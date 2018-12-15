طارق بكاري يتعقّب "القاتل الأشقر" في رواية جديدة

ياسين أوشن

بعد كل من "نوميديا" و"مرايا الجنرال"، صدرت للروائي المغربي الشاب طارق بكاري، قبل أيام، رواية جديدة بعنوان "القاتل الأشقر"، عن دار الآداب البيروتية، بعد ثلاث سنوات ونيف من الاشتغال عليها.

وتحكي الرواية عن وليد معروف، الصحافي اللبناني المندس داخل تنظيم إرهابي، الذي يكتب حكاية الأشقر المغربي الذراع اليمنى لهذا التنظيم. ويستعيدُ روائيًا سيرة يومٍ طويلٍ وشاق حوصرَ فيه هو والأشقر الجريح داخل بناية آيلة للسقوط في أحد أحياء مدينة كوباني السورية، ولأن الأشقر- مثل شهرزاد- يرى في الحكي تميمة ضد الموت، فقد شرع في استعادة تاريخه المجنون، بدءًا من طفولته القاسية داخل وكرِ بغاء، وانتهاءً في تنظيم إرهابي متطرف، مرورًا بتغريبة مديدة استهلتْ بقتله لحبيبته، جريمة شرّدت خطاه في منافيه الاختيارية، من المغرب إلى الجزائر فتونس وليبيا والصومال واليمن والعراق والشام.. يعيشُ الأشقر في هذه البلدان التي ترزح تحتَ ظروف اجتماعية بائسةً، حياةً مجنونة مفعمة بالحبّ والشهوة والألم.. والقتل.. ويكونُ له في كلّ قطر حروب ونساء وذكريات..

وتجدر الإشارة إلى أن طارق بكاري كاتبٌ مغربي من مواليد مدينة ميسور (شرق المغرب) سنة 1988، حاصل على شهادة الإجازة في الأدب العربي من كلية الآداب (ظهر المهراز) بمدينة فاس (2010). كما أنه خريج المدرسة العليا للأساتذة بمدينة مكناس (2011)، يشتغلُ أستاذا للغة العربية ضواحي مدينة مراكش.. نشرَ له ورقياً وإلكترونياً عدةُ أعمال كما صدرتْ له رواية "نوميديا " عن دار الآداب البيروتية 2015. وصلت روايته للقائمة القصيرة لجائزة البوكر 2016، وتوجَ بجائزة المغرب للكتاب سنة 2016. كما صدرت له سنة 2017 رواية "مرايا الجنرال" عن دار الآداب البيروتية.