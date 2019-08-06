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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | عين على الفايسبوك | برلماني مغربي ينتقد لباس "متطوّعات بلجيكيات"

برلماني مغربي ينتقد لباس "متطوّعات بلجيكيات"

برلماني مغربي ينتقد لباس "متطوّعات بلجيكيات"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:00

هاجم علي العسري، مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، السائحات الأجنبيات اللواتي تطوعن لتعبيد طريق نائية في ضواحي إقليم تارودانت.

وتساءل البرلماني عن "بيجيدي" في تدوينة مثيرة للجدل: "متى كان الأوروبيون ينجزون الأوراش بلباس السباحة؟".

وقال المستشار البرلماني عن إقليم تاونات: "يعرف الكل مدى تشدد الأوروبيين في ضمان شروط السلامة عند كل أوراش البناء والتصنيع، للحد الذي لا يسمح فيه للزائر بولوج أي مصنع أو ورش، صغر أو كبر، دون لبس وزرة سميكة، تغطي كل الجسد، مع خوذة للرأس ومصبعيات اليد، ولا يتساهلون في ذلك تحت أي ظرف من الظروف".

رأي البرلماني "الإسلامي"، الذي جاء بعد توقيف السلطات المغربية لأستاذ للتعليم الابتدائي كان قد دعا إلى قطع رؤوس السائحات الأجنبيات المتطوعات بسبب لباسهن، استغرب فيه قيام "شابات بلجيكيات بورش لتبليط مقطع صغير في مسلك بدوار بإقليم تارودانت، وهن بشكل جماعي، كأنه متفق عليه، بلباس يشبه لباس البحر، علما أن مادة الإسمنت معروفة بتأثيرها الكبير على الجلد، تسبب له حساسية وحروقا إذا لامسته".

وتابع متسائلا: "فهل والحال كذلك تكون رسالتهن من ورش، محمود ظاهريا، هدفها إنساني، أم شيئا آخر، في منطقة لا زالت معروفة بمحافظتها واستعصائها على موجات التغريب والتعري؟؟".

واستغرب عدد من المتتبعين من تدوينة المستشار البرلماني، معتبرين أن "موقفه لا يشجع على العمل التطوعي في المغرب".

وكانت مجموعة من السائحات الأجنبيات حللن بالمغرب في إطار مشروع للتبادل الثقافي يجمع بين شبان وشابات منظمة بلجيكية وجمعية محلية بدوار أضار نوامان، ضواحي إقليم تارودانت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (103)

