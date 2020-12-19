18 دجنبر 1975.. عندما شرد وطرد بومدين آلاف المغاربة إلى الحدود

بـ”مرارة” الحاضر المتأزّم، يسترجع آلاف المغاربة المرحّلين “قسراً” من الجزائر عام 1975 شريط المعاناة الطّويل والمضني في سبيل نيل اعترافٍ رسميّ يضمّد الجراح ويُنهي أزمة إنسانية طالَ أمدها؛ بينما يصرّ الجانب الجزائري على إنكار “جهارة” التّاريخ وفداحة الجرم وعظم الخطيئة.
في صبيحة يوم 18 دجنبر عام 1975، وبينما كان العالم الإسلاميّ والعربيّ يستعدّانِ للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، طردت السّلطات الجزائرية نحو 45 ألف مغربي، بسبب نزاع الصّحراء؛ وهو القرار كان اتّخذه الرّئيس السّابق هواري بومدين شخصياً، وذاقت من ويلاتهِ أسر عاشت التّشرد وظروفا اجتماعية صعبة جراء الطّرد التعسفي.
وعلى الرّغم من أنّ السّلطات في الجارة الشّرقية تحاول طمسَ الحقائق برفضها تعويض المتضرّرين من قرار التّرحيل، فإنّ حجم المعاناة التي يكابدها هؤلاء المطرودون مازال بارزاً للعيّان، بحيث لا تزال المشاعر والغضب والإحباط ظاهرة في أحاديث المغاربة.
كانت الأحداث التي سبقت قرار “التّرحيل” لا تبشّر بالخير؛ فالعلاقات المغربية الجزائرية لم تكن في أحسن أحوالها، بسبب نزاع “الصّحراء”، الذي دخل منعطفاً حاسماً بعد تنظيم المسيرة الخضراء في 6 نونبر من عام 1975، بينما لم يكن أشدّ المتشائمين يتصوّر أن يدفع هذا المستجدّ السّلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوة “طرد” المغاربة.
هذا الطّرد التّاريخي، الذي شملَ نساء وأطفالاً وشيوخًا، كان بمثابة “رشّ الملح على الجراح القديمة”، وسيزيد من “الهوّة” بين البلدين، بحيث ستبدأ قصص أكثر “مأساة” من التي سبقتها ليتحوّل كلّ هذا إلى صراع مسلّح دام سنوات، دعّمت فيه الجزائر جبهة البّوليساريو؛ بينما تاهت مطالب المطرودين وسط زحمة “الأحداث” وانشغالات الجيران بتفاصيل الحرب.
وقد كانت مشاهد ”نزوح” العائلات المغربية بأطفالها، الذين ولدوا في الجزائر وهم يفترشون الأرض بعدما نصبت لهم السّلطات الخيام عند الحدود، تملأ الصّحف والجرائد العالمية. أكثر من 45 ألف مغربي استقروا بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن التاسع عشر طردوا بطريقة وحشية وغير إنسانية.
ولم تشفع مشاركة مغاربة في حرب تحرير الجزائر وفي ثورة نونبر 1954، والتي سقط فيها مئات المجنّدين المغاربة في ميدان الشّرف، في ضمان بقائهم على أرض الجزائر؛ بينما فرّت بعض الأسر الجزائرية للبحث عن ملجأ في المغرب، كما تقول الرّوايات التّاريخية.
ونجح الملك الحسن الثاني في احتواء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، فقد استقبل المغاربة المطرودين بحفاوة كبيرة. في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية قرارا سنة 1976 يحث على عدم المساس بأي شخص من الجالية الجزائرية، في ظل الغضب الشعبي الذي كان سائدا آنذاك، متوعدة كل من خالف القانون بالسجن لمدة ستة أشهر.
ومع حلول الذّكرى الـ45 لقرار الحكومة الجزائرية طرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري، ما زال الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم يتساءلون مجددا حول هذه الوقائع؛ فقد أكّد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر أنّ “ذوي الحقوق عاشوا مأساة إنسانية”.
وزاد المصدر ذاته: “لقد تم، ابتداء من دجنبر 1975، توزيع كميات ضخمة من المواد الغذائية والخيام والأغطية في مخيمات بالمغرب في أعقاب عمليات الطرد الجماعية التي كان ضحيتها هؤلاء المغاربة المقيمون بالجزائر”، داعياً إلى المساهمة في الوصول إلى الحقيقة وجبر ضرر الضّحايا.
