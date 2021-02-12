‪دعوات مجهولة تجيش للتظاهر بمدينة الفنيدق

مجددة دعوة الخروج للتظاهر وسط شوارع الفنيدق، تواصل حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حشد تعاطف ساكنة المدينة الحدودية وتجييش الغاضبين، للتنديد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا وإغلاق المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، محددة مساء الجمعة موعدا للغضب والاحتجاج.
وحدد الداعون إلى الشكل الاحتجاجي الذي لم تتبنه أي جهة رسمية مساء الجمعة للعودة إلى شوارع “كاستييخو”، وسط أنباء عن مشاركة متضررين من إنهاء أنشطة التهريب المعيشي بكل من المضيق وجماعة بليونش، بعدما اقتصرت الوقفة الاحتجاجية الأولى على ساكنة مدينة الفنيدق.
واعتبر أحمد درداري، أستاذ جامعي رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، الاحتجاجات نتاجا طبيعيا للأزمة التي تعيشها المدينة في ظل غياب تواصل وتفعيل صلاحيات السلطات، ما دامت الأوراش المفتوحة في البلاد ككل لا ترتبط بالمواطن الفرد، داعيا إلى التفكير في اقتصاديات الأزمة ومنها الاقتصاديات الاجتماعية التضامنية والتكافلية المخصومة من عائدات القطاع العام ومن الزيادة في بعض المواد وتضامن القطاع الخاص.
ويرى رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات أن تعدد المتدخلين، وكذا غياب مراجعة دور الدولة الاجتماعي بشكل يسبق تعميق الأزمة، يزيد من تراجع وتقهقر مستوى عيش الساكنة، خصوصا أن تنمية كل فرد على حدة أمر مستحيل، لذلك تبقى المسؤولية ملقاة على عاتق السلطات المنتخبة والإدارية معا لتحريك العملية التنموية بالنسبة للساكنة المتضررة.
واعتبر الأكاديمي نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مخرجات المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، التي تقضي بتعميم التغطية الصحية على كل المغاربة والتعويض عن فقدان الشغل، ثورة اجتماعية وحكمة رشيدة، واصفا هذه الإستراتيجية بالنهضة الاجتماعية البديلة التي ستعيد للدولة أدوارها الحقيقة لمواجهة الأزمات، سواء في الفنيدق أو في مناطق أخرى، ومحذرا من أن تكون هذه الاحتجاجات مدفوعة من طرف جهات أخرى تخدم أجندات خاصة.
وقال الأستاذ الجامعي ذاته إن معبر باب سبتة المحتلة شكل على امتداد سنوات طويلة موردا تجاريا وحيدا بالنسبة لساكنة الفنيدق، مؤكدا في هذا السياق أن غياب وجهة تجارية بديلة تحافظ على استمرار العلاقات التجارية والمداخيل التجارية كعائدات للساكنة، وبطء عملية إنجاز المنطقة الحرة لاستقبال السلع الدولية بطرق مشروعة وقانونية وأكثر تنظيما تحفظ كرامة المواطن المغربي بعيدا مظاهر الإهانة والاحتقار من طرف السلطات الإسبانية، كلها عوامل أدت إلى تكريس الهشاشة وسط فئة عريضة من المدينة الشمالية.
وأضاف المتحدث ذاته أن إغلاق المعبر أثر على الأنشطة التجارية، وحد من الحركة الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والتصدير التي كانت تتخللها عمليات محظورة قانونا، مثل المخدرات والتهريب والاتجار بالبشر والتهريب المعيشي.
عاوتاني بدينا أي واحد سيتظاهر ويحتج عن الأوضاع المعيشية سيقال عميل أو تابع لجهات خارجية أوأوأو . والناس المرض قطع عليها كولشي أو مابغيتيش تحتج .
المعادلة سهلة وبسيطة جدا : عندما أمنع شيئا أو سلوكا يجب أن أضع له الحلول والبدائل قبل منعه أو تجريمه . فلا يمكن ان تجد في الكثير من الأماكن مثلا : ممنوع البول . والدولة تقرأ المكتوب دون ان تبني مراحيض تجنب الناس رجالهم وخصوصا نساءهم مذلة هذا السلوك البيولوجي .
