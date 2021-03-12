وزراء "العدالة والتنمية" يرفضون "وصاية بنكيران" على القرارات الحكومية

رفض وزراء حزب العدالة والتنمية الطريقة التي احتج بها عبد الإله بنكيران بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين القنب الهندي في المغرب.
وكان بنكيران أعلن عن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية وقطع علاقته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.
ولم يشمل القرار الذي اتخذه بنكيران جميع وزراء “البيجيدي”، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة، خصوصا أن مصادقة المجلس الحكومي تمت بالإجماع.
وأقحم بنكيران الوزير السابق الداودي ضمن خانة المغضوب عليهم، بعد خروجه قبل أيام في حوار صحافي مع أسبوعية “الأيام” يدافع فيه عن تقنين القنب الهندي، قائلا إن “نبتة القنب الهندي ثروة وطنية تركناها لاستعمالات السبسي والشكلاط”.
وتساءل قيادي في حزب العدالة والتنمية وزير ضمن حكومة العثماني: “لماذا لم يعلن بنكيران عن تجميد عضويته في الحزب بعد إعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل؟”، معتبرا أن قرار الأمين العام السابق “يحمل الكثير من تصفية الحسابات السياسية؛ لذلك لم يُدرج جميع أسماء وزراء البيجيدي”.
ولمح القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي رفض كشف اسمه بعد التوجيه الصادر عن العثماني بعدم التعليق على تجميد عضوية بنكيران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن القيادات التي أعلن بنكيران مقاطعتها هي التي رفضت بشدة التمديد له لولاية ثالثة على رأس “المصباح”.
ويسود خلاف واسع داخل حزب العدالة والتنمية بسبب مصادقة الحكومة على تقنين القنب الهندي؛ إذ يرى “تيار بنكيران” أن الأمانة العامة لم تحسم موقفها بعد من المشروع ودعت إلى إجراء دراسة الأثر بخصوصه وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، لكن ما يسمى بـ “تيار الاستوزار”، بقيادة الرميد، يدافع بقوة عن تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي.
وأقر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باستمرار الخلاف حول الموضوع بعد مصادقة الحكومة، رافضا كشف موقف حزبه إن كان سيصوت مع أو ضد قانون “الكيف” خلال عرضه على أنظار البرلمان.
ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب أكد أن “البيجيدي” لم يحسم موقفه بعد من هذا الموضوع.
وفي خطوة تهدف إلى احتواء النقاش الداخلي، أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، عن عقد دورة استثنائية للمجلس يومي السبت والأحد 20-21 مارس الجاري.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، مناقشة طلب استقالة إدريس الأزمي الإدريسي، ومناقشة آخر المستجدات السياسية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
اول مرة كنعرف باللي المقولة ( صحة العقل من صحة البدن ) صحيحة . … اي ان الإنسان عند تجاوزه لسن التقاعد يجب عليه الخلود للراحة و التقاعد خير له و للعباد
بعد أن هدد حزبه ؛ ” أنا أو الكيف ” حزب القنديل ؛”يختار الكيف على بنكيران”.
B !!! Ce monsieur n’est aucunement utile pour ce pays… Comme tous les autres politiciens de ce Maroc, il est venu à la politique pour assouvir sa faim, profiter au maximum du poste qu’on lui a attribué sans le mériter!!! Alors, ne nous casser pas la cervelle avec des sujets et objets qui ne valent pas la peine….
