"واقعة لوطا" تثير الجدل حول تنازع "الشرعيات التنظيمية" بالمغرب

أثار منشور تفاعلي بشأن “خرق” حالة الطوارئ الصحية بجماعة “لوطا”، رغم تراجع صاحبه عن فحواه في ما بعد، إشكالية تنازع “الشرعيات التنظيمية” في ظل سيران حالة الطوارئ الصحية، حيث اعتبرها البعض أرضية لبروز نقاشات جديدة داخل محور الجماعات الترابية بالمغرب.

وعابت غالبية الفعاليات البحثية على رئيس الجماعة سقوطه في شبهة التحريض على خرق التوجيهات الصحية، لأن الطعن في قرارات السلطة التنفيذية أمام القضاء الإداري يتطلب سلك مساطر قانونية لا يسبقها الخرق، الأمر الذي من شأنه أن يجعل النقاش “صحيا” في سياق علاقة السلطة المركزية بالسلطات المحلية.

وفيما يرى تيار حقوقي أن الواقعة أعادت النقاش حول سلطات المجالس المنتخبة في ظل حالة الطوارئ الصحية، نظرا إلى الاختصاصات المسندة لرؤسائها بناءً على الوثيقة الدستورية، أعابت على الجهات القانونية جر صاحب المنشور إلى ردهات القضاء عوض اتباع المسطرة الإدارية لتبيان مكامن الخلاف.

وفي مقابل ذلك، يتحجّج تيار قانوني بأن قانون الطوارئ الصحية “يسمو” فوق كل تدبير قانوني، بوصفه أنظمة طوارئ، بل إنه يُصنّف منشور رئيس الجماعة ضمن الإجراءات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وهو ما يفسّر تحريك مسطرة المتابعة القانونية، فضلا عن عدم أخلاقية القرار الذي سيسبب الغضب وسط المواطنين.

وضعية استثنائية

ومن وجهة نظر العباس الوردي، باحث في القانون الإداري، فإن “المغرب، على غرار بلدان العالم، يعيش على وقع حالة الطوارئ التي يمكن توظيفها حتى لتوقيف القوانين والاختصاصات قصد أجرأة مجموعة من الآليات المرتبطة بحفظ النظام العام من ناحية، والمحافظة على سلامة المواطنين من ناحية أخرى”.

وقال الوردي، في إفادته بشأن الموضوع، إن “السلامة العامة هي الأساس الذي يتم من خلاله التشريع القانوني، لا سيما في خضم التفاعل مع الطفرة النوعية التي يشهدها فيروس كورونا”، موردا أن “قانون الطوارئ واضح في هذا الباب، لأنه أعطى مجموعة من السلطات للحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة التي تراها مناسبة”.

وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط أن “السلطة التنفيذية تتخذ القرارات المناسبة بمعية متدخلين آخرين؛ بينهم اللجنة العلمية ومختلف المكونات الإدارية والتنظيمية والتدبيرية التي تأتي على رأسها الجماعات الترابية؛ ومن ثمّ، لا يعني ذلك أن الجانب المركزي تدخل في اختصاصات الجانب اللامركزي، لأنه أمر مجانب للصواب”.

وشدد المتحدث، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن “المغرب لا يوجد حاليا في ظروف عادية، بل يتعلق الأمر بوضع استثنائي بامتياز، حيث لا يمكن الترخيص لفئة دون أخرى، لأن ذلك سيخلق جوا من الاحتقان حتى بين المواطنين، وهو توجه غير مقبول من الناحية الأخلاقية كذلك”.

نقاش إداري

من جهته، أفاد الباحث السياسي نوفل البعمري بأن “الرد على رئيس جماعة لوطا لا يكون بجرّه إلى القضاء، بعد إصدار النيابة العامة بلاغها للبحث والتحقيق في مضمون التدوينة، بل بفتح نقاش حقيقي حول حدود سلطة رؤساء الجماعات والجهات في ظل حالة الطوارئ، وهو نقاش عاشته عدة مدن أوروبية، سواء في إسبانيا أو ألمانيا”.

وأبرز البعمري، في تفاعله مع هذا الجدل السياسي والقانوني، أن “الردّ يكون دائما سياسيا من خلال الحوار مع الحكومات الجهوية والمحلية وعمداء المدن الذي قرروا مخالفة قرارات حكوماتهم”، متسائلا: “هل ما قاله رئيس جماعة لوطا يدخل في باب العصيان أو التحريض على حالة الطوارئ؟ هل ما قام به يدخل في إطار مفهوم الجهوية الموسعة التي تحدث عنها الدستور؟”.

وطرح الباحث عينه تساؤلات أخرى تدخل في صميم الموضوع، من قبيل: “هل ما قام به مخالف للقانون؟ وهنا يجب تحديد أي قانون تمت مخالفته؟ هل يتعلق بالميثاق الجماعي أم المرسوم الذي حدد حالة الطوارئ الصحية؟ وما هي القيمة القانونية والدستورية للمرسوم أمام قانون تنظيمي/خاص؟”.

وخلص المحلل عينه إلى أنه كان يجب على الأقل أن يكون الرد على المعني بالقانون “في حدود اختصاصاته خلال حالة الطوارئ، حيث كان يمكن أن تتدخل الجهات الوصية للرد عليه. كما أنه كان يمكن التوجه إلى القضاء الإداري لإبطال أي قرار إداري صادر عنه، وليس مهاجمته بالشكل الذي تابعنا، وبإبلاغ النيابة العامة؛ إذ يحسب له أنه أعاد إلى الواجهة النقاش حول اختصاصات الجماعات الترابية زمن الطوارئ”.

إشكال محسوم

من جانبه، اعتبر عمر الشرقاوي، باحث في العلوم السياسية، أن “رئيس جماعة لوطا طرح إشكالا محسوما قانونا بين قرارات الشرطة الإدارية الوطنية والمحلية، والمعلوم أن النصوص القانونية نظمت طبيعة العلاقة بين الأمرين انطلاقا من ثلاثة مبادئ أساسية، هي مبدأ عدم التناقض، ومبدأ عدم التطاول، ومبدأ عدم الحلول، ما لم تنص على خلاف ذلك”.

واسترسل قائلا: “بالرجوع إلى القانون التنظيمي للجماعات، فقد منح في مادته 100 لرئيس الجماعة عددا من اختصاصات الشرطة الإدارية، حيث سمح له باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، لكن المادة نفسها ألزمت رؤساء الجماعات بحماية الصحة العامة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

وبناء على ذلك، تبعا للباحث ذاته، “لا يمكن وفق مبدأي عدم التناقض وعدم التطاول لقرار مصدره الشرطة الإدارية المحلية، أن يتعارض مع قرار أصدرته الشرطة الإدارية الوطنية، ناهيك عن أن رؤساء المجالس ملزمون خلال ممارسة الشرطة الإدارية المتعلقة بالصحة العامة باحترام النصوص ذات الصلة، المحددة في هذه الحالة بمرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية”.