الدراسات العلمية تؤكد أنه بعد الجرعة الأولى تصل ضمانات عدم نقل الفيروس إلى 75 في المائة، وبعد الجرعة الثانية تتقوى هذه النسبة أكثر؛ لكن هناك دراسة تجري الآن في الولايات المتحدة الأمريكية تبحث أكثر في هذا الأمر.
وكان الدكتور مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، انتقد، في وقت سابق، الممارسات التفضيلية للملقحين. وقال ريان إن “التطعيم غير متوفر بما يكفي في جميع أنحاء العالم، وغير متوفر بالتأكيد على أساس عادل”. وأضاف المسؤول ذاته أن جوازات سفر اللقاحات قد تسمح لهذا الظلم بأن يصبح “علامةً إضافيةً يوسم بها هذا النظام”.
تتكلمون عن عدم إمكانية فتح المقاهي لفئة الملقحبن بسبب قلة اعدادهم ادن ادا كان الامر هكدا فافتحوا لهم المساجد على الاقل
انه يتم تطبيق مشروع الكتاب الازرق الذي سوف يقلص عدد البشرية باسم النمو الديمغرافي والاحتساب الحراري و وجعل البقية عبيدا للنخبة التي تحكم العالم. منظمة الصحة منظمة العدل. منظمة البيئة. البنك الدولي. هؤلاء كلهم من يحكمون العالم. ولكن ليست تلك الشخصيات التي تتحدث باسمهم كرئيس للمنظمة وما الى ذلك. انما يقف ورائهم من لا يظهر للعيان. جماعة خفية لا يمكن الاكاحة بها لانها غير معروفة. لقد بدا هذا المشروع قبل ان نولد وكتب الكتاب سنة 1975 وكان اول فيروس يتم صنعه سنة 1979 م.
نحن كشعوب وتحت هذه المؤامرة لا زلنا نتحدث عن كم ثمن الشباكية والتمورو هل سنخرج لنأكل الببوش في ليال رمضان ام لا.
الحاكم لا يتقي الله في المحكوم كورونا تخرج بالليل فقط وتنام بالنهار هذه المقولة مشهورة في المغرب حتى غير المتعلمين يقولون هذا الكلام
قامت الدولة المغربية الدكتاتورية بتوظيف كورونا لصالحها حيت وافقت بين وقت عمل الادارة ووقت الاغلاق تنهي جل الادارات عملها في الساعة السادسة ومباشرة بعد ذالك يبدأ الاغلاق الليلي
ثانيا معظم التجار يكون عندهم الرواج ليلا بحيت يخرج الناس للتسوق
ثالتا في النهار لا تقوم الدولة المغربية بمراقبة المواطنين واجبارهم على التباعد والكمامة وليلا تحرم كل ما احلته بالنهار
المغاربة الاحرار أناشدكم بالخروج والتضامن فيما بينكم وعدم الدخول في ليالي رمضان والمطالبة بحقوقكم
لو سمح للملقحين الخروج ليﻻ !! يجب السماح لأطفال كذلك … من بعد خروج الجميع وتعم الفوضى. … مادام ليست هناك مناعة جماعية فكل عمل طاءش نتائجه تكون وخيمة. .. كما نشر البارح في التقارير الطبية بأوروبا ان الدول التي لحقت اعداد كبيرة من مواطنيها تعيش هي أﻻخرى الموجة الثالتة ..نتيجة لﻻستخفاف بالاحتياطات الوقائية وعدم التباعد … المناعة تكون بعد تلقيح شبه جماعي و بعد مرور أسابيع أو أشهر. … فﻻ تستعجلون. .
كيفما درتو وحلة. علاش هذاك ملقح وي خرج وانا تحجرو عليا حينت ماملقحش.
حجرتو على كولشي غايقوليك اشنو الدور ديال هاذ التلقيح.
طلقتو اللعب أو تزادو الوفيات غايقوليك الدولة غير مهتمة بصحة المواطنين مع العلم فروسيا اللي مصنعة للقاح كاتبيعو للمواطن الروسي بربعة آلاف ريال.(20$).
شي واحد احل هاد المعادلة!
رسالة الى الشعب المغربي العزيز على قلوبنا كل هذه التدابير الاحترازية نعلم أنها ستؤثر عليك نفسيا وماديا ولكننا مجبرون على ذلك فلا حل بين أيدينا سوى ان نساعد بعضنا ونتفهم الظروف قمنا بدراسة المشكل من جميع النواحي ولم نجد حل اخر يحمي المواطن المغربي الغالي على قلوبنا.فكرنا كذلك بمساعدة المستخدمين في قطاع المقاهي ومطاعم وباقي القطاعات المتضررة ولكن كما تعلمون الوضعية الاقتصادية التي يمر منها الوطن.فاتمنى وأرجو من الشعب التلاحم والصبر والتفهم ودمتم في رعاية لله وحفظه.
