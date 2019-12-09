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الرئيسية | فن وثقافة | الناصري يطرح فيلمه الجديد "أخناتون في مراكش"

الناصري يطرح فيلمه الجديد "أخناتون في مراكش"

الناصري يطرح فيلمه الجديد "أخناتون في مراكش"
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 11:08

تعرض القاعات السينمائية المغربية، ابتداء من 18 دجنبر الجاري، الفيلم السينمائي الجديد "أخناتون في مراكش"، لمؤلفه ومخرجه سعيد الناصري؛ فيما سيقدّم، قبل التاريخ سالف الذكر، عرضه الأول اليوم الاثنين في إحدى القاعات السينمائية الشهيرة بالدار البيضاء.

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد، إضافة إلى بطولة سعيد الناصري، كل من النجم المصري الراحل طلعت زكريا والفنان سامح يسري والنجمة انتصار وعمر طلعت زكريا، ونخبة أخرى من الفنانين المغاربة؛ من بينهم خولة بنعمران ووسام أمير وآخرون.

ويدور الفيلم الجديد في قالب كوميدي اجتماعي، يفكك قضايا تهريب القطع الأثرية من لدن مافيات دولية، حيث يحكي استغلال المافيا لمطرب مشهور ونجم معروف عالميا لإحياء الحفل الختامي لمهرجان الأغنية العربية أمام جمهور غفير بمراكش؛ لكنه سيتعرض لعملية نصب من أحد كبار المهربين، الذي سيستغل نجوميته لتهريب "بردية فرعونية" من زمن الملك أخناتون من أجل تمريرها عبر المغرب إلى أوروبا.

وتتواصل أحداث المغامرة السينمائية، حيث يتعرض الفنان "سامح" للابتزاز من لدن العصابة الدولية، وسيتم اختطاف ابنته الوحيدة، ليقرر الاستعانة بالعميد "عبدو" وهي شخصية سعيد الناصري في الفيلم، حيث كان مكلفا بحمايته، ويعيشان مغامرة من أجل استرجاع البردية وإنقاذ الطفلة، لتتوالى أحداث الفيلم في قالب كوميدي.

ويعد الفيلم السينمائي "أخناتون في مراكش" التجربة الأولى من نوعها التي تجمع فناني البلدين على الشاشة الفضية، حيث يهدف إلى خلق سوق توزيع وإنتاج مشترك بين مصر والمغرب يتطور في المستقبل إلى عدد أكبر من الإنتاجات السينمائية، حيث يتم توزيعها في المغرب والبلدان العربية، حسب فريق العمل.

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