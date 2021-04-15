هل تهرب "أساتذة التعاقد" من الفحص الطبي؟

أكد مصدر أمني أن سبب استدعاء أساتذة التعاقد، في مرحلة موالية لما بعد إجراءات التقديم أمام النيابة العامة، “كان بسبب الحرص على تنفيذ أوامر وكيل الملك القاضية بعرضهم على الفحص الطبي للتحقق من مزاعم وادعاءات تعرضهم للعنف؛ وذلك طبقا لمقتضيات المادة الـ74 من قانون المسطرة الجنائية”.
وأوضح المصدر ذاته أن بعض الأساتذة المعنيين بهذا الإجراء المطلوب أبدوا رغبتهم في عدم الخضوع للفحص الطبي، وتم الإشهاد على ذلك في محاضر قانونية أحيلت على النيابة العامة التي أمرت بهذا الإجراء؛ بينما اختار البعض الآخر عدم الامتثال لهذا الإجراء، وغادروا المستشفى دون استنفاذ موجبات وشكليات هذا الإجراء الصحي والمسطري.
وفي تعقيب على المنشورات “الفيسبوكية” المنسوبة إلى بعض أساتذة التعاقد، والتي جاء فيها أنهم رفضوا الخضوع للفحص الطبي بدعوى أنهم كانوا يرغبون في إجراء خبرة طبية شاملة، فقد أكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء هو مسألة قانون وليس واقع، بمعنى أنه محدد بموجب قانون المسطرة الجنائية ولا يخضع لاختيارات وأهواء المشتبه فيهم؛ فالمشرع المغربي ينص صراحة، في المادتين الـ73 والـ74 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه يتعين على الوكيل العام الملك أو وكيل الملك “الأمر بإجراء فحص طبي، إما بطلب من محامي المشتبه فيه أو تلقائيا”.
وأردف المصدر عينه تصريحه: “تراجع المعنيين بهذا الإجراء عن الخضوع للفحص الطبي، رغم أنه ضمانة قانونية وطبية مهمة، يؤكد سلامة الإجراءات التي باشرتها الشرطة القضائية في هذا الملف، ويدحض في المقابل كل تلك المغالطات والأكاذيب التي حاول الترويج لها البعض في التفاف معيب على الحقيقة والواقع”.
وكانت صفحات “فيسبوكية” قد نشرت، في الآونة الأخيرة، صورا لاستدعاءات أمنية توصل بها أساتذة التعاقد مباشرة بعد عرضهم على وكيل الملك، وهي الاستدعاءات التي دونت بشأنها نزهة مجدي “عطاوني استدعاء وقالك نووووض هز صاكك ورجع للرباط راهم استدعاوك ثاني للتحقيق.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.
وتعليقا على هذه التدوينات، نفى المصدر الأمني نفيا قاطعا أن يكون سبب الاستدعاءات اللاحقة هو مواصلة التحقيق أو البحث، كما تم الترويج لذلك بطريقة فيها كثير من التحريف؛ وإنما كانت موجبات تلك الاستدعاءات هي إجراء الفحص الطبي للتحقق من مزاعم العنف خلال الاستجواب، التي اختلقها البعض في ادعاءات منشورة في منصات التواصل الاجتماعي.
العنف و الرفس و السحل و التصرفيق الذي نراه مباشرة و توثقه هواتف المئات و تجوب صوره الكوكب بأسره ليس دليلا ماديا على التعنيف، و حتى يمر شهر على الواقعة و تختفي آثار التعنيف يستدعى المتضررون هذا هو الطنز بعينه ههههههه
اودي الله يكون فعون التلاميذ المساكين للي بغاو يقراو…لأن اساتذة التعاقد ابانوا حقا انهم مجموعة من الشلاهبية و عديمي الضمير و الوفاء.
لا اعلم لماذا لم تسلك وزارة التعليم الى الآن مساطر الطرد في حقهم.
فهم لا يستحقون تلك الوظيفة و لا يستحقون فلسا واحدا مما يتقاضون.
هؤولاء السلالة المتحورة من الأساتذة لا يستحقون أي تقدير و اهتمام ، انهم مجرد متقاعسين و اشخاص بثقافة بئيسة و مستوى مهني و اخلاقي رذيء، انهم انتهازيون و صبيانيون.
يخدمون لمصلحة جماعة العدل و الاحسان و ايضا لمصلحة اجندة خارجية، هم اصبحوا مصدر تهديد لأمن الوطن، و أنا اقول إنهم خونة، و يجب استخدام كل القوانين بصرامة في حقهم، من متابعات قانونية و عزل و طرد، لأنهم ببساطة لا يستحقون اجرتهم و لا يستحقون تسمية اساتذة، انهم براهشو برهوشات فرضوا على ابناء الشعب، ليدمروا المدرسة المغربية.
هؤلاء بعيدون عن مسؤولية التعليم، هؤلاء مجرد فوضويون لا يحترمون ش وط العقد و لا يقدرون وقت التلاميذ…. يجب طردهم من التعليم
الخبرة الطبية تكون مباشرة بعد الفعل،وليس بعد مرور عدة أيام
سؤال حيرني لمدا هده الحرقة على الوضيفة العمومية . و كأن الرزق سينقطع ان لم تكن الوضيفة .. أو عقول هاؤلاء عجزة عن إجاد بدائل للعمل و النجاح في مجالات أخرى . هناك ملايين الأشخاص لم تكمل حتى تعليمها . و شقت طريقها في مجالات متعددة و فتحو بيوت و كونو أسر و يعيشون بسلام و حامدين شاكرين . انا لا أريد متل هده العقول الفاشلة ان تدرس ابنائي . لأن العقرب لا تعطي عسل العقرب تعطي سم
السلام عليكم
مع احترامي لقرار الظابطة القضائية لاكن منذ اليوم الأول وجب قبل المتابعة والوضع رهن الحراسة النظرية، تقديم الأساتذة أمام طبيب محلف لإجراء المعاينة ووضع تقرير طبي، إما بوجود كدمات وإصابات أو خلوها. هذا بالطبع في الدول التي تحترم نفسها.
هذا الفيلم قولتو ليكم بشحال هذا، الدولة لن تتنازل لكم والقادم أسوء.
هؤلاء “الأساتذة” لا يهمهم مصلحة التلاميذ الذين اصبحوا بدون دراسة، ومع ذلك يتقاضون اجورهم التي هي من اموال الشعب.
يريدون التوظيف حتى يتسنى لهم القيام بما يحلو لهم وضمان المرتب آخر الشهر، مع العلم انهم قبل عملهم بسلك التعليم، قبلوا عن طيب خاطر العمل بالتعاقد، والعقد شريعة المتعاقدين.