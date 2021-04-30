وتيرة حصول المغرب على اللقاح ترتفع بوصول شحنة جديدة من "سينوفارم"

إلى مطار محمد الخامس الدولي، وصلت صباح اليوم الجمعة شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادرها الخاصة، أن الأمر يتعلق بـ 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني.

وأشارت مصادرنا إلى أنه تم نقل الشحنة الجديدة على متن ثلاث شاحنات تابعة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك إلى الوكالة المستقلة للتثليج، الموجودة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وكان المغرب حصل الاثنين الماضي على حوالي 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني، وهو ما يعني ارتفاع وتيرة تزود المملكة باللقاحات بعد فترة طويلة من التوقف نتيجة إعلان معهد “سيروم” الهندي عن توقيف تصدير لقاح “أسترازينيكا” إلى المغرب والعالم بسبب تفشي الوباء في الهند.

وحسب ما كشف عنه رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، لي زهانشو، فإنه يرتقب أن يتم تزويد المملكة المغربية بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.