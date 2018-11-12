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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة ترفض تضريب الخمور وتتوقع مداخيل بـ150 مليار سنتيم

الحكومة ترفض تضريب الخمور وتتوقع مداخيل بـ150 مليار سنتيم

الحكومة ترفض تضريب الخمور وتتوقع مداخيل بـ150 مليار سنتيم
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:00

رفضت حكومة سعد الدين العثماني مقترح فرض ضريبة عن الخمور تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ضمن التعديلات التي قدمت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وتوحدت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في مواجهة تعديل الفريق الاستقلالي على المادة 252 من مدونة الضرائب، والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، مقترحا ضريبة تصل 100 درهم لكل هيكتولتر؛ وهو ما يعادل درهم واحدا عن كل لتر من الكحول.

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة رفضها لتعديل في المادة نفسها والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على السيكار الصغير والكبير بـ500 درهم لكل ألف سيجارة، في وقت اختارت فيه أن ترفع من الضريبة في المادة الخامسة من مشروع قانون المالية على "ماركيز" والذي سيتم زيادة ثمنه بدرهمين، ومارلبورو الذي سيرتفع بسبعة دراهم عن الثمن الحالي.

وتراهن الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادقت عليه لجنة المالية بالغرفة الأولى، على عائدات ضريبية تتجاوز 1.5 مليار درهم وهو ما يعادل 150 مليار سنتيم من رسوم المواد الكحولية، مشيرة إلى أن منها الرسوم المفروضة على الخمور والكحول بما معدله 678 مليونا و153 ألف درهم، والرسوم المفروضة على الجعة بما معدله 823 مليونا و850 ألف درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - سعيد الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:05
حشومة فرض ضريبة على الخمور بغيتي الشعب يفيق خليها ناعس
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134
2 - chams الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:07
الآن نعرف أن أجور وزراء وبرلمانيوا البيجيدي أصلها حرام فماذا تقول في هذه النازلة يا سي الريسوني ويا بنكيران والعثماني٠ يجب تطهير أنفسكم لأن أموالكم حرام٠
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133
3 - amine amie الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:07
راه فلوص خمر حرام اسي العتماني
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88
4 - محمد الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:12
الخمر و السجائر يجب تضربهما ب 70% ﻷن مضرتهما أكتر من منافعهما بالنسبة للفرد و الدولة
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61
5 - مغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:12
مالهم حماقو باش ازيدو ضريبة فالكحول هما ما كرهوش اشربونا لماحيا باش نتلفو على القبلة
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65
6 - jamal الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:12
زيدو فكازا سبورت عنداكم تنساوها. كيف ناسين الناس لتيدخنوها
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39
7 - xtruex الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:13
حكومة ملتحية تدافع و تحمي سوق الكحوليات، لك الله يا و طني و منكم للاه يا تجار الدين
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64
8 - مواطن الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:14
لوكانت الضريبة على المحروقات او مواذ الغذائية الغدائية او على الاجرة لوجدت الحكومة تصادق عليها بدون نقاش .
الخمور ليست مواد ضرورية كان على حكومة العدالة و التنمية ان تقبل مقترح حزب الاستقلال بزيادة الضرائب على الخمور .
منها اموال تستفيد منها الدولة و كذلك ارتفاع اتمان الخمور لتقليل شربها .
ام ان حكومة العدالة و التنمية تعرف فقط جيوب المواطن البسيط
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46
9 - عبد الرحيم فتح الخير الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:14
في ألمانيا ثمن البيرة الواحدة 50 سنتا وهو ما يعادل ثمن عشرين قنينة بيرة في المغرب وغالبية سكان ألمانيا يتعاطون الكحول ولكن الدولة لا تستغل الأمر لصالحها من اجل استنزاف الجيوب رغم أنها جيوب عامرة وليست كجيوب غالبية المغاربة فارغة تشتكي العوز وضعط الضرائب الذي لا يرى تأثيرها لا على قطاع الصحة ولا التعليم ولا التجهيز فأين تذهب الثروة قال الملك .
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23
10 - yass الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:14
كاين عجائب الدنيا السبع ... و الثامنة هي العثماني و حكومته... ! و بيني و بينكم اقسم بالله الي ولات تجيني الحساسية و الغبينة ملي نسمع شي حاجة على هاد الحكومة.
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32
11 - شاهد الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:15
سبحان مبدل الاحوال الاستقلاليون يطالبون بتضريب الخمور والاخوان المتمسلمون توحدوا لضرب التعديل
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33
12 - souabni الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:18
يا حسرة على حكومة الاسلاميين.زيادة في القيق والسكر والبنزين وزد علهم ساعة فهدا لا باس به.لكن الخمور واليناصيب وما جاورهما فانكم ستضرون بجيوب اهل الويسكي والسيجار.لقاؤونا في 2021 ان بقي في العمر بقية بحول الله.اتمنى ان لا ينسى الشعب مكر اشباه الا سلاميين اصحاب اللسان الطويل.وعند ربكم تختصمون.
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19