ندعوا كل المغاربة الاحرار إلى مقاطعة هذا الحزب و كل أعضاءه بما فيهم بنيزيدان الذي قاد البلاد إلى الإفلاس و انهك العباد بالزيادات و الضرائب و الاقتطاعات… ،لقد انتهت صلاحية هذا الحزب و تبين بالملموس استغلال أعضاءه للمناصب و الرواتب الضخمة و اقتسام الغنيمة، مقابل افقار الشعب…. كلكم إلى مزبلة التاريخ
بهلوان يكفيه معاش سمين من جيب ااشعب سير شي زاوية وذكر الىه لعل وعسى غفر لك مع العلم ان شرط التوبة ارجاع الحق لاهله والكف عنه
” غير يحتفظ بالنصائح ديالو لنفسو، وأهم حاجة يديرها إلى كان عندو حفظ ماء الوجه هي ما يبقاش يدخل راسو فكل كبيرة وصغيرة، ويمشي يعطي الراحة لراسو ويتبرع بداك الصالير الشهري لي جناه من ورا الشعب وخبارو يجيبوها الآخرين…! “
هذه اسمها الدعارة السياسية في قبة البرلمان بأموال الشعب والضحك على الدقون حزب اللاعدالة ولا تنمية مررت جميع القوانين والمراسيم التي هلكت وحرقت جيوب المغاربة قانون القنب الهندي هي فرصة ركب عليها بنكيران كعادته بانتهازيته للانه يعلم نهاية المتأسلمين حزبيا في المغرب. واستغلها كفرصة ليبين على اساس انه انسان شريف ويده نظيفة.. كل المغاربة يعلمون انه هو وغيره من حزبه غير مرحب بهم وانتهت مدة صلاحيتهم (بريمي) إلى المزبلة الحزبية بلا تاريخ.
عجيب و غريب جدا جدا
سياسي واحد او عشرة يريدون تعطيل فرص العمل 100.000 من يد العاملة و التنمية شمال المملكة .
ولاكن بالطبع من له مدخول شهري 7 مليين في شهر كيف سيفكر لمصلحة الاخر.
بنزيدان انتهى و هو صورة مشوهة للحزب كان عليك دير هكا ضد التعاقد الذي يدمر الوظيفة العمومية و ضد فرنسة التعليم و الذي يجد فيه أبناء الشعب المقهور صعوبة فمنهم من يجد الصعوبة مع العربية و عوض تعويض لغة المستعمر اللقيط بلغة العلم ( الأنجليزية) تعوضونها بلغة من قتل أجداننا و اغتصب أرضنا و لا يزال يغتصبها من خلال معاهدة إيكس ليبان اللقيطة
كلكم في سلة واحدة انشاء سلة المهملات للتاريخ. ها العار لما عطيونا التيساع
يلوحون بالاستقالات متى شاؤوا و يعودون خربو البلاد و العباد تخبو و ….ولكن المشكل فينا نحن الشعب ، شعب محنط نستاسد في السوشل ميديا فقط لا نلومهم بل يجب أن نلوم ا نفسنا
الصراحة ان السيد بن كيران أعطي له حجم اكبر منه بكثير….مقارنة مع انجازاته على ارض الواقع لما كان رئيسا للحكومة. هذا الشخص لم يترك اي بصمة ايجابية بعد ترحيله من الحكومة..سلبيات كثيرة مع ايجابيات قليلة وناقصة…كاصلاح نظام المعاشات الذي لم يكن بالشكل المطلوب.ونتائجه كانت متواضعة…الحكومة الحالية لم ” تنبش ” في موضوع اصلاح نظام المعاشات الذي يعتبر امرا مهما واهماله سوف تترتب عنه نتائج خطيرة…صندوق على حافة الافلاس لم يتم الاهتمام به في الولاية الثانية لاسباب لا مجهولة بالنسبة للمواطنين .السيد بن كيران استفاد من امتيازات كثيرة في وقت قصير – ولاية واحدة – وعليه ان يدرك بان بقاءه في الحزب سيجر عليه انتقادات كثيرة . ومغادرته للحزب اصبحت امرا فيه مصلحة كبيرة له اولا وللجميع بصفة عامة. وفرض وصايته على الحزب لن يستفيد منها احد.
هل من بديل ديموقراطي لإزاحة البيجيدي من رئاسة الحكومة ؟
البديل في نظري دون ان نسيء الى وجه الديمقراطية بهذا القاسم المشترك هو:
1- اعادة النظر في مجمل اطروحة الحزب و خصوصا هذا الكلام الملغوم:
” حزب سياسي ذو مرجعية اسلامية ” لما فيه من لبس و خلط بالنسبة للمغربي المتواضع
العنوان يعطي الانطباع بانه حزب مسلم في دولة غير ذلك و التصويت او الانخراط في الحزب فيه نوع من التعبد “ربما يدخله الجنة”، و الانطباع الصحيح الذي يجب ان يترسخ في ذهن الانسان المغربي “المتواضع” هو انه حزب سياسي في دولة مدنية، مسلمة، تتدافع فيها احزاب دنيوية.