دعوات مجهولة ، يعني خونة يعيشون معنا. ونحن نعرف من هم ……………
هاد ناس شمال لله يهديهم بغاو يخدمو فالتهريب مع انو يضر بالاقتصاد الانسان يتهرب من دفع الضريبة ومع دالك يريد ان توفر له الدولة جميع انواع البنى التحتية. لمغاربة بغاو الحقوق دسويد و الرفاهية دلخليج و ميخلص ولو. لي ضار يقوليك اش عطاتنا دولة و دولة كتعطي مندكشي لي كتجمع يعني خاص المواطن يخلص كل ما عليه عاد يطالب الدولة مشي لعكس
انه من سوء الحكامة والتدبير ان نمنع الناس من موارد الرزق بدعوى الحفاظ على الاقتصاد الوطني باغلاق معبر التهريب المعيشي في حين لا نفتح ابواب البديل الذي يحفظ كرامة الافراد ..خاصة بالشمال حيث تبقى الفنيدق من اكبر المتضررين ..ومن جهة اخرى ان عنوان المقال مجانب للحقيقة ويغالط القرّاء فمامعنى :دعوات مجهولة تجيش للتظاهر…فهذا محض افتراء … بل انه يتناقض مع مضمون المقال حيث ادلى الاستاذ الباحث باسباب بنويوية للازمة وللاحتجاج وقد قال بان (الاحتجاجات نتاج طبيعي للأزمة التي تعيشها المدينة في ظل غياب تواصل وتفعيل صلاحيات السلطات…) مما يجب على هؤلاء الاعلاميين ان لايكونوا بوقا يساير المخزنية ضد تطلعات الفئات المستضعفة التي تريد ان تحتج على القهر والافساد ..
من حقهم التظاهر هو حق مشروع يضمنه الدستور هذا في حالة ما إن كان هناك دستور اصلا هم يوتقون فقط الفقرة التي تنص مثلا على .تضاهر غير مرخص. اودي المعقول يقال مكينش الحق فهذ لبلاد السعيدة والله
لابد أن توفر الدولة بديلا إقتصاديا في القريب العاجل.
والله استغرب من هذا التناقض يعني الحراك في الجزائر تقولون على انن العسكر يقمعه ولكن عندما نتكلم ننن عن حقنا البسيط يعني هناك مؤامرات، على الدولة تهلا في الشعب لان في الاخير الشعب هو من سيدافع على الصحراء وعلى اي شير من ارضنا
Il faut que tous les Marocains sortent pour dénoncer cette dictature, et, non seulement les habitants du nord
استجيبوا لمطالب الشعب المشروعة الحق في العيش الكريم السكن التعليم الصحة الأمن والنقل وكفى من الهروب إلى الأمام كلما تظاهر الشعب وإلباس التظاهرة بلباس الخيانة والتآمر والإنفصال وووووو.كفى من الا مسؤولية وإلا ستتسببون في انفجار ما بعده انفجار وهذا ما يرجوه الأعداء في كل وقت وحين. كفانا الله شرهم .
لدينا وطن واحد لا نملك سواه ، لا يجوز أن نكون متهورين إلى الحد الذي سوف نفقد فيه عشنا فنحن نعلم أن وطنك هو بيتك ولا بيت دونه يأويك .. نتفهم أن شريحة كبيرة من الشعب العزيز يمر بأيام عصيبة على المستوى الإقتصادي وسوف يمر هذا ، ونتفهم أن الدولة تقصر في خدماتها للمواطن ، لكن لا نعطي الفرسة لمن يريد أن يخرب وطننا بأيدينا .. نقول هذا ونحن نعلم ما يكتب في الصحف الإسبانية والجزائرية من كتابات يكن أصحابها حقدا على الدولة المغربية ..
لا للتهريب.
الاسبان يعيشون في سبتة بفضل بيعهم مواد منتهية الصلاحية للمغاربة.
اتعجب من اناس كانوا ينادون قبل اشهر بغلق منفذ سبتة بعد موت الحمالات المسكينات هناك و الآن ينادون بفتحه من جديد.
