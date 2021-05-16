‪مصرع سائق دراجة نارية بين أكادير وتيزنيت‬

لقي سائق دراجة نارية مصرعه اليوم الأحد، متأثرا بنزيف حاد ناجم عن قوة ارتطام رأسه بالطريق، بعدما دهسته سيارة خفيفة.

الحادثة المميتة وقعت بالطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتيزنيت، على مستوى مركز الجماعة الترابية بلفاع، حيث لقي سائق الدراجة، وهو من مواليد سنة 1974 ويقطن في دوار “آيت أحمد” ببلفاع، مصرعه على الفور.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع إلى مكان الحادثة، حيث جرى فتح تحقيق في ظروفها وملابساتها، وتم نقل الجثة إلى مستودع الجثامين، ووضع سائق السيارة تحت تدبير الحراسة النظرية؛ رهن إشارة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.