2- فك الارتباط مع حركة التوحيد و الاصلاح لانها تشوش بشكل كبير على العمل السياسي و على اليمقراطية الداخلية و في هذا كلام كثير. الحركة تسبح في عالم و معها سياسي الحزب و البراكماتية السياسية في عالم آخر.
لانها السياسة و ليست الدعوة يجب اعادة بناء الحزب على اسس و تعاقد جديدين بعيدا عن منافسة رمز البلاد في الشرعية الدينية
كون ماقبلتيش الملايين لي تتاخد حرام من فلوس ضرائبنا وخرجتي هضرتي كون تيقناك واسمعنا ليك،لكن صيدك المخزن بفلوس الشعب ،دير شي قناة في يوتوب واقلبها حلايقي
مازال الرجل يعتقد انه بامكانه دغدغة عواطف الناس من خلال التحدث من منطلقات دينية شعبوية ……..
الرجولة ليست بتجميد العضوية في الحزب و لا مغادرة ارض الوطن … هذا شأن يخصك يا بنزيدان …. الرجولة عندنا نحن المداويخ هي ان تتحلى بالشجاعة و الأنفة و الكبرياء و تتنازل عن معاش 7 ملايين….. لأنها اولا من اموال الشعب و لأنها ثانيا قد تكون حراما مصدرها الضريبة على البيرة مثلا …
لا اعلم ان كان بنكيرا على علم ان المورفين الذي يستعمل كمسكن طبي في جميع مستشفيات العالم و في جميع التدخلات الطبية اصله من الافيون…احد اكبر و اشد النباتات المخدرة على وجه الارض…وعلى سبيل السخرية فأكبر منتج و مصدر للأفيون في العالم هي افغانستان معقل طالبان و باكستان الاسلامية.
على الاستاذ بنكيران ان يترك امر العلم لأهله.
لا يمكن للمغرب ان يفوت على نفسه قطار الاستفاذة من المجالات العديدة التي اصبح العلم يوفرها امام تثمين نبات القنب الهندي فقط لأنه يستعمل ( ايضا) في الصعود الى المريخ من خلال صواريخ السبسي و الجوانات.
ايها الاستاذ بنكيران…ان نبات القنب الهندي يستعمل في الطب و الصيدلة و منتجات التجميل و البناء…
هناك مجالات هائلة يجب على المغرب اقتحامها…ام تريدنا ان نكون كافغانستان…التي تنتج الافيون فقط كمخدر…نحن لا نرضى يا استاذ ان يكون المغرب منتج للكيف فقط كمخدر…
كان يجب عليك ان تثرك الامور لأهلها..وإن سألك احد عن رأيك في الكيف قل له انه لا يجمعك بموضوعه غير التيساع و التيقار…فلا انت من منتجيه و لا متعاطيه و لا مثمنيه و لا محلليه و لا باحث في منافعه و مكوناته….
حزب العدالة والتنمية هو حزب جميييع المتناقضات ونهايته أقتربت فمن ضحك على الشعب.. الايام كفيلة بأن تفظحه وتجعله هو أضحوكة الجميع
.. يجب القيام بثورة على البرلمان و إسقاط كل الأحزاب المصاصة للدماء
إلا بغيتي تمشي غير سير،أول مرة عرفتك غادي،اجرحتي قلبي واش ندير،ألف مرة ماشي هي هادي
عاااااقووووا بيكم المغاربة
انه يريد أن يمثل على المغاربة مرة مع الحكومة و قراراتها و مرة أخرى ضدها لإبعاد أصابه الاتهام ضده
الله ياخذ الحق في كل من ظلم هذا ااشعب و هضم حقوقه
تقاعد مريح و ريع كبير دون استحقاق حلال عليك و حرام علينا….. صندوق التقاعد خااااوي هير علينا و يعرف ازمة اما انت فلا……..