1 - أنس الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:21
آش دار هو؟ على الأقل هن بناو الطريق لي مفروض يبنيها هو و لي بحالو ممن جالسين في البرلمان
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139
2 - amine fes الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:21
على أساس أن البرلمانيات الطاهرات العفيفات الشريفات لم يتركن شيئا لم يفعلنه لفك العزلة و تحسين أوضاع الناس المقهورة ياك برلمانية ديالكم كتمشي لفرنسا تعرى و تجي عندنا تلبس الحجاب تمثل علينا الطهر و العفاف بلا حيا بلا حشمة
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170
3 - yassine الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:23
تعرى و صاوب الطرقان خير من تلبس الجلاب و دير المزانية فالقب
الله العن لي ما يحشم
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184
4 - نصراوي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:23
عندما لا تستطيعون انت وامثالك انجاز تلك الاوراش.حينداك يأتي الاوروبيون لينجزوا ما عجزتم انتم عليه.
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137
5 - الكنفوشي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:24
ونتا لي لابس علينا لباس العفة و قاهرنا بقال الله و قال الرسول نسولوك أشنو درتي لهاد الناس لحاصلين في فيفي و بوادي المغرب المنسي ؟؟؟؟
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129
6 - جبلي ابن الجبل الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:24
كان عليه أن يهاجم أولا زميلاته في الحزب أما الاجنبيات فلا دخل لنا فلباسهن فحسابهم مع ربهم بل كان عليه أن يكون أول من يقوم بتلك الاعمال أو على الاقل مساعدتهن،، بيجيديين مجرد منافقين لا أقل و لا أكثر
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103
7 - مواطنة الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:24
وا فيكم غير الفم .ما شفتيش هداك الوسخ اللي جايين من أوروبا باش يجمعوه .والله يعطينا وجهكم.
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84
8 - khalil الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:25
يا ريت أودي آسي العسري كون شفتي غير العمال المغاربة لي ما عندهم تا حاجة للحماية او هضر نيت مع سي وزير الشغل إشفنا شي حل مع هاد الباسلين لي تايعونونا حمباك آخاي!!!!!
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42
9 - jadorre paris 75000 الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:26
المهم خدامين وهدا الصيف نتا عمرنا شفنا خدام فحالهم لابس ولا عريان ، المهم هو النية ، نتا دابا فيك غير الهضرة والله العضيم الى هدوك الناس ارحم منكم ، عاد شفنا دك البنت لتحرقات مسكينة علاش مخرجتيش بشي تدوينة حضين غير قزبات عباد الله يا معشر المتشددين علينا سكتين
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79
10 - فؤاد الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:26
على الاقل يساعدن في اصلاح طريق بغض النظر عن لباسهم. ماذا فعلتم انتم ببذلكم الانيقة غير النهب وتخريب البلاد والتخوين والتكفير. اكبر غلط ارتكبت في حياتي اني اعطيتكم صوتي.
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67
11 - Ikram الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:27
الحل سهل و بسيط لبس نتا الخوذة و لبس وتغطى مزيان و قم بالعمل التطوعي بلاصة ماتبدا تفلسف فتدوينات .. بغينا نشوفوكم فالبرلمان تحركون الساكن على الأقل ..
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63
12 - فرنسا الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:28
أتمنى أن تضع لجام لفمك يا تجار الدين أنت و أتباعك من حزب العدالة والتنمية المنافق !! الإسلام في القلب و الرحمة في القلب . كم من أوروبي مسيحي تجد فيه الرحمة ولا تجدها في بعض يدخلون المسجد عند الفجر . كفى كفى يا تجار الدين لكن إن شاء الله الانتخابات المقبلة ستبكون الدم ان شاء الله . merci infiniment hespress
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60
13 - غيور الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:29
ومتى كان البرلماني الغيور الحقيقي يسمح لنفسه بدخول متطوعات لانجاز ما لم ينجزه هو وحزبه. جاتك الغيرة غ على اللباس وما حشمتيش من ناس جاو من الخارج باش يصاوبو طريق في بلادك. عقلية ذكورية لا تفكر الا في جسد المرأة.
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61
14 - منتسب سابق الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:29
اخي البرلماني الدييقول انه يغار على دينه......ويدعو الى عدم التعري...... والدي يبدو انه يضبط قانون الاوراش.....لو كنت انت وامتالك تقومون بالمهمة التي اوكلت لك احسن قيام لما كانت هده الطريق وغيرها من الطرق في هده الحالة....ولما اعطيت لهاته النسوة الفرصة حتى تسوي هده الطريق.

..واقول لك ان من انتخبك لم ينتخبك من اجل النصاءح الدينية ....لاننا نعرف جيدا امور ديننا ونعرف تمام المعرفة مصادر التشريع......كفاكم من العبت بنا
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52
15 - أشرف الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:29
و أين الخلل في رأيه؟ جربوا القيام بعمل خيري في أوروبا بمساعدة نساء يرتدين الخمار أو النقاب و لكم في ردة فعلهم خير جواب و صفعة!!
أصبحنا نسب أبناء جلدتنا ممن يريدون احترام عقيدتنا و وتقاليدنا مقابل نصرة من لا يرضى عنا إلا إذا اتبعنا ملتهم.
عجبا!!!
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-62
16 - vivaespania الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:29
ماشي شغلك ماشفتش رأسك كتاكل أموال الشعب بالباطل وتتطلع لتقاعد مريح لم تقدم عنه أية فائدة أنتم هم سبب تخلف الأمة العربية نحن نتطلع لغذ افظل بدونكم تقدر انت تتطوع فهاذ الحرارة و تخرج تساهم فتعبيد طريق هذوك البنات كل واحدة مليون رجل من غير نوعك
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57
17 - RACHID الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:29
و انت يا سيدي البرلماني التقي الطاهر. المسلم الؤمن,لماذا انت وامثالك لم تذهب بلباسك المحتشم لتقوم بالعمل الذي كان عليك القيام به? قبح الله سعيكم.
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59
18 - مستغرب الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:29
بعض خرجات العدليين تذكرني بالمثل المصري الذي يقول :