يا له من تحليل فان لم يكن من المؤكد ان الملقح لا ينقل العدوى فلماذا مضيعة المال العام في اللقاح،كما ذكر المحلل ان الفئة العمرية الكبيرة في السن قليلة وبما انه لا يرخص لابنائهم بزيارتهم قبل وفاتهم ما داموا كبترا في السن بحكم ان زيارة الاباء بعد مدة طويلة لا تعنبر مبررا للحصول على رخصة استثنائية، فاسمحوا لنا كبار السن والملقحين بزيارة ابنائنا وبناتنا ومدهم بالمساعدة فمنهم الموظف او الموظفة والطالب والطالبة،مع الاسف تحليلاتكم ومبرراتكم غير منطقية،كورونا لن تغادر الارض مثلها مثل اي انفليونزا التي يفوق موتاها موتى كورونا، هذا اضافة الى فصل الربيع وما يصببه تناثر حبوب اللقاح من حساسية للبعض وتصنف بكورونا،فاحسن لقاح هو المناعة الجماعية، اما اللقاح فلم يعد مضمونا فانظروا ما جد حول استازينيكا والباقي يعلمه الله
تلقيت جرعتي التلقيح يومي 15فبراير و15مارس الماضيين لكن اصبت منذ يوم الخميس 08 ابريل الجاري وحتى الآن بزكام حاد .ما العمل؟ مع العلم أني لقحت شهر نونبر 2020 بالحقنة ضد الزكام .
الحل الذي سيؤضي الجميع حكومة وشعب وهو الاغلاق النهاري في رمضان. حجر صحي في النهار وحركة تعبدية و اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية في الليل.
والحكومة الناس تايتقهواو بالليل ماشي فنهار غير إلى بغيتو ناكلو رمضان. الطوبيسات لعامرة و الأسواق المزاحمة مافيهومش كورونا
لا فرق بين الملقحين وغير الملقحين ….. ظهر حالات إصابة بالفيروس بفئة الملقحين ….. وهذا يعني أن الكل لا زال مهدد بالجائحة….. نسأل من العلي القدير أن يلطف بنا
السيد حمضي اليوم عاد شفتي التمييز منين اخلقنا والتمييز كاين في كل شيء .ولد الغني عندوا سيارة أو دراجة نارية من الحجم الكبير والفقير كيشم ريحة المازوط لي طلقاتوا السيارة .ولد الوالي كيدير لي بغا بدون حسيب ولا رقيب والفقير يلا نسا الكمامة يخلص 300درهم والمسؤولين وأولادهم كيسافروا فين ما بغاوا فالمغرب والفقير سير وقف فإدارة الباشا 6اشهر ولم أخذ رخصة التنقل لقضاء مصالحي ووووووووووووووووووووووو.
ما تفرضوش علينا الحبس ملقحين وغير ملقحين.او غير بغيتوا تجربوا فينا اللقاح؟؟؟؟؟ .
شهادة التلقيح تساوي رخصة التنقل بحرية ولا تطبق في حقنا حالة الطوارئ.
لماذا لم يتم اعفاء أصحاب شهادة التلقيح من رخصة التنقل للسفر !!!!؟؟؟؟
تحية لصاحب التعليق الثاني “محمد “، تلك هي خلاصة القول…
أنا غير مقتنع بهذه المبررات و هذه الحجج على اعتبار أنها فقط كلام عادي .كيف أنهم غير متأكدين من فعالية اللقاح و هم يلقحون البشرية ؟ إذا باغيين يتهناوا من ابنادم اوصافي . بهذا التصريح يجعلنا نشكك في هذا اللقاح . و لا حول و لا قوة إلا بالله . إيوا على الأقل خلوهم يؤدون شعائرهم الدينية بالمساجد ما داموا كبار السن .
افتحوا لهم المساجد بشروط لعندو بطاقة التلقيح يدخل للمسجد .
التخرببق،،،اليوم كله الازدحام والليل ،،،الاغلاق،،،،،
رقم 1 كوفيد 20 . انت ما زلت لا تفهم ان الانسان الملقح هو له مناعة شخصية لوحده وهو يبقى حامل للفيروس ويمكن ان يعرض اخرين للعدوى . لذا يقول الخبراء ان وجب على الدول ان تلقح تقريبا ثمانين في المائة من سكانها لكي يتم احتواء الفيروس وللقضاء عليه . اما طلبك بالسماح بالملقحين بالخروج ليلا لصلاة التراويح وكان صلاة التراويح ستقضي لنا على الوباء الخطير . يا سيدي السلالة البريطانية الجديدة تنتشر بسرعة والحل هو الاغلاق مادام الغالبية لم يتم تلقيحها . بدل مطالبة الدولة بالسماح بصلات التراويح .لماذا لا تطالب من هذه الالاف او الملايين الذين منهم من يريد حتى خرق الطوارئ والتوجه للمسجد خلال الليل . فعلا لماذا لا تطالب منهم التبرع بقطرة من دمهم لمراكز تحاقن الدم الذين تعيش خصاص كبير لانقاذ المئات المعرضين للموت من جراء هذا الوباء وامراض اخرى