دورة تعليمية تعزز الشراكة الرقمية المغربية الهندية

هسبريس من الرباط

أطلق مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات بالدار البيضاء (CEIT)، الإثنين، أول دورة تعليمية عن بعد حول تحليلات البيانات الضخمة.

ويتم تنظيم هذه الدورة في إطار برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي (ITEC)، بتزامن مع الاحتفال بالذكرى 55 لتأسيس ITEC بدلهي.

ووفق بيان صادر عن المركز فإنه بموجب مبادرة ITEC الإلكترونية "أصبحت الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها حاليًا في الهند متاحة الآن للدول الشريكة، من خلال محاضرات يلقيها أعضاء هيئة التدريس الهندية عبر الإنترنت، أو من خلال مؤتمرات الفيديو".

ويستمر، وفق المصدر ذاته، تنظيم الدورة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة من قبل المعهد الهندي للتكنولوجيا المرموق (II) حتى 6 دجنبر 2019.

وتم اختيار 28 متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من الشركات والمؤسسات الخاصة في المغرب؛ وذلك من بين أكثر من 80 المرشحين الذين تقدموا لحضور الدورة. وفي كلمة له اليوم بمناسبة افتتاح الدورة، قال ممثل المعهد الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إن الدورة الإلكترونية سيكون لها "تأثير حقيقي على تطوير الشراكة الرقمية بين الهند والمغرب".

حري بالذكر أن مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات CEIT ، وهو مبادرة مشتركة في إطار الشراكة الهندية للتنمية مع المغرب، بدأ عمله في تكنوبارك Technopark بالدار البيضاء في دجنبر 2017، وقد تم إنشاؤه بموجب مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية الهندية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي للمملكة المغربية.

وحتى الآن، قام مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات CEIT بتدريب أكثر من 550 من المهنيين المغاربة على برمجة جافا Java، وإدارة Linux، وتطوير "الويب"، وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات وإدارة قواعد البيانات.