اسمع كلامك أصدقك ، أشوف عمايلك أستغرب .
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38
19 - mmmmm الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:30
( بعيدا عن لباسهم )كان الأولى تنتاقدو ولاد البلاد المسؤولين...اللي صوتنا عليهم باش يقضيو مصالح الشعب....كون هاد الناس شافوكوم خدامين ..مينوضوش يخدمو..
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37
20 - مغربي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:30
هذا البرلماني مريض نفسي، و يعيش في بلد غير المغرب، السي البرلماني خرج للزنقة تشوف شعبك المسلم كله عريان، بانو ليك غير السائحات، راه الحكومة ديالكم يا تجار الدين هي لي كتنشر الفساد في البلاد، بإعطائها رخص بيع الكحول و مقاهي الشيشية و الكباريات و محلات المساج. حزب تجار الدين مجموعة من المنافقين و الحلايقية
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38
21 - إن بعض الظن إثم الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:30
لدى سؤال سي البرلماني : واش مبانش ليك فهاد المبادرة ديال هاد الناس غير النصف السفلي ؟ طيب : لنفترض أن هؤلاء النسوة غرضهم غير شريف مع العلم أن التربية الدينية التي تلقيتها تقول : إن بعض الظن إثم ، وتقول : وتبينوا ...أنت لم تقم بالأمرين معا : لم تحسن الظن بالناس ، ولم تقم بالاستقصاء والتبين ..لنفترض ما سبق : لو أنكم قمتم بعملكم وقامت الوزارة بعملها والحكومة بعملها والعمالة بعملها كما ينبغى لما اضطر هؤلاء للإنتقال من أقاصي أوروبا ليقوموا بعملكم بدلا عنكم ...لماذا لديكم حساسية من : اللباس ، العورة ، وتثيرون فيها المشكل الكبير مع العلم أن القضايا الأخلاقية في صفوفكم شاعت في الأمصار والأقطار ولا تثيرون نفس الحساسية حينما يتعلق الأمر بالكوارث الاجتماعية في الصحة والتعليم ....يا عباد الله ...وا عباد الله ...وفروا للناس الصحة والتعليم وبركا من هاد التخربيق ديال معرية صدرها ، معرية المؤخرة ديالها ، معرية شعرها ...أخويا خليها تعرا من التحت إلى الفوق غي توفر ليا الصحة والتعليم ...نتوما موفرتو لا صحة لا تعليم وزدينا بنكير ...لا زين لا مجي بكري ...يارب ارفع عنا بلاء هؤلاء القوم
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35
22 - الباعمراني الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:30
كل الدول السياحية في العالم تستقطب السواح ومن جميع الأجناس وجميع الثقافات ،،

على الاقل المغرب ليس هو تركيا التي تستضيف 20 مليون ساءح ،
علما انه حتى السياحة الجنسية مرخص لها هناك كما في علم الحميع وتحت الحراسة الامنية
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1
23 - HDA الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:31
"علما أن مادة الإسمنت معروفة بتأثيرها الكبير على الجلد، تسبب له حساسية وحروقا إذا لامسته"... هاد البيجيديين تلقاه برلماني وطبيب وسوسيولوج وإكليروس .. مافشلت في تحقيقه لدائرتك الانتخابية تقوم حوريات بلجيكا به... يا ليتك توجه انتقادك لمجلس الجماعة...
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27
24 - kamal الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:31
إن لن تستحيي فقل ما شئت أرينا ماذا فعلت و لو بلباسك الداخلي و باز متخدم متسدش.....
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25
25 - عمرو الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:31
كلامه صحيح

و له الحق بذالك .

