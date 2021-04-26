هل يسعى بايدن إلى كسب المزيد من الوقت في قضية الصحراء المغربية؟

هل كان بإمكان الماسكين بالإدارة الأمريكية أن يوسّعوا هامش المناورة في تعاطيهم مع قضيّة الصحراء خلال أشغال مجلس الأمن؟ ثمّ لماذا تريد أمريكا رعاية الحوار في المنطقة بينما تعترف في الوقت نفسه بالسّيادة المغربية على الصّحراء؟ وما هو الحلّ السياسي الذي تراهن عليه واشنطن؟.
سياق هذه الأسئلة ما أثاره موقف الولايات الأمريكية في آخر جلسة عقدها مجلس الأمن حول نزاع الصّحراء، حيث لم تبد واشنطن “حماسا” يعكسه الموقف الأخير للإدارة الأمريكية السّابقة القاضي بالاعتراف الشّامل بمغربية الصّحراء، إذ أعادت ترديد أطروحتها الخاصة بإنهاء النّزاع.
وكان البعض يراهن على أن جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول نزاع الصحراء سيكون منسوب حرارتها أكثر ارتفاعا مما سبق، خاصة أنها تأتي في وقت راهنت الجزائر على إقناع أعضاء المجلس بأن هنالك حربا مندلعة بين البوليساريو والمغرب، وعلى الأخير أن يتفاوض وفق المعطيات الجديدة المترتبة عما تسميه “خرق وقف إطلاق النار من طرف المغرب”.
ويشير الباحث الأمني والإستراتيجي محمد الطيار إلى أن “هذه الجلسة تأتي بعد الاعتراف الأمريكي في عهد ترامب بسيادة المغرب على صحرائه، واستمرار الإدارة الجديدة في النهج نفسه رغم المحاولات العديدة لخصوم المملكة لثنيها عن ذلك”.
وشدد الخبير الأمني على أن ”بعض المتتبعين كانوا ينتظرون من الولايات المتحدة أن تقدم خلال هذا الاجتماع ما يمكن أن يرسخ موقفها الجديد، وأن يسد باب المشككين في استمرار الإدارة الجديدة في الاعتراف بمغربية الصحراء”.
ويعتبر المحلل ذاته أن “هذا الأمر لا يستقيم، فالإدارة الأمريكية الجديدة قدمت عدة إشارات ومواقف كلها في مصلحة الوحدة الترابية، وتؤكد أنها غير مبالية بالدعوات المعاكسة للمغرب؛ إضافة إلى أن جلسة مجلس الأمن قدمت إشارات معينة وواضحة”.
كما قال المتحدث إن “أمريكا تعاملت بشكل ينسجم مع الوضع الذي أصبحت تعيشه قضية الصحراء، والذي لا يمكن فيه أن تتجاوز دعوات مجلس الأمن أمورا مثل “تعيين مبعوث شخصي جديد”، و”تجنب التصعيد”، و”حل سياسي متوافق عليه””، واستطرد: “غير ذلك لم يعد مطروحا على طاولة مجلس الأمن، فقد حسم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 ماي 2003 في أمر الاستفتاء، إذ أكد الاستحالة المطلقة لإمكانية تنظيمه. ومنذ هذا التقرير لم تعد الأمم المتحدة تتحدث إطلاقا عن تنظيم استفتاء، بل تكتفي فقط بالدعوة إلى حل سياسي”.
لذلك، يشدد الخبير ذاته على أن “الموقف الأمريكي ينسجم مع التطورات والمعطيات الجديدة التي تؤكد زيف الادعاءات الجزائرية؛ فمختلف المؤسسات السيادية الأمريكية اعتمدت خريطة المغرب كاملة بشكل رسمي، وهي إشارة واضحة لمن مازال يختلج صدره الشك”.
واعتبر المحلل أن “مراكز القرار، ومراكز التفكير بأمريكا، أصبحت مقتنعة في السنوات الأخيرة بأن التطورات الجيوستراتيجية، والوضعية مسدودة الأفق أمام النظام العسكري في الجزائر، تنبئ بنهاية وشيكة لتنظيم البوليساريو، وأن الحل السياسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة لا يمكن أن يتجاوز أفق مقترح الحكم الذاتي”.
