‪سطو "نهاري" على وكالة لتحويل الأموال بتيزنيت‬

تعرضت وكالة لتحويل الأموال في حي “ليراك” بمدينة تيزنيت، زوال اليوم الأربعاء، لهجوم أشخاص مجهولين واستيلائهم على مبلغ مالي يتجاوز 30 ألف درهم، مع تعريض مستخدم بالوكالة للاعتداء الجسدي.

واستنفرت الواقعة السلطات الأمنية والمحلية، خاصة أن عملية السطو تمت في واضحة النهار، إذ انتقلت إلى مكان الحادث مصالح الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة العلمية والتقنية.

وأشارت مصادر من مكان الواقعة إلى أن الأبحاث والتحقيقات الأولية مازالت جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لفك لغز عملية السطو على الوكالة المالية والوصول إلى الواقفين وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.