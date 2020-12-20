هل يزور وفد رسمي إسرائيلي مقرّ حزب العدالة والتنمية؟

أمام حيرة وتخبط حزب العدالة والتنمية بشأن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، حسم الأمين العام سعد العثماني الأمر أمام قياديي “المصباح” بالقول إن قضية الصحراء أولوية الأولويات، وإن الفلسطينيين أنفسهم يختلفون حول إيجاد حلّ للقضية.
مصدر لهسبريس من “حزب المصباح” كشف أن العثماني تحدث عن إحراج وتنازلات مؤلمة يتقاطع فيها ما هو سياسي مع ما هو عقائدي؛ وكان قبل ذلك أكد أن حزب العدالة والتنمية يتجنّد وراء جلالة الملك والقضية الوطنية الأولى.
المصدر ذاته أضاف أن وزراء من حزب العدالة والتنمية يستعدون “نفسيا” لتحية نظرائهم الإسرائيليين والتقاط الصور معهم عند توقيع اتفاقيات الشراكة بين المغرب وإسرائيل، وأنه شخصيا لا يعارض زيارة وفد رسمي إسرائيلي مستقبلا إلى مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط…
هكذا يبدو أنه لا حرج أمام “أخوان العثماني” في ذلك، مادام الزعيم التركي أردوغان صافح بحرارة “جزار صبرا وشاتيلا” شارون، ووضع أكاليل الورود على قبر “هرتزل”، مؤسس الصهيونية العالمية، أثناء زيارة رسمية إلى إسرائيل سنة 2005.
رصاصة الرحمة في رأس الحزب.
خسارة الانتخابات لمقبلة بدايتها.
يجهل الكثير من المغارب ان حزب الاخوان المسلمين له اعضاء داخل الكنيست الاسراىيلي.
حزب المصباح أظهر وجهه الحقيقي وباع مبادئه وظهر حزب السيدة منيب أشرف منه في الوقوف مع الحق الفلسطيني…
Dans cette vie où nous sommes, rien n’est mauvais et rien bon sauf notre pensée, nous les humains, qui nous crée le malheur ou le bonheur car tout reste relatif et rien n’est définitif…
باركا من الديماغوجية والركوب على التطبيع…إسرائيل دولة معترف بها وعضو في الأمم المتحدة وتعترف بها أغلبية دول العالم ولم تسئ إلى المغرب في يوم من الأيام فمرحبا بسفارة إسرائيل في الرباط ومرحبا بالشعب الإسرائيلي في المغرب….أتمنى أن أصادف يوما وفدا من السياح الإسرائليين وآخذ معهم صورا تذكارية بالعلمين المغربي والإسرائيلي على الأقل لأقدمها هدية إلى جارتنا الشرقية التي حاربتنا 50 سنة .