و لكن راه ما ماهفهش ان هاد العمل التطوعي اللي هو فابور راه غير مبادرة من طرف سائحات ! و ليست مبادرة من طرف مهنيين متخصصين في بنائ الطرق

اسي البرلماني . دخلت رمضان في شعبان و مش عقلك بعيد ! الرجوع لله

واش نتوما ذخلتوا الحكومة غير بسروال و صباط و سيارة لا يفوق ثمنها 10 مليون اما الان فأصبحتم رجال اعمال و رفاهية و لوكس! كيفكم كيف الأحزاب الاخرى ..ك حزب الاستغلال عفوا الاستقلال و ما شابهه ...

كولوا معا راسكوم و خليوا العمل الجمعوي التطوعي بعيد عليكم
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19
26 - كمال الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:31
كون كان الخير فيكم كون خدمتوا المنطقة ومنحتاجوش البراني...مع الأسف هادشي ألي كيعرفوا...
زيدون البحر عامر بالعرى بان ليهم غير هاد بنات ألي جاو يديروا الخير فمنطقة هما ألي كيسيروها...
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23
27 - خديجة الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:32
ان كل ما تطرق له الكاتب صحيح فبالإضافة للسلامة يجب احد الإعتبار لعادات سكان الجنوب. لباس الساءحات مقبول في المدن الساحلية بأكادير....
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-40
28 - مواطن ان صح التعبير الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:32
دبا هادو جاو بحسن نية گالسين كيقادو فداكشي اللي فشل فيه المسؤولين ديال هاد المنطقة على مدار السنوات و االي بغيت نقول أن التخلف هي ظاهرة ذات جوانب متعددة .,وهي ذات خطر كبير في مقاومة عملية التغيير والتطوير في بنية وتركيبة المجتمع , وعليه فالمجتمع المغربي ان لم يقف بوجه مثل هاد البرلمانين ف والله منزيدو للقدام
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14
29 - abdel الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:32
ماشفتوش شحال من مغربي عريتوه ولحتوه للزنقة عريتوه من كرامتو ومن رزقو ومن شخصيتو الله ياخد فيكم الحق يا تجار الدين
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20
30 - hamdiy ounes الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:32
et toi monsieur le parlementaire (des derniers temps), qu'est ce que vous avez donne a cette region, que du BLA BLA BLA
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12
31 - مراد الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:33
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واش لقاو فيكم الخير العدالة والتنمية دوزو ليهم الطريق أنتم المقصرين في عملكم داكشي علاش كاتخليو التقب الدي يأتي منه الريح على الله وعسى يكونو أصحاب اللباس المقزب عطاوكم درس في الإنسانية والمسؤولية
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14
32 - عبدو الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:33
انتوما لي كتهضرو عمرو غير الحفاري وسيرو حتى بالملابس الداخلية
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16
33 - la marocain الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:33
او كان في البلاد مسؤولين يقومون بواجبهم لما جاء متطوعون أجانب
خدموا بلادكم و و أغلقوا أفواهكم
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13
34 - Aic الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:33
كل ما عليك قوله هو طلب ضرورة اللباس الخاص بالورشات ، لأنه مفروض،
امااسلامنا الحقيقي فهو راقي جدا يستعمل الليونة و الرقي في ايصال المعلومات لكل الأجناس و بلطف،
شكرا لهن على الالتفاتة التي لم نقم بها نحن آسفة و لو دون ملابس على الاقل هناك التفاتة أولى تليها فقط ان ناخد في ايدينا لهم لباس الخاص بالورشات لنساهم في العمل الخير ، و لو كانت فضفاظة سيقبلن بها
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12
35 - مواطن متتبع الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:33