سنعود الى لفت الانتباه الى المتضررين من غلق المعبر.
النتضررون الذين يحسون بالغضب الآن ليس أولئك الذين يدخلون و يخرجون الى سبتة محملين بأطنان من السلع…المتضررون الحقيقيون هم أولئك الذين يملكون محال كبيرة جدا لتكدسس تلك السلع…هم مليارديرات واغنياء جدا…اغتنوا على ظهور الحمالات المسكينات..هم لا يهتمون بأولئك الذين يعتاشون يوميا بتلك السلع فحتى اذا مات احدهم او تعرض لحادث لا يعيرونه اي اهتمام..
لقد بارت تجارتهم و لم يعودوا يبيعون يشيئا..وانا اقول لهم ذوقوا ذنوب من ماتوا في ازدحامات المعبر و من ماتوا من تسمم سلعكم المنتهية الصلاحية..فالله يمهل و لا يهمل.
اقول لساكني الفنيدق ان الازمة عليكم و علينا جميعا…ولستم اكثر مواطنة منا.
المعبر يجب ان يبقى مغلقا..وعلى اصحاب المخازن الاغنياء ان يساعدوا اخوانهم بدل تجييشهم و الدفع بهم لمواجهة الدولة.
من يدفع بكم الى الاحتجاج لا تهمه مصلحتكم بل مصالحهم البئيسة.
الدعوة لن يكون وراءها غير اباطرة التهريب الذين كانوا يستعبدون الضعفاء لكسب الملايين مدفوعين بتجار الجملة باسواق سبتة المحتلة ، وعلى كل من يلبي دعوة هؤلاء ان يتحمل كامل مسؤوليته إذا تم إلقاء القبض عليه ، لكل واحد الحق في المطالبة بما يراه يخدم مصالحه لكن في إطار القانون.
حتى و لو كانت من الخارج فلا يمكن ان نصفها بالمجهولة لان المخابرات لا يخفى عنها اي شيء
لقد زرت منذ اسبوعين مدينة الفنيدق ، ما شاهدته هو كثرة السلع و قلة الزوار و المشترون و بالتالي الازمة ليس لها علاقة بفتح أو باغلاق المعبر بل المشكل هو مشكل عام بسبب الوباء و منع التنقل ، المرجو أن يتم مساعدة الساكنة الاكثر تضررا ، أما المعبر فغلقه امام التهريب أفضل من فتحه .
تتكلمون عن الفنيدق كما لو انها مدينة كبيرة بينما كان خداع في احتجاجاتها لان اشخاصا من اصحاب الحسنات حضروا من مدن اخرى
Au monsieur ou madame Caprice, votre racisme envers les nord-marocains et hors norme. avant d’écrire des bétises qui puent l’écran, ayez un peu d’empathie.
ON A LE DROIT DE PROTESTER,UN JOUR, DEUX JOURS, TOIS JOURS MAIS PAS POUR TOUJOURS. ON SAIT TOUS QUE LES ENNEMIS SONT LÀ. ALORS CHACUN ASSUME SES RESPONSABILITÉS
وهل هناك دولة عربية تشرف الانسان والمواطن خرجنا من استعمار خارجي ودخلنا في استعمار داخلي اسوا ما عرفه هد البلد مند وجوده .انظمة ارهابية خلقت الخوف الرعب والفقر الكادح الاحباط التطرف الامية .انظمة مختصة في النزاعات والحروب وانتاج الدل والجوع .انظرو حالة الدل والاهانة التي يعيشها المواطن المغربي مقارنة مع جيرانه .لمادا الشاب الاروبي يعيش يتمتع بالحياة يسافر اين ماء شاء يتعلم يدرس يتعالج .دولته تحميه وتصونه والشاب العربي محروم من ابسط الحقوق دولته تهمشه وتحقره .في الدول العربية المسلم ليس له الحق في الحياة يجب ان ينتظر الاخرة حيث سيتمتع فيها بجميع الحقوق التي حرم منها في الدنيا .العلاج والسكن التقاعد حتى الضمان الاجتماعي.اصبرو حتى الموت وحياتكم ستكون افضل