13 - haroun الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:18
سبحان الله حكومة العدالة والتنمية التي تدعي مرجعيتها الاسلام وتتغنى بالإصلاح والتنمية تغرق بلدنا بالكحول والمخدرات التي تؤدي الى الجرائم والفحشاء... 99 في المائة من الكحول يستهلكها المغاربة المسلمون وواحد في المائة للأجانب... حرام فيكم كل صوت صوتنا عليه لكم....
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16
14 - le marocain الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:19
mise a part que tout cela est 7ram, que ce soit l'alcol ou le tabac. mais ce qui est bizarre, c'est que le prix du cigar reste le meme alors que marquise subit une augmentation. ta f l'7ram c'est le pauvre qui subit l'augmentation ^^
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8
15 - مواطن الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:20
المرجعية الاسلامية وتسهيل المحرمات فالعدالة والتنمية أفضل حزب عرفه المغرب في تسامحة معا حيتان الوطن وخير دليل رفضه تضربب الخمور ودائما المواطن البسيط يتحمل مصائب السياسين من جيبه ودمه
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13
16 - باغي نعرف الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:21
الحكومة خائفة من ضياع كراسيها لهذا قررت عدم الزيادة فيما يستهلكه كبار المسؤولين والطبقة البرجوازية.. لو كانت الزيادة في العدس والفصوليا والزيت والشاي وووو وووو كما وقع في الساعة المشؤومة والتجنيد.. لانعقد اجتماع حكومي طارئ على الساعة 3صباحا ولو يوم الأحد أو السبت ويتخذ القرار ويطبق بعد نصف ساعة ..... لأن الحكومة تغلب على البسطاء والفقراء ... لكنهم نسوا ان عندنا إله هو الله العادل الدي يمهل ولا يهمل...... ارجعوا إلى ألبوماتكم (((( صوركم ))*) قبل الدخول إلى الحكومة وبعدها وسترون كيف كنتم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا منافقين
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11
17 - لا للإزدواج الضريبي . الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:21
يكفي ان الخمر يأخذ عقول وأرواح الشيب والشباب ، اليست هذه ام الضرائب ، وعين المصائب .
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5
18 - اجديك الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:24
اصلا السيد رييس الحكومة كان عليه ان يرفض بيع الخمور بالمرة وتفعيل القانون الدي يقرض عدم بيع الخمر للمسلمين...
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0
19 - دمحم الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:28
الخمور تؤدي القيمة المضافة و تدخل الخزانة العامة من قبل فرظ 1 درهم الاستقلال. و هذا ككل السلع في مرجان و اوطوكادؤو و اوشا و كارفور و غيرهم. أما ابتغاء وجه الله فلا علاقة له مع العدالة و التنمية. الله يسمع و يرى أما الكذاب يكذب على نفسه الله ليس له حاجة في من يكذب. أتعلمون أن في الخل الأحمر خمر و في المايونيز خمر و في دانون و الحلوى و المارقورين و المعجونات و الجلاتين و الزبدة و الكثير من السلع الغذائية التي تباع و حتى تصنع في المغرب بها الخنزير اي الحلوف و انتم تاكلون يوميا و لا تسألوني. هل انتم لستم بسلمية إلا العدالة و التنمية. هل الدخان و الشمه و السريقة و الرشوة و النميمة و الاغتصاب و السريقة و الإجهاد و القتل و العداوة حلال لا و الله في كل الديانات من اليهودية و المسيحية و الإسلام الكل يحرم هذه الأعمال الباعة و انت وسطها يا شعب لا يستحي و لا يخاف الله...
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3
20 - aboamine الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:30
ما يهم الأغنياء لا ضريبة عليه،وما يخرب جيوب الفقراء يفرض عليه المكوس !! العدالة والتنمية ذات التوجه والمرجعية الدينية تناقش أثمان الخمور والسيغار الكوبي والضرائب المفروضة على كل ذلك!!!سبحان الله.
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3
21 - كاعي على الوضع الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:35
يا العجب حكومة كتزيد فماركيز و مالبورو ديال الناس الدراوش و ترفض الزيادة في ثمن السيجار ديال صحاب اللعاقة
سياسة اغناء الغني وتفقير الفقير
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2
22 - بوعزة بنقدور الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:39
خلوا السكايرية على خاطرهم زيدوا غ في المواد التي يقتات منها المزاليط.
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4
23 - stop mensonges الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:39
تزيدوا السكر والبوطى معقولة ولكن تزيدوا فالسراب لواه بزاف ،فين غدي يتشمكروا الناس؟؟الكبريهات غدي يسدو ،لواه يتشردوا عبد الله؟؟زيدوا الساعة وزيدوا فالماء والضو وحتى الأكسجين ديروا عليه ضريبة معقولة ،اش هد التخاور فبلاد المغرب؟؟؟
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2
24 - abohamza الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:40
دعينكم لله معيشنا فالحرام بحال إلى الحلال معندناش فالبلاد بحال الا هذه البلاد السعيدة معندها خيرات معندها موارد حلال نتما المسؤولين علينا امام الله اغدي نحاسبكم
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25 - مغرااابي الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:43
.....ونهار الانتخابات إخرجوا أعضاء حزب النذالة والتعمية في التجمعات الانتخابية إكذبوا على مريديهم ( أصحاب الأمية السياسية ) بأن حزبهم ذو مرجعية إسلامية
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26 - NeoSimo الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:45
ما لا أفهمه هو لماذا تسمح الدولة ببيع الخمور وتأخد عليها ضرائب... إذا كانت الدولة تعتبر نفسها دولة دينية تحرم الخمر...!!!