الصحراء مغربية من لاب الى جد وتاريخ يشهد ذالك
المغرب لم يهنى الرئيس الديموقراطي بايدن و نائبته بفوزهما بالانتخابات الأمريكية و الأكثر من ذالك ان المغرب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية الأخيرة و لم يعترف بنجاحها هههه
لا تهمنا مواقف الغير. الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه شاء من شاء و أبى من أبى
المغرب بغا يعتارف بالكيان الصهيوني و يبيع القدس و دار الصحرا طريق.
الخزي و العار غادي يابع المغرب الى الابد
وجب الحدر والتعويل على الدات وتمتين الجبهة الداخلية وهدا هو الاهم المغاربة لن يفرطوا في صحراءهم مهما كلف الزمن
قضية الصحراء بالنسبة الايدز ليست من الأولويات . فبايدن منشغل بالصين وكذلك تركيا صمام حلف الناتو من الجهة الشرقية وعليه الإعتراف بقضية الأرمن، وهناك النزاع في أوكرانيا التي أختارتها أمريكا بديل لتركيا ووجدتها فريسة الروس. وهناك قضية النووي الإيراني والإنسحاب من أفغانستان وعدة قضايا أخرى… أما قضية الصحراء فهي فقط يستعملها بعض الأعضاء في الكونغريس وبعض الجهات لأن أمريكا دولة المؤسسات واالوبيات. فبايدن لا يريد الإصطدام مع الموالين للمغرب خاصة اليهود من أصل مغربي. فلحد الساعة ليست هناك أي ضغط على المغرب كما كان في عهد أوباما وهيلاري كلينتون. فالصمت علامة الرضى.
يجب ان يحتضن المغرب منظمة الماك ويمولها ويدعمها سياسيا واعلاميا وماديا ويفتح لها سفارة في الرباط وقنصلية عامة في العيون والترويج لها في العواصم الأفريقية كممتل شرعي وحيد لشعب القباءل المحتل من طرف الاحتلال الجزاءري الغاصب وحقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة لانها آخر مستعمرة في شمال افريقيا والسلام على جميع المغاربة الابطال وكلنافي خدمةالوطن
قضية الصحراء المغربية قضية وطنية تهمنا فقط نحن المغاربة…فنحن في صحراءنا شاء من شاء او كره من كره
وهذا موضوع لانقبل فيه باي مزايدات من طرف بايدن او غيره…مصلحة امريكا مع المغرب اذن لا داعي لمسرحياتها
لن يرضى عنك اليهود و لا النصارى…
أمريكا وصلت إلى هدفها عبر التطبيع بين المغرب و الكيان الصهيوني هنا انتهى الفيلم
و مسلسل الصحراء مايزال متواصل فرجة ممتعة للجميع
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الأرض و من عليها،سواء بالاعتراف الامريكي او بدونه
المحللين يدرون الرماد على العيون المحللين اتعبونا بتحاليلهم الرنانة هم في وادي والواقع في وادي أخر من فضلكم انسب لكم ان تلتزموا الصمت بدلا من النفاق والكلام الشاعري ثرامب ذكي المغرب أعلن تطبيعه وقايض القضية الفلسطينية والقدس باعتراف وهمي لايسمن ولا يغني من جوع الكل طبل وهتف وفي الاخير الأمور مازالت على حالها التطبيع مقابل لاشيئ كم هي من صدمة لاتقاوم ( انشري ياهسبريس المنبر الحر لتعاليقنا)
الآن، يجب تجميد اي شكل من اشكال التعامل مع اسرائيل مادام الطرف الامريكي يتماطل في الوفاء بالتزاماته
شيئ عادي حزب الديموقراطين معروفين بالنفاق و الكره للمغرب… عكس حزب الجمهورين اصحاب الارض الامريكية يتعملون بدون نفاق والحس الخداع..
ترامب اعترف بالصحرا في الصباح وغادر السلطة في المساء…تم بان الخواص. بايدن نهار الأخير في السلطة علام الله شنو يدير…
اللوبي الذي ضعط على ترامب هو نفسه الذي يضغط على بايدن وامريكا ليست طفلا طائشا لكي تغير مواقفها الخارجية. اسرائيل من تقرر وامريكا تنفذ .