ووجه موقعو البلاغ نداء إلى كل الأشخاص الذين تحركهم مبادئ السلام والعدل، “كي يلتحقوا بنا من أجل تقاسمها وحملها وإيصالها إلى حد الاعتراف بالخروقات الحاصلة، ولتذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلةً”.
يجب نسيان هذا الجار الغير الودود الذي لا يأتينا منه الاالمشاكل .يجب التعامل مع الدول العربية التي تحترمنا وتعترف بصحراءنا وأفريقيا روسيا امريكا الصين والدول الأوربية حسب مصالحنا ورابح رابح .مع احترامي للجزائريين الذين يحترموننا
قبل ان يشرد بومدين المغاربة لا ننسى ان المغرب اعتدى على الجزائر بعد سنة من الاستقلال وسقط فيها ضحايا،هاذ السبب
توفي والدي بعد أن ظل لسنين وهو يقاضي الدولة الجزائرية التي رمت بنا سنة 1975 نحو المغرب وصادرت كل ممتلاكتنا.
كان والدي يملك منزلا في حي جميل ومحل لبيع مواد البناء “كانكايري” في سانتوجان بوهران.
وجد نفسه هو وعياله مطرودا يوم عيد الأضحى بدون أي شيء.
كان يملك سيارة وفي سنة 1975 من كان يملك سيارة فهو من صفوة القوم وفي لحظة وجد نفسه لا يملك أي شيء وله عيال وليس له أي مورد رزق فاشتغل كسائق في سيارات الأجرة مابقي من عمره ينتظر حكم المحكمة ليسترجع منزله ومتجره ولكنه مات ولم يتحقق أي شيء من ذلك.
Je vois depuis un moment que votre ligne est téléguidé pour dire du bien d’Israël un pays sioniste et dénigré les algérien c’est bcp de propagande mais le peuple est intelligent les dislike sont la
يجب على الدولة المغربية رد اﻻعتبار لمواطنيها برفع دعوى امام المحاكم الدولية ضد النظام اﻻرعن في جزائر الش لتعويض350الف مواطن عن ممتلكاتهم وسنوات عملهم لفائدة جمهورية الموز
ومن دلك الحين لم نحصل عل حكومة لها الجرئ ان تقطع العلاقة الدبلوماسية مع المجرمين الذين طردوا أبانا واجدادنا .اليس للمغرب رجال يغارون عل عرضهم.كف من لعب دور التاني ولنخرج للقصاص أطردوا كل جزائري من مغربنا وقطعو كل علاقة مباشرة بهم او عل الاقل طرد سفير الجزائر.
لقد جرب القادة الجزائريون ،منذ استقلالهم إلى اليوم، كل ما في جعبتهم من دسائس ومناورات شيطانية لكي يخلقوا المشاكل للمغرب ولم يفلحوا ولو في واحدة من مناوراتهم.،بل كلما حفروا حفرة للمغرب إلا ووقعوا فيها . بل من شدة غبائهم لم يستطيعوا أن يستفيدوا من أي درس ، فتراهم يعيدون نفس الأغلاط والتي ترجع عليهم دائما بنفس النتائج. بئس الجار.
ان المغانات الحقيقية للمهاجرين هي تلك التي فرقت بين الاطفال المغاربة وامهاتهم الجزائريات اللواتي ابقين عليهم في بلدهم.
السلام عليكم
أعتقد أنه تم طرد حوالي 45 ألف أسرة. اي أن عدد المطرودين كان يقارب 350 ألف مغربي.
ينبغي رفع دعوى ضد النظام الجزائري الظالم أكبر الضرر المادي و المعنوي.
المغرب في الطريق الصحيح. الى الامام حتى تمزيق الكيان الجزائري و إعادته الى حجمه الحقيقي.