فإما أن تكون الدولة علمانية "تفصل الدين عن الدولة" وتحترم الحريات الفردية

أو تكون دولة إسلامية وتمنع إنتاج وبيع الخمور

أما أن تكون الدولة "بين وبين" ولا تمنع و لا تسمح وتأخد ضرائب وتسمح بالبيع وتقبض على من يشتري فالدولة هنا تثبت أنها دولة لا قيم لها سواء كدولة دينية أو دولة علمانية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27 - متتبع الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:50
اينكم يا اصحاب المرجعية الإسلامية اينكم يا تجار الدين اينك يا سي الريسوني لقد خربتم هذا البلد يا بن كيران يا عثماني .......
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28 - ملاحظ مغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:50
من كان يستمع لخطاب الإسلاميين عندما كانوا في المعارضة وهم ينعلون الخمر وينعلون بائعيها وشاربيها سيستغرب منه اليوم وهم ينقلبون هكذا 360 درجة بعدما صاروا يعتمدون على أموال الخمور لكي يرفعون بها الميزانية..؟!!
صدق من سماهم بالفعل بتجار الدين ...
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29 - بوبكر الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:51
لا أعرف هل أنا في دولة إسلامية أم لا؟؟؟؟
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30 - كمال الاثنين 12 نونبر 2018 - 15:54
رئيس الحكومه وطاقمه هم من يسيرون الدوله لكن ذالك يحدث في الدول الديموقراطيه.
متى تفهمون ذالك؟ وبأي لغه تريدون ان نشرح لكم ذالك؟ وشكرا.
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31 - سوسي حر. الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:05
لا تتفاجئوا انكم في ضيافة حزب العدالة و التنمية المغربي دو المرجعية الاسلامية كما قيل لنا...رفض الضريبة على الخمور و الزيادة فيها فيما يخص المواد الغدائية المستوردة...العدس و القمح كمثال..
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32 - Mohamed الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:06
هاك أوا هاك على الحكومة الإسلامية
الخمور حلالا طيبا عندك إذن أين انتم من الدين؟
هذا هو الطنز العكري
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33 - othman الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:08
OTHMANI EST CONTRE L ISTIKLAL ET QUI EST LE PERDANT C EST LE PEUPLE COMME AVANT LE SYNDICAT A PROPOSE 400 DHS POUR TOUS LES FONCTIONNAIRES E 2 ANS NON NON ET NON VOILA AUJORD HUI LES ENFANTS DE CES FONCTIONNAIRES ET DES OUVRIES SORTENT A LA RUE POUR LA PREMIERE FOIS DANS L HISTOIRE DU MAROC PEUT ETRE PAS CONTRE LA NOUVELLE HEURE MAIS LA SURDITE DE OTHMANI QUI NE VEUT RIEN SAVOIR MEME APRES 8 ANS REVENONS AUX VINS C EST UN REFUS TOTAL DE OTHMANI PARCEQUE IL EST CONTRE L ISTIKLAL ET C EST LE PEUPLE QUI PAYE LE PRIX DE LEURS DESACCORD
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34 - adam الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:11
l'alcool au maroc coute déja trop chére au maroc et ça affecte le pouvoir d'achat de plusieurs marocains qui boivent de l'alcool (environ 50%) l'état doit trouver d'autres sources pour améliorer les recette fiscales
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35 - FARHAT الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:12
الضريبة تفرض على الحلال فقط اما الخمور و الميسر تشجيعا لسلب المال من المداويخ تجويع الفايقين لأجل مستقبل المظلم فمن الهاوية نقترب
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36 - ahmed الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:13
ر اه ميقدرش لان الدين يستورذون الخمور عالم اخر يتحكمون في كل شئ مسكين العثماني راه يقول انقدوني راني غرقت
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