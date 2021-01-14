وفاة شاب تخلّف اشتباكات مع الشرطة في بلجيكا

ألقت الشرطة في بلجيكا القبض على أكثر من 100 شخص في أعقاب اشتباكات مع متظاهرين احتجوا على وفاة رجل في الحجز مطلع الأسبوع الجاري.

وكان الرجل توفي السبت بعد إلقاء القبض عليه إثر مشاركته في تجمع في شمال بروكسل بـ”المخالفة لتدابير مكافحة كورونا”. وتسمح القواعد المعمول بها في بلجيكا، حاليا بتجمع أربعة أشخاص فقط كحد أقصى.

ووقعت اشتباكات بعد ظهر الأربعاء بين المتظاهرين والشرطة، وشهدت الاشتباكات إلقاء حجارة، بينما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الغاضبين.

وتصاعدت الاحتجاجات في المساء، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نيرانا اندلعت في مركز للشرطة لفترة وجيزة، وتحطمت نوافذ، وتعرضت 6 سيارات شرطة لأضرار.

وكان الرجل قد فر يوم السبت من مكان التجمع أثناء وصول الأمنيين، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه بعد مطاردة، وقد فقد الوعي لدى وصوله إلى مركز الشرطة وتوفي في المستشفى بعد ذلك بفترة وجيزة.

ووفقا لتقارير إعلامية فإنه يُعتقد أن الرجل، البالغ من العمر 23 عاما، قد توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية.