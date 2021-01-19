هيئات تستنكر الحكم بالإعدام على "قاتل عدنان‎"

أفادت مجموعة من الهيئات أنها تلقت، صباح يوم الأربعاء الثالث عشر من يناير الجاري، خبر صدور الحكم بالإعدام عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، في حق المتهم بقتل الطفل المرحوم عدنان، “لتطوى المحاكمة الابتدائية على وقع حكم قتل القاتل المشتبه فيه، والعمل بالمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، واتجهت نحو المطالبة المتطرفة الداعية إلى تنفيذ الإعدام حتى قبل صدوره والنطق به”.
وأضافت الهيئات، وفق بيان صادر عنها، أنه سبق لها أن توجهت للرأي العام قبل شهور، “معلنة استنكارها للجريمة وتضامنها مع عائلة الضحية، والتأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب”، ومشددة من جهة أخرى “على عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء، وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام”.
وأكدت في الوقت ذاته على “مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافي والمادة العشرين من دستور المغرب، ناهيكم عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعدم جواز الإبقاء عليها بعد توصيات هيئة الإنصاف المصالحة ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب فلسفيا وحقوقيا ومجتمعيا في مجال السياسة الجنائية”.
واعتبرت الهيئات، في بيانها، أن أول حكم بالإعدام، الذي جاء في مطلع السنة، “باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع موقف امتناع المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، ومع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى “إنضاج النقاش” حول الإلغاء”.
كما اعتبرت أن هذه “كلها مظاهر تجر مجتمعنا رغما عنه نحو مواقف التشنج والانتقام ولغة القتل التي لا تنسجم لا مع تاريخه، ولا مع تضحياته ومكتسباته، ولا مع نضج وذكاء مجتمعه المدني والحقوقي، كما تأمل أن تتولى محكمة الاستئناف بالدرجة الثانية إعادة النظر في قرار الغرفة الابتدائية، بما يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور، ويرفع مستوى الأمن القضائي حماية للحق في الحياة”.
يذكر أن الهيئات الموقعة على البيان هي الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، ثم شبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام.
أتقو الله يا جمعيات و يا هيؤات مبقاش فيكم هاداك الطفل البريء قتل بأبشع الطرق إختطاف ثم إغتصاب يليه القتل والدفن.. لاحولة ولا قوة إلا بالله، كون كان ولدكم كون خرج ليكم لعقل، أودي لهدرة كثييييرة ؤسكات حسن.
هيأت الأمر بالمنكر ونهي عن المعروف نسأل الله أن يعاملكم بعدله..نسأل الله أن يأخذ هده الهيئات ومن على شاكلتها أخذ عزيز مقتدر وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين…
ما هي هده الهيئات . انتم لم تدكرون اسم الهيئات حتى يعرف المغاربة من يبيحون دم أطفالهم. المقال ضعيف لأنكم لم تستشهدوا باسم من يقف ضد حكم الإعدام على هدا المجرم .
صراحة وددت لو قامت السلطات بإعدام كل من طالب بإلغاء عقوبة الإعدام لإراحتنا من شرورهم…
هادو لي ضد الحكم بالإعدام كنطلب الله يسلط عليهم لي يقتلون ولادهم ويعنفونهم باش يحسو بظلم والقهرة في ولداتهم و في كل عزيز عليهم لانهم يخالفون الشرع الله في الاول والأخر
غريب أمر هاد الهيئات الحقوقية ،تقول بدفاعها عن الحق في الحياة،و الضحية أليس له الحق في الحياة؟اذا كان الله سبحانه وتعالى شرع القصاص في قوله( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) فهو من باب الردع حتى يحد من الجرائم لذلك سميت الحدود لأن هدفها الحد من الجرائم،فمن أنتم حتى تغيروا أمر الله الذي يعلم السر وما يخفى.كونوا تحشمو الله يعطينا وجهكم
لو كان ابنك هو الذي وقع له ما وقع لعدنان لطلبت تنفيد الاعدام في حق الجاني حسبنا الله ونعم الوكيل
وماذا لو كان الضحية احد ابناء المطالبين بعدم تنفيذ حكم الاعدام
الغالبية العظمى من المغاربة يتمنون اكثر من الاعدام لهذا المجرم
اما الذين في قلوبهم مرض فليقولون ما ما يفتى عليهم من جهات معلومة وهذه الهيئات لا تمثل ولو 0,001 في المائة
يبقى عالة على المجتمع.للحد من هذه الجرائم والتشجيع مرضى النفوس أمثاله. الاعدام افضل.ليبقى عبرة …
ما نريده من هذه الجهات او المنضوية تحت غطاء حقوق الإنسان بعدم التدخل في شؤون القضاء والكل يعلم أن القضاء المغربي نزيه وشريف ولهذا إن كنتم مغاربة عليكم ان توجهوا دفتكم اتجاه الصالح العام من فقراء ومعوزين حتى يالفوكم الناس.اما تدخلكم في القضاء والسجون فهذا ليس خصاصكم والفاهم يفهم وشكرا لجريدة هسبريس
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إوا أو هاداك مسكين اللي مات ماعندوش الحق فالحياة كاليك الدستور الله سبحانه وتعالى قالها فالقرآن
لإنهاء هذا الاخد والرد في موضوع الحكم ب الاعدام او إلغائه والحسم فيه يجب أن يكون عن طريق استفتاء وطني . هذا هو الحل الامثل
هده الهيئات التي تستنكر حكم اعدام المجرمين وكل العناصر المضرة بالمجتمع اما آن لها ان تستحيي وتعترف انها لم تستطع التأثير في توجيه وإصلاح المجتمع وهو الدور الاساسي الدي من اجله تتقاضى الدعم وفي الاخير عوض ان ان تنتقد تحركاتها تنتقد الاحكام القضائية. انسان قتل مادا تنتظرون منه ،ان يخلق لكم انسان بالطبع لن يقدر وانما هو قادر على القتل مرة اخر او اكثر لدى فالشيء بالشيء وانتهى الامر.