صحراؤنا مغربية …حب من حب…و كره من كره عل قول تبون مزور جابوه العسكر…
دونالد ترامب كان رجل لايتنازل عن رأيه حتى إن كان خاطى الأهم أن يدلي بموقفه لاكن للاسف كما هو معروف ايامنا هاته العالم محكوم من طرف لوبي الابناك وجمعية الشواد وكل من له موقف وتجري في عروقه معنى الرجولة تتم محاربته ونفيه هادا الدمية مند وصوله وهو لايتكلم إلا على حقوق السود مع انهم هم العصنصريون بالدرجة الأولى وعلى حقوق المرأة مع العلم أن هاته الحقوق فاقة كل الحدود حتى خربت الأسرة وافسدة الدنيا بسببها وعلى حقوق الأقليات أنه الفكر اليساري المتطرف
والآن، يجب ايقاف اي شكل من اشكال التعامل مع اسرائيل حتى يفي الجانب الامريكي بكل التزاماته
القوي الكبري لها دراية كبيرة في كيفية تصيد الفرص كجر المغرب للتطبيع مع اسراءيل وتركه يلهت مع حاله مع مشكل الصحراء .ربما الديبلوماسية المغربية تسرعت مع هذا الطرح وترامب كان سيغادر البيت الابيض.فالغرب عموما من صالحه ان يطول الصراع وربما حتي اصحاب الصراع يريدون ان يدوم لتلهية شعوبها .
والآن، يجب ايقاف اي شكل من اشكال التعامل مع اسرائيل حتى يفي الجانب الامريكي بكل التزاماته
اللعبة الجيو استراتجية واضحة ، على امريكا التريث الى ان تظهر الرئيا المستقبلية للوضعية .. اللعبة كلعبة الشيطرونج .. امريكا تتقدم الى الصحراء وفي المقابل روسيا تهدد ليس المغرب فقط وإنما الإتحاد الأروبي بالأخص عبر إنشاء قاعدة عسكرية مستفزة شمال الجزائر .. بالتالي اروبا تضغط على أمريكا لسحب الضغط عليها من طرف روسيا .. فالحقيقة شابكة ومعنكشة القضية و ليس عجبا أنا هدا الصراع دام طويلا ، خوتنا لمريكان راهوم معانا لاكن لا يريدون ان يضعو كل البيض في سلة واحدة ولا يودون حربا مباشرة مع التكتل الشرقي الشيوعي
بعد اشهر من الضحك على الشعب من طرف بوريطة و من معه ، اتضح ان الدبلوماسية المغربية ضعيفة جدا و كما يقال المصرين لا تهش و لا تنش .
حاول الاعلام طوال الاشهر ماضية ايهام شعب المداويخ ان امريكا اعترفت بالصحراء المغربية لكن في الحقيقة ان ترامب هو الذي اعترف فقط لان اي قرار يجب ان يمر على مجلس النواب و الشيوخ حتى تكون له قوة فعلية، اما الاعتراف على تويثر ذهب مع اغلاق حساب ترامب على تويثر.
قلتها و لا زال اقولها امريكا بلد المصالح و لا تعرف شيء لوجه الله ، هدفها ابقاء الصراع لكي تبيع للمغرب خردتها
بمغربية الصحراء مقترن بوجوب التفاوض حول الحكم الذاتي.
كما ان الاتفاق ثلاثي يضم إسرائيل والهدف منه اقتصادي يهدف الى تنمية افريقيا بشراكة مع المغرب من بوابة الصحراء.
فالاعتراف بمغربية الصحراء من طرف اكبر قوة دولية ولها وزن كبير في مجلس الامن يهدف الى طمانة المستثمرين الدوليين على رؤوس اموالهم لان راس المال جبان كما يقال ينفر من مناطق النزاع.
كما ان الاعتراف يدخل في نطاق استراتيجية النظام الليبيرالي الدولي الذي تقوده امريكا بالتحالف مع بريطانيا لمنافسة التكتل الاقتصادي الاسيوي بقيادة الصين.