1)إنهن يشتغلن ويغتنمن الفرصة للإستفادة من الشمس،ويا سي الفهيم لو تطوعتم أنتم رجال الحزب المعلوم ما أتين النسوة من الخارج.
2)إنهم تعمدن هاذ الفعل لأنهن عندهم علم بكبتكم...
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11
36 - عابر سبيل الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:34
هذا ماشافش العمل النبيل اللي كيقومو به. شاف غير الشورطات اللي لابسين والصيف هذا. يالله سير لهاد الدوار ودي معاك الرجال اللي يخدمو. ولا فيك غير الناب؟؟؟
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15
37 - Nizar الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:34
شنو هو زعما الهدف ديالهم من هذه التعذيبة كاملة من غير مساعدة المنطقة لي من المفروض أنك أنت تساعدهم ؟ إذا لم تستطع شكرهم على الأقل أصمت. بنادم جاي من النعيم لا يحتاج بتاتا للمغرب و مع ذلك ناضو كيخدمو ا "الرجل" لي فالمجتمع ديالك خاصك نتا تخدم. سياسيين دون المستوى غا الفلسفة الخاوية لا أساس لها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
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10
38 - HDA الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:34
أين شبيبة حزبك من مثل هذا العمل التطوعي؟ أم أن الشبيبة تتطوع في الصخيرات والاستمتاع بكل ما لذ و طاب ....
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9
39 - الوجدي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:34
ادا اردت ان تتطوع فلك الأجر والثواب ولكن باحترام عادات الناس شيئ جميل جدا.
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-3
40 - abdo الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:35
ومتى كان البرلماني المغربي يقوم بعمله كما يجب، لو كان يقوم بعلمه هو والحكومة لما أصبحنا أضحوكة ولم يصبح المغرب كورش مفتوح للأعمال التطوعية كأننا دولة من العصور الوسطى تنتظرمن يحن عليها.
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12
41 - ADAM الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:36
آسي البرلماني، اخرج عريان ما كاين حتى مشكل، غي دير شي حاجة تنفع البلاد العباد، أما أن تجلس أمام حاسوب وممدود على سرير وتقوم بالانتقاد، فهذا ما لا نقبله.
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12
42 - مغربية الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:37
عوض شكر هده الفئة من الشباب الذين يخدمون طريقنا في حين ان أبناؤنا في سنهم ينتعشون في الشواطئ والله لهم الشكر
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4
43 - mohammed الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:37
غير تعراو و خدمو لبلاد طفرناه معاكم انتومالي محتارمين اللباس
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3
44 - مغربي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:38
البلجيكيات عايشين في دولة متقدمة عندهم جميع الحقوق فيها ماعندهوم مايتعمل في المغرب جاو لعندنا يعملو شي اعمال انسانية في دولة "فاسدة " سياسيا في "الصيف" زدقو في الاسلاميين كاينتفدو اللباس راه هاد الاجنبيات اشرف من هاد السياسي و مليون خاه من المنافقين باااز شاف لباسهم ماشافش التطوع و العقلية
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6
45 - abdou moncton الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:38
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم...يا سيدي البرلماني لمادا لا ترسل عالتك بالخمار لإصلاح lلطريق...
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4
46 - محب لوطنه الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:39
مجرد زوبعة في فنجان لا غير ،النقاش الدي يدور الان عند المغاربة هو مصاريف العيد والغلاء في كل شيء
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1
47 - مسفيوييييييييي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:40