حسبنا الله و نعم الوكيل
معذرة اخواني
وكأن السيد بنكيران يعيش في كوكب آخر غير بلدنا الحبيب
حسب علمي البسيط والمتواضع فالقنب الهندي واقع لا محيد عنه و اخواننا في الشمال يزرعونه وهو مصدر رزقهم
و كذلك السيد بنكيران كان رجل سياسة
فماذا قدم لاخواننا بالشمال كبديل لهذه الزراعة
هل فكر فيهم
إذن لا داعي لتدخله اليوم في هذا الموضوع بالذات
و لا داعي للبهرجة الفارغة
ونعم لكل من خدم هذا الوطن وفكر في الحلول الناجعة لأبنائه الذين يعانون من البطالة والتهميش
مشكل العدالة والتنمية ليس في القرارات التي يتخذها إملاء او توافقا أو ترجيحا بل في هذه التبعية الصنمية لدى مناضلي الحزب لهذا الطرف أو ذاك بين تيارات بنكيران والعثماني وغيرهم.. فبنكيران يعتبر الخزب إمبراطوريته الخاصة تم الانقلاب عليه ويعمل المستحيل من اجل الانتقام بواسطة مريديه الذي لا عقل ولا منطق لهم سوى ما يقوله بنكيران واصحاب العثماني لا اجتهاد لهم سوى الوقوف على النقيض من بنكيران .. والسبب ان البيجيدي لم يعد ولم يكن حزب قيم ومرجعية ولكن حزب مصالح وتوافقات .. ولأن بنكيران لا يستحيي من قول كل شيء واي شيء فلقد مرر ودافع على قرارات خطيرة دون أن يذرف دموع التماسيح كما يفعل اليوم وسيستمر في الضغط بكل الوسائل إرضاء لنزعة الأنا والانتقام لديه .. والحصيلة أن مسار الحزب كله اصبح منحرفا وتجب المراجعة الشاملة لكن هذا مستحيل أمام قواعد ومناضلين تابعين يشكلون قطيعا حزبيا لا روح فيه.
في نفس السياق للكاريكاتور، بفضل المصباح، ما يحتاجش للوقيد … غي فتخ و شعّل ديريكت !
هههههه فعلا إنه كاريكاتير رائع و في الصميم لخص كل شيء عن الحالة المزاجية السيكولوجية التي يعيش عليها و أثناءها مخلوع الباجدة و كبير عشيرة تجار الدين المنافقين و جماعة البيليكي و الديبشخي التي تهيمن على مفاصل حزب الباجدة و تقود عمله الحكومي التدبيري و تستفيد من مكاسب و امتيازات الريع السياسي الفاسد و جميع صنوفه و تجمع حب و تبن للمال العام و أقوات البؤساء و المحرومين من شرائح الشعب المغربي الكادح المتردية أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة و القاسية و تئن تحت لهيب سياط سياسات التيئيس و التفقير اللاشعبية المخزنية التراجعية.
سلام : راه قطيع البلية صعيب عطيواه اللهاية ايتلها بها حتى دوز وقت لفطيم ويرحل فحالو .؟
لم تبقي سياسه في المغرب انتسر المخزن علي الأحزاب
ما دخله في هذا القرار ؟!! الأمين العام للحزب رسميا هو العثماني . التقاعد الاستثنائي ر يع وحرام لما لم يرفضه ابن كيران ؟؟!! الاستفادة من التقاعد يحتاج لاقتطاعات من الأجر الشهري لمدة طويلة وهذا لا يحدث في تقاعد الوزراء .
ابن كيران ومن يدور في فلكه يستغلون كل فرصة لإسقاط العثماني .
علام هذا السياسين يقولون ما لايفعلون …ادعى ونفخ رؤوسنا انها يحارب الريع وهاهو الى غاية اليوم يستفيد من الريع ….7ملايين مكيخدم مكيردم وسعداتك ولكن الحقيقة المرة هي انك تأمل السحت والسحت الذي نبت من حرام فالنار اولى به …
سير دير اللقحة الاولى راه الموعد كان عندك 23 فبراير
سوقهم خاوي ولا خير يرجى فيهم ولا في أمثالهم.. أصحاب مصالح شخصية لا غير .. غير مأسوف عليهم جميعا ……
الخرجة العرجاء لبن كيران ضد هؤلاء الوزراء من حزبه، ليست إلا ضربة النايبة؛ والنايبة بالدارجة المغربية تعني الجبان.