عاش الملك
الله الوطن الملك
هذا النظام المجرم استطاع أن يبيد من شعبه في التسعينيات ربع مليون جزائري وآلاف المفقودين لا تزال جراح هذه الجريمة بعاني منها الشعب الجزائري الى اليوم فما بالك بغير شعبهم
الجزائر تريد اعتذار فرنسا عن جراىمها بيننا ترفض حتى الاعتذار لضحايا الطرد الجزاىري لمغاربة بطريقة اقل ما يقال عنها لا تمت للانسانية بصلة اتساءل داىما عن وزر المجرم بومدين واتساءل عن وزره لو نشبت حرب مياشرة بين المغرب والجزائر كم من ارواح ستهزق كم من اطفال ستيتم كم من نساء سترمل كل هذا لمجرد فكرة بوضع حجر في حذاء المغرب لحسابات سياسية الضحايا سيؤدون الثمن في الحياة وهو سيؤدي الثمن امام الله عز وجل وهذه رسالة لحكام اليوم ايضا
وصمة عار في جبين حكام الجزائر فعل مبرهش جدا لا يرقى لتعامل دولة للأسف الجارة ليس فيها رجال دولة بما تحمله الكلمة من معنى يحكمها عسكر بمنطق الزريبة
النظام الجزائري هو نظام مجرم مجرد من الأخلاق و الدين و الإنسانية و لا يقل خبثا و اجراما عن النازية و الصهيونية و غيرهما. حتى لو افترضنا ان خلافهم معنا هو فقط لأنهم يدعمون الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كما يدعون كذبا و بهتانا، فما ذنب المغاربة الذين تم طردهم من هناك و فيهم من ولد ابائه هناك و شارك في حرب التحرير و لم يكتفوا بذلك بل جردوهم حتى من ممتلكاتهم و فرقوا الرجل عن زوجته و الام او الاب عن أبنائه. الشجر يعرف من ثماره و البشر يعرفون من افعالهم و أفعال الجزائريين تدل عليهم منذ 1962 إلى اليوم.
هذه جريمة نكراء ليس لها مثيل في التاريخ.لو كان الامر يتعلق ببضع اشخاص لسكتنا لكن ان تقوم دولة جارة بطرد 45000 مغربي ليلا دون رحمة واغلبهم ولدوا فوق التراب الجزائري هذه جريمة ضد الإنسانية..
واين هي ممتلكات هؤلاء؟؟
اريد رأي المطبلين لنظام العسكر.
إنها جريمة إنسانية في حق البشرية بكل المقاييس حيث تم التفريق بين الأزواج وأبنائهم حيث تم الفصل بين الزوج وزوجته وطرد المغربي رفقة أبنائه أو العكس و فقد وصل عدد المطرودين 75.000 والجريمة الكبرى أن شرطة المقبور بومدين اقتحموا البيوت وقاموا بالفصل بين الزواج وهم في قمة العلاقة الحميمية لطرد من هو او هي من أصل مغربي .
هذا هو منطق حكام الجزائر ..
بوخروبة وامثاله إلى مزبلة التاريخ يوم العيد يطرد الأطفال والنساء
ماذنبهم لان المغرب قام بخطوة لاسترجاع ارضه
من هنا يظهر عقلية من يحكموا الجزائر ولكن ماذا تنتظر من عسكر مادار الخير حتى في بلادو واشعبوا
للحظة مازالوا يغتصبون في بعضهم اكثر من نصف حكامهم في السجن و جزء كبير قتل و ووووو
لا افهم كيف ان بعض الجزائريين يدافعون عنهم وهم يعلمون انهم ظالمون
اقولها و أكررها مرارا و تكرار انه من الخطر وضع الثقة في البلدان الحديثة العهد ! المغرب له اكثر من 13 قرن من التاريخ ! الجزائر لم تكن تتجاوز آنذاك حتى العشرين سنة ! لذالك كان خطأ فادحًا وضع الثقة في هاد البلد الذي خلقته فرنسا بعدما استقرت في المنطقة عام 1815 بعدما هزمت الدولة العثمانية و طردتها
Il ne faut jamais faire confiance dans les pays bébé fraîchement crée . Nous avons fait l’erreur de leur faire confiance et voilà le résultat
طرد النظام الجبان لبخروبة 360 الف مغربي وليس 45 الف مغربي وسماها هذا المجرم الملعون بالمسيرة الكحلة
صراحة لم أفهم لماذا تمدون يدكم لهاؤلاء شعبا وجنرالات وتشجعون منتخبهم ولاعبيهم ووو، الجزائر بجميع مكوناتها قامت بغذر المغرب مرات ومرات وما هذه الحادتة الا وصمت عار كبيييييييرة على جبينهم شعبا وحكومة، ولايمكن أن يفعل هذا الجرم سوى صهيوني وليس بمسلم لأن المسلم الحقيقي وفي ذالك اليوم العظيم يجب أن يكرم أخاه المسلم ويتراحم معه لا أن يطرده أمام العالم بجميع أطيافه فأنت بذالك تظهر صورة بشعة للإسلام، فهذا هو الصهيوني الذي لايمكن التطبيع معه أومشاركته