وسير غير المذن الساحلية وسوف المغربيات اش دايرات، والله حتى الاجنبيات مايسترو راسهوم على شي وحدات. هاد التطوعات جاو يديرو طريق وانتوما اللي مقابلين غير الخاويات اش درتو لبحال هاد المناطق السي العالي يبين...؟
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4
48 - هواري اسبانيا الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:40
والله العظيم رغم تعريهن هن انقى من غالبيتكم العظمى والدليل تهاوي اخلاقكم ومراهقتكم المتاخرة.
اين هن برلمانياتكم من العمل الخيري ام انهن يخفن تلطيخ جلابيبهن؟ او ان تطيع منهن هواتفهم الغالية؟
صورتهن ارقى من صوركم في باريس وغيرها من المدن والبقية تاتي.
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4
49 - رزان الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:40
أنا أطالب بالتحقيق مع هد البرلماني وتوقيفه
شاف غير اللباس ماشافش الخدمة لي دارت واش ماكانش الأولى انه ينتقد المسؤولين ويبدا براسو علاش حنا ف 2019 ومزال عندنا طرق مهترئة باليه غير اللباس الله ياخد الحق فكل مسؤول تافه فهاد البلاد واش نتا كتخلص باش تشوف اللباس ديال سيادك ولالياتك كون بقاو فبلادهم شكون غيصاوب الطريق
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حشمت فبلاصتك
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4
50 - اسماعيل الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:41
من الواجب علينا حماية الاجانب ،في بلادنا المغرب ،دون سوء اليهم او المساس بقدساتهم ويجب علينا مساعدتهم في العمل تطوعي الدين يقومون به في بلادنا وجلب لهم كل المعداة ليقومو بالعمل الدي يزاولونه ،اما الشيء الدي قام به سيد البرنماني ضد بلاده فهو غير معقول كان عليه ان يقدم الماسعدة مادية ومعنوية ويدوية، لو كانة لدينا غير على هاد البلد ونعمل من اجل مصلحته لما وصلنا الى ما نحن عليه الان
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2
51 - souka الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:42
كان يستحب توجيه هذا الكلام في قالب نصائح من ذهب للمتطوعات عوض الدعوة الى قطع رؤوسهم أو شتمهم ما دمتم تقرون أن الامر فيه خطورة على سلامتهم.. للأسف شعب يعاني من فقر انساني حتى في الكلمات التي يتلفظ بها و يهدد قولا اصحاب العمل التطوعي.. ما رأيك أن تستدعي مغربيات ليقدموا الان هذا العمل بعد الاهانة الجسيمة التي منحت للاجنبيات..
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2
52 - target الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:43
العمل تطوعي تحسيسي، هؤلاء متطوعون يعملون بدون مقابل، الهدف تحسيسي. حكومتكم هي من يجب توفير إمكانيات السلامة للمتطوعيين، هؤلاء سياح بالدرجة الأولى، لاتستغلوا مثل هذه المواقف لتمرير سمومكم التي أفسدتم بها المجتمع. مكانكم السعوديةوليس المغرب المنفتح. هؤلاء لايرتدون البكيني.لباس صيفي لائق في كل العالم.
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53 - متتبع الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:43
هؤلاء الفتيات هم احسن منك و من امثالك يا من تقلدت مسؤولية بحجم الجبل و لم تخدم الا مصالحك و جيبك، ماذا افدمتمونا انتم ايها السياسيون المنافقين غير الكذب، انهن نساء بالف رجل و لن تصل حتى حزام حذائها، حبذا لو تتابعه السلطات بتهمة التحريض و نشر الكراهية.
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54 - حمودة الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:43
العمل التطوعي فضيلة والعمل عموما عبادة و خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل شاق لما لا تلائم بين النافع و الممتع في عز حرارة الصيف هل العمل بالشورط أو السروال القصير حرام عندنا مغربيات على طول شواطئ مغربنا الحبيب يلبسون ما يريحهم من لم يعجبه منظر البلجيكيات فليغض بصره . و يتركهن يعملن في سبيل الله و في دالك منافع كثيرة و السلام.
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55 - بنعيسى الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:43