الجبان أو الخوَّاف يتظاهر بالشجاعة ويتظاهر بمحاولة الهجوم على غريمه مع الصياح والضجيج ونفض الغبار؛ لكنه في نفس الوقت يطلب من الله في نفسه الجبانة أن يجدبه الجمهور إلى الوراء؛ فهو يعرف جيدا بأن غريمه سيريشه ترييشاً.
نفس الشيئ يفعله هذا المخلوق، والمصيبة أن الجميع عاق بيه، بل صار ضحكة.
ادا لم نصدر الحشيش للخارج خصوصا للدول الأوربيّة فستصدره دول اخرى وهذا يضيع أموال طائلة على خزينة الدولة هي في أمس الحاجة إليها في هذه الضرفية الصعبة. انا مع تقنين ومنح رخصة لبيع الكيف والحشيش بشروط ها المغرب افضل من هولندا أو منع الكل الخمور والكيف…….
قهرتي العباد وتاخد 9 مليون في شهر وفي الأخير تتكلم بحال الى نتا هو المغرب لعنة الله عليك الى يوم الدين
غير سكت وهنينا مبقناش طايقين نسمعو ارائكم
عمري كنت نصوت على شي حد فيكم لكن ضد فيكم نصوت الإنتخبات جاية ماشي غير الي جا يولي يحكم ونصوت على حزب الي فيه منيب نشوف فيه شوية تالأمل وضد فيكم يالجهلة تقول وهدوك الي زرعو فيهم ما نشارك في الإنتخابات الجاية كدبو عليك سير صوت هما جامعين نسبة من الي يصوتو ليهم وزيد الجهلة الي تابع الدين والشعارات المنومة دون منطق وتمشي معاهم 4 سنين أخرى غير تالقهرة
عوض الخوض في تعليقات سلبية السؤال المطروح على السيد بنكيران : لمادا يرفض بنكيران تقنين القنب الهندي ؟
من له جوابا من فم بنكيران فليتفضل. نعرف الرجل أن له مواقف مقنعة و تابثة لا يغير قناعته إدا كان على بينة و يقين من الأمر.
بخصوص من يربط بين خرجته الحالية و تناقصها مع إعادة و إحياء العلاقة مع إسرائيل فدالك أمر سيادي مفعل مند وقت طويل و عندما يكون للأمر مصلحة وطنية و منفعة صريحة فلاجدال و لانقاش و كلنا نقول الله الوطن الملك و من خرج عن دالك فهو في حدود الخروج عن الوطن.
أتمنى أن أسمع من السيد بنكيران ماقاله قبلا عن موضوع تقنين القنب الهندي حتى نفهم و نقف عند مدى صواب خرجته و قراره من عدمه و شكرا.
عندما نتكلم عن التقنين ،هذا سيقود المزارع القنب الهندي ان يتحول الى مقاولة ذات قانون أساسي ينظمها ،الا ان هذه النبتة عل ستخضع للضريبة على القيمة المضافة او الضريبة على الدخل ؟ام سينقلب السحر على الساحر ؟ اي هنا ازدواجية رابح وخاسر !!!
الكيف معندو حتا علاقة بهاد لحريرة ديالكم.!!!!!
القنب الهندي نبتة سيستخلص منها مواد لتحضير أدوية لبعض الأمراض، فين هو المشكل؟؟
المشاكل فيكم و منكم!!!
كتفلاو على المواطنين نتوما بيناتكم صراعات الزعامة و الطمع في المناصب و الانتخابات…اش دخل الكيف هنا؟؟؟
ما يجري معارك مفتعلة يراد بها الهاء المواطنين عن رؤية حصيلة العدالة و التنمية الذي زج بالمغاربة و المغرب في فراغ مقلق!!!
