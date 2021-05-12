‪سطو "نهاري" على وكالة لتحويل الأموال بتيزنيت‬

‪سطو "نهاري" على وكالة لتحويل الأموال بتيزنيت‬
صورة: هسبريس
الأربعاء 12 ماي 2021 - 18:27

تعرضت وكالة لتحويل الأموال في حي “ليراك” بمدينة تيزنيت، زوال اليوم الأربعاء، لهجوم أشخاص مجهولين واستيلائهم على مبلغ مالي يتجاوز 30 ألف درهم، مع تعريض مستخدم بالوكالة للاعتداء الجسدي.

واستنفرت الواقعة السلطات الأمنية والمحلية، خاصة أن عملية السطو تمت في واضحة النهار، إذ انتقلت إلى مكان الحادث مصالح الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة العلمية والتقنية.

وأشارت مصادر من مكان الواقعة إلى أن الأبحاث والتحقيقات الأولية مازالت جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لفك لغز عملية السطو على الوكالة المالية والوصول إلى الواقفين وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

تزنيت حي ليراك سطو وكالة تحويل الأموال

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‫تعليقات الزوار

2
  • رحمة عباس
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 18:35

    في ظل الفوضى والتسيب وتفشي الازمة والبطالة والفقر و تغول رموز السلطة والمال وفشل الدولة وانهيارها وانعدام الاصلاح !!البلد يتجه الى ظروف التي تعيشها بعض البلدان كالمكسيك والبرازيل !!

    35
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  • أستاذة وطنية
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 18:45

    هذ الشي كثر هذ الايامات الرصاص هو الحل وصاحب الوكالة يتعلم القنص والا ستتكرر العمليات اكثر فأكثر

    8
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