اعترفت امريكا أو لم تعترف فهدا لن ينقص من عزيمة المغرب والمغاربة شيئا والا كيف حافض المغرب على وحدة أرضه وصحرائه قبل الاعتراف الأمريكي أو شبه الدولي بوحدة المغرب ؟ ما اتمنى ان لا تخرج الأمور عن طريقها والا فستكون جهنم حارقة على القريب والبعيد وهدا وعد الحر ووعد الحر دين عليه …..اتمنى ان تنشروا
Le président baiden est occupé d’abord avec ses citoyens et l’économie de son pays
حطت اول رحلة جوية مباشرة بين تل ابيب و الدار البيضاء اليوم الاثنين على الساعة 17h20 بتوقيت المغرب، الطائرة من نوع بوينغ 737 تابعة لشركة العال الاسرائلية، نفس الطائرة اقلعت من مطار الدار البيضاء عائدة الى مطار تل ابيب على الساعة 19h10 بتوقيت المغرب. مرحبا باهلنا و اصدقائنا الإسرائيليين
الكفر ملة واحدة ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم من يبتغي العزة في أمريكا وروسيا فلن ينصره الله أبدا إذا أردنا أن تحل قضية الصحراء يجب علينا أن نحتكم إلى الكتاب والسنة لا إلى أمريكا وروسيا
في الوقت الذي تخوض فيه الدولة صراعات مصيرية في وعلى اعلى مستوى في شأن قضية وحدتنا الترابية قضية المغاربة الأولى يأبى المتعاقدون المتقاعسون إلا أن يرفعوا عقيرة الانتهازية المقيتة بمطالب تعجيزية عكس التيار في غياب أكاديميات مواطنة تحيل رؤوس الفتنة وتنسيقيات العدل والإحسان والنهج على المحاكم، فالعقد شريعة المتعاقدين والتكثيف من الاقتطاعات ثم الاقتطاعات ومحاسبة المديرين المتواطىين الذين يتسترون على المضربين.
نحن نعلم جميعا أن مجلس الشيوخ هو الذي يتحكم بالقرارات و ليس الأحزاب الديمقراطية أو الإشتراكية ،يعني أن “بايدن” يدعم يدعم قضية الصحراء المغربية حتى ما جاء به “ترامب” قبله ،الصحراء مغربية و ستبقى دائما مغربية ،فالمغرب أول دولة اعترف بإستقلال أمريكا هذا أكيد أن أمريكا معترفة بصحراء المغرب لذلك لا دخل للمجهوريين أو الدموقراطيين في ذلك ، نحن جد فخورون بملكنا و بسياسته ،الله إنصرو و يحفظه
الولايات المتحدة الامريكية في عهد ترامب اعترفت بمغربية الصحراء وفي الوقت الحاضر بايدن لم يسحب هذا الاعتراف بل ان التعاون الاقتصادي وخاصة العسكري قد زاد ،المغرب يبني مناء الداخلة والطريق الصحراوي طرد البوليزاريو حتى من المناطق العازلة كل تهديد يتم الرد عليه بالقصف،منورات عسكرية بالقرب من الكناري والحدود مع الجزائر ،كل هذه الامور سحبت البساط تحت ارجل البوليزاريو والجزائر اما المغرب فهو يسير في الطريق الانتصارات
أمريكا ليست هي أسبانيا او ألمانيا كي نهددها بقطع العلاقات مع السفارات. أمريكا يجب التعامل معها بلطف ولين كي لا تقطع عنا الماء والهواء
مانضحكوش على ريوسنا أمريكا كاتهمها مصلحتها اولا واخيرا. المغرب خاصو ايش
وف حل لر اسو اويعول على راسو ويخرج شوي فعينيه كبرها تصغار.. اولا ايرضا بالأمر الواقع او يتفاوض مع العصابة دالبوليساريو. اوحدا من جوج.
