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كُتّاب وآراء
الحكومة ترفض تضريب الخمور وتتوقع مداخيل بـ150 مليار سنتيم
رفضت حكومة سعد الدين العثماني مقترح فرض ضريبة عن الخمور تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ضمن التعديلات التي قدمت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وتوحدت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في مواجهة تعديل الفريق الاستقلالي على المادة 252 من مدونة الضرائب، والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، مقترحا ضريبة تصل 100 درهم لكل هيكتولتر؛ وهو ما يعادل درهم واحدا عن كل لتر من الكحول.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة رفضها لتعديل في المادة نفسها والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على السيكار الصغير والكبير بـ500 درهم لكل ألف سيجارة، في وقت اختارت فيه أن ترفع من الضريبة في المادة الخامسة من مشروع قانون المالية على "ماركيز" والذي سيتم زيادة ثمنه بدرهمين، ومارلبورو الذي سيرتفع بسبعة دراهم عن الثمن الحالي.
وتراهن الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادقت عليه لجنة المالية بالغرفة الأولى، على عائدات ضريبية تتجاوز 1.5 مليار درهم وهو ما يعادل 150 مليار سنتيم من رسوم المواد الكحولية، مشيرة إلى أن منها الرسوم المفروضة على الخمور والكحول بما معدله 678 مليونا و153 ألف درهم، والرسوم المفروضة على الجعة بما معدله 823 مليونا و850 ألف درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
الخمور ليست مواد ضرورية كان على حكومة العدالة و التنمية ان تقبل مقترح حزب الاستقلال بزيادة الضرائب على الخمور .
منها اموال تستفيد منها الدولة و كذلك ارتفاع اتمان الخمور لتقليل شربها .
ام ان حكومة العدالة و التنمية تعرف فقط جيوب المواطن البسيط
سياسة اغناء الغني وتفقير الفقير
فإما أن تكون الدولة علمانية "تفصل الدين عن الدولة" وتحترم الحريات الفردية
أو تكون دولة إسلامية وتمنع إنتاج وبيع الخمور
أما أن تكون الدولة "بين وبين" ولا تمنع و لا تسمح وتأخد ضرائب وتسمح بالبيع وتقبض على من يشتري فالدولة هنا تثبت أنها دولة لا قيم لها سواء كدولة دينية أو دولة علمانية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
صدق من سماهم بالفعل بتجار الدين ...
متى تفهمون ذالك؟ وبأي لغه تريدون ان نشرح لكم ذالك؟ وشكرا.
الخمور حلالا طيبا عندك إذن أين انتم من الدين؟
هذا هو الطنز العكري