منذ عشر سنوات ،ماذا قدم هذا الحزب للمواطنين؟؟؟ لقد خدم بتفان مشاريع فءة من النافذين المغاربة و أهلك آخرين:
رجع الضريبة على السيارات القديمة، لغى صندوق المقاصة،زاد فسن العمل،زاد فاقتطاع التقاعد،نقص من معاش التقاعد،التوظيف بالكونترا، الترقية ممنوع، الاضراب ممنوع، الانتقاد ممنوع، الحوار حرام …….لي بغا كيديرو….!!!!
هل هذا هو المغرب الذي تتحدثون عنه و الذي تصفونه بدولة المؤسسات و القانون و الاستثناء….آه..نعم الاستثناء ،في وجود نخبة سياسية تنصب على المواطنين بالمواضيع الهامشية حتى يبقى غافلا عن ما يجري في الواقع!!!
المخدر الاخطر هو الفكر الفقهي الوهابي السلفي الظلامي الذي يصدره بنكيران وإخوانه الى الشعب قصد خلق مجتمع مغيب وغبي على شكل قطيع الاغنام
نعيش مصرحيات و ثمتيليات . الله يهديكم الشعب المغربي يريد المعقول . كلما يقوم به النظام أصبح مكشوفا . الله يهديكم مرة أخرى . عبدالإله إبن كيران ماهو إلى بيدق هو و العثماني حكومة دلها الله سبحانه وتعالى . أما من يقرر فهم خلف الستار.
شكرا هسبريس
بنكيران وما أدراك بنكيران ظربوا تران العثماني والداودي و… أوهزاتو سيارة الإسعاف ديال الرميد حزب خرب المغرب واخرج على لمغاربة حزب تيخدم مصالحوا ومصالح لخوانجية وهم لاعلاقة لهم بالدين يستغلون ويستغلون الأمية والفقر لكن النهاية ستكون كارثية لهم وسنتفرج عليهم إنشاء الله احتاية عايشين باللي اعطى الله ولكن الله على كل شيء عليم سيعاقب تجار الدين في الدنيا قبل الأخرة هدا مانتمناه لهم العلامات بدأت تظهر وباب التوبة مغلق أمامهم ومصيرهم المزبلة كم من طاغي مات فقير لستم الأوائل أما نحن نحمد الله ونشكره على نعمته ونطلبه صباح مساء بمعاقبة المفسدين تجار الدين القدامى منهم والجدد
MONSIEUR BENKIRANE VOUS AVEZ 7 MILLIONS DE CENTIMES À LA RETRAITE…. EST-CE QUE VOUS VOULEZ ENCORE PLUS ?…. VOUS ÊTES PARMI LES RICHES AUJOURD’HUI. ALORS LAISSEZ LES PAUVRES CULTIVER CE QU’ILS VEULENT.. TOUS LES FELLAH PAUVRES DANS LES 4 COINS DU MAROC ONT LE DROIT À LA CULTURE DU CANNABIS ….
لا ثقة لي بهذا الحزب . فسياسة “شي يبخ وشي يكوي” جربناها مع قيادات البيجيدي لمدة عشرة سنوات من حكمهم .دوما يخلقون صراعات وهمية لكي يظن المواطن ان حزبهم يعيش ديموقراطية وبان هناك من هو ضد الحكومة وقراراتها وضد ما يسمى “التحكم” انه نفس اسلوب “حزب النهضة بتونس” لذا نجد ان الوضعية في تونس كارثية . على الاقل بالمغرب هناك ملكية والملك له سلطة على الجميع وعندما يريد وضع قرار فهو يعرف ان الشعب معه وان هذا القرار سيقبله المغاربة لان الغالبية هي مع تقنين القنب الهندي حيث سيوضع حد لمافيات الشمال ولمن يستغل الفلاحين والعمال وحتى يتم ابعاد شبهة لطالما تداولتها الالسن ودول لها عداوة مع المغرب بان الدولة تغمض عينها من حين لاخر على مهربي المخدرات
بعد مرور اربع سنوات ونصف من اقالته لم يستغ بنكيران بعد انه ابعد من رآسة الحكومة وليس له الحق ان يتدخل في قراراتها بصفة مباشرة .
un super clown prend les marocains pour idiots et s,enrichit a leur compte se prend pour un Messias OK