عندما أتى بايدن للمغرب كنائب لأوباما قال أثناء كلمته خلال مؤتمر بمراكش أن كل الشعب الأمريكي يفتخر و يعتز بكون المغرب هو أول بلد يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الذي يطرحه عليك كل المغاربة يا جو بايدن هو التالي: أين كانت تصل حدود المغرب آنذاك؟
ان مشيت للصحراء قضيت فيها العطلة ديالي بسيارتي رباعية الدفع ، وتساريت في العيون و الداخلة و تمتعت بجو رائع الخير موجود الخضر و الفواكه و كلشي طري و بثمن جد معقول و الامن و الامان
خلاصة القول المغاربة في صحرائهم و الصحراء في مغربها و البوليزبال في الخرائر و الخراير – حشاكم- فئ البوليزبال كاي يأكلوا البق و الباعوض ! الدنيا هانية اين هو المشكل ؟
و الحمد الله القوات المسلحة الملكية لهم بالمرصاد اللي تحرك يتحول ال رماد
لا يهمنا لا بايدن و لا امريكا و لا خرائر
اخوتي المغاربة هنا في الجزائر منع التعامل مع المغرب عبر الحدود اصابنا فقر و جوع شديد ، لم نعد زيتا او دقيقا او حليبا حتى الفواكه اصبحت في غير متناولنا ، طوابيرا بالمئات يوميا ، عوض الذهاب للعمل نقضي يومنا في هذه الطوابير ، حالتنا كارثية و الجوع يتربص بنا و بأبناءنا .
نطلب من ملك المغرب فتح الحدود او على الاقل تنحية الفيزا عن المواطنين الحزائريين نريد الدخول للمغرب و الاستقرار مع أبناءنا ، لقد وصلنا الى مأساة هنا في وهران الكل يبكي و كأننا في حرب أهلية .
دعواتكم اخواني المغاربة .
إدارة بايدن ما زالت لم تكشف عن نواياها تجاه السيادة على الصحراء المغربية من طرف المغرب . وجب في هذه الحالة على الدبلوماسية والخبراء والصحفيين وجمعيات المجتمع المدني وجميع اللوبيات المؤيدة للقضية الوطنية التدخل السريع . وجب على الجميع التدخل لدى مجلس الشيوخ ،ووزارة الخارجية الأمريكية وجميع الماترين في السياسة الخارجية الأمريكية..نحن أصحاب حق ..قضية الصحراء المغربية قضية مفعلة، خلقها بومدين والقدافي لاشعال الفتنة في المغرب . الجزائر تقوم بكل الوسائل الغير المشروعة لاستنزاف طاقة المغرب ،واشغاله. ولنا اليقين ان الوضع الحالي في الجزائر، وقضية ابراهيم غالي وإسبانيا، كلها وقائع ظهرت في الوقت الميت اي الدقيقة 90 ..وهذه وقائع كلها تصب في صالح القضية الوطنية ..وستسرع إدارة بايدن في اتخاذ قرار الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء…
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على المغرب تفعيل صناعة الدرون و العتاد الحربي لتفاذي البلوكاج و تذبذب بايدن و غيره
على المغرب التشكيك في وجود محتجزين نظرا للتزوير الذي طال هوية رأس المليشيا غالي فما بالك بمخيمات التي لا تدخلها الشمس
(بشريا موريتاني عبد العزيز مراكشي …….تشاد مالي)
يجب رفع دعوة قضائية دولية لرفع الحصانة على الباسبور الديبلوماسي الجزائري تفاذيا للإختراق لأن الجهة المزورة رسمية
و في الأخير الصحراء مغربية ذهب ريكن و بوش أوباما و الصديق ترامب
فينكم الي هللتو للتطبيع و قلتو ميريكان و اسرائيل معنا و دابا حررنا الصحرى و معبر التكركير هههه و دابا ندوزو لسبليون نوريهم وجهم فالمرايا تقتو فراسكم و فإسرائيل سعى ضريلكم شوهة بالتطبيع و مكملة حتى شهر قلبو عليكم ….اسيادنا المغاربة فيقو و شوفو حالكم و عرفو قيمتكم و شوفو رزقكم فين مشى، واش اعباد الله جوج بحورة و السردين بخمسين درهم و ماشي طري جوج بحورة و كتعرفو جوج نواع د الحوت،…افيقو و شوفو ثروتكم فيناهي
مادام جميع المغاربة كانوا مسلمين ويهود أو نصارى مقتنعون بصحرائهم المغربية.
فلا نحتاج لأي أحد ماعدا الله تعالى بأن يعترف بصحرائنا المغربية سواء كان من الإنس أو الجن.
قضى الأمر. “و لا غالب الا الله”.