ولاية أمن بني ملال تدعم "حملة التبرع بالدم"

نظمت ولاية أمن بني ملال، بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم، الثلاثاء، عملية للتبرع بالدم لفائدة موظفي وموظفات الأمن الوطني بمدينة بني ملال والمناطق الحضرية التابعة لها، احتضنتها ثكنة المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بالمدينة نفسها.

وشارك في هذه العملية، التي تمت في احترام تام للتدابير الاحترازية للوقاية من عدوى الإصابة بفيروس “كوفيد 19″، عدد كبير من الموظفين والموظفات العاملين بالزي الرسمي أو بالزي المدني، في إطار مواكبة تنفيذ استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى الانخراط الفعلي والجاد في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي تهدف إلى تعزيز مخزون هذه المادة الحيوية الضرورية لإنقاذ المرضى.

وتتوخى المبادرة الإنسانية عينها ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتوطيد قيم التضامن والتآزر وتكريس المبادرات الأمنية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.