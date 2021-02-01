‏"إغرم الأخضر" تطلق حملة تشجير في إقليم تزنيت

أطلقت جمعية إغرم الأخضر الفلاحية الناشطة بجماعة الركادة إقليم تزنيت مبادرة بيئية رامية إلى غرس 10 آلاف شجرة مثمرة بالعالم القروي؛ وذلك بدعم من المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت، ومؤسسة أطلس، وعدد من الفعاليات الاقتصادية المحلية.

هشام إدبلا، رئيس جمعية إغرم الأخضر، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن المبادرة تتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف البيئية، على رأسها محاربة التصحر وزيادة المساحات الخضراء، خصوصا في المناطق القاحلة والجافة، عن طريق غرس شجيرات الزيتون والخروب واللوز والتين والرمان وأركان، عبر برنامج واضح يتناسب مع جغرافية ومناخ العالم القروي.

وأضاف المتحدث ذاته: “ارتأينا خلال الحملة اختيار الشتائل سالفة الذكر باعتبارها من صنف الأشجار المعمرة التي بإمكانها مقاومة التقلبات المناخية، وكذا قصد الانتقال من الاعتماد على زراعة القمح والشعير المسيطرة على المنطقة إلى الاستثمار في الشجرة، لما توفره من هامش ربح مضاعف ثمان مرات مقارنة مع المحاصيل الأساسية، حسب ما تشير إليه التقديرات المهتمة بالمجال الفلاحي”.

وأضاف إدبلا أن “هذا المشروع البيئي، الذي ينتظر استمراره طيلة الأشهر الثلاثة القادمة، تتولى خلاله الجمعية مهمة توصيل الشتائل للفلاحين بأسعار تفضيلية، تشجيعا لهم للإقبال على التشجير، لكونه من البرامج المعول عليها على الصعيد العالمي من أجل تحقيق تنمية مستدامة قادرة محاربة الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية”.