تكلمو على البرلماني ديالكم اللي لقو عليه القبض متلبس في منزل متزوجة بكلميم ابالكاطكاط ديال الدولة،ام هدوك غير متطوعات جاو اعملو فيكوم الخير، ماشي جتهوم بالفلوس باش تنداقدهوم، لوكان فيكوم النفس أما عبدتوا هدك الطريق بنفوسكوم، امصاخط الشعب،النعاسا ،،،،، اصحابي الحلوة البراد دالتاي فلبرلمان،،،
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56 - Kamal Deutschland الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:44
المشكل ليس في البرلماني لأنه قبل أن يكون برلماني فهو مواطن مغربي،يجب أن نحدد ماذا نريد كمواطنين أولا هل نحن مسلمون؟؟ هل نطبق تعاليم الإسلام في حياتنا اليومية؟؟ هل المغربيات لا يلبسن مثل هذا اللباس الآن؟؟ هل السائحات الغربيات عموما لايلبسن مثل هذا اللباس في زيارتهن للمغرب؟؟ هل هذا البرلماني يتقي الله في عمله؟؟ هل يحضر للجلسات ؟ هل يدافع عن قضايا المواطن الذي صوت عليه فرضا بدون 100dh?? العري موجود والخمر موجود والفساد موجود والبرتوش موجود والكبانوات موجودين والمراقص موجودة فلماذا هذا النفاق والتناقض.الكل يصبح رجل وتأخذه الغيرة على الدين غير في التخربيق.اسيدي دير نتا الطريق وبني وهما ميجيوش إعاونونا كاع ونتهناو.علاش ميمشيوش بناتنا حنا تما بالحجاب في عمل تطوعي؟؟ باراكا من التحرميات.كما قال الله تعالى: أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. ياخود الإسلام كامل ياخليه كامل.وشكرا
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57 - Mohammed الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:44
ومتى ياسيدي علي العسري عرفتم تقديم يد المساعدة هل الدين سبب تدخلك الفوري أم الغيرة تجاه الاوروبيات حول مساعدتهن لهولاء الناس الساكنين في هاته ألقرى المنسية عندكم وليس عندهم
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58 - موضوعي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:44
يا سيدي مادا بنا تجيبنا نساء"حجابي عفتي" ويقوموا بهاذ الاعمال التطوعية او جيبلينا اللحايا الرجال بوركابي وخليهم يديرو نصف ماتقوم به هؤلاء الفتيات. ولا غي نازلين فاكل اموال الشعب بالباطل ...ما درتو خير ما باغيين تخليو اللي يديرو..منكم لله.....والله العظيم ما خدينا منكم الا الشفوي وقلة المروءة والعدل.تحية واحترام لهؤلاء الفتيات الاتي تركن وطنهن وقدمن للمغرب للمساعدة والله يورينا فيكم يوم ايتها الذءاب الملتحية
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59 - roka الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:45
اذا كان عندك انتقد فوجهه لنفسك وزملائك والحكومة التي تنتمي اليها والتي لعجزها عن القيام بواجباتها جعلت فتيات من آخر الدنيا يأتين لرصف طريق في بلدك ، اما سبب عريهن فهو مبرر على الاقل بالنسبة لهن ، حرارة الجو والرغبة في الحصول على لون جميل لبشراتهن
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60 - badr الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:45
ونتا مالك يا أخي حضي مارتك أو ولادك ...اما هوما راك عارفهم كيف عايشين فبالجيكا ...ناس واصلين ....قهرتونا بالحضية أو الهضرة شي معقول والو غير الفساد ..خليتوها على البلاد ...اوفين تبغيو تقراو الورقة تبقاو تهجاو ..لعفووو
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61 - محمد الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:45
وسير كنت تحشم،جاو من بلجيكا باش يصاوبلك الطريق ،عاد مازال كتهظر،وسيرو قدموا استقالتكم كاملين راكم ماكاديرو والو لهاد الشعب المغلوب ،والله ماكرهت نشوف هاد الدريات بهاد اللباس في البرلمان ،المهم هوما يديرو خدمتهم،هذا هو المهم وانششر من فضلك
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62 - مواطن الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:45
ايوا سير بلطها نتا بلحيتك. متاتخدمو و متاتخليو لي خدم. كون راجل و جمع رباعت اللحيا و سيرو خدمو بلاصتهم، ديك الساعة هاد هدر. --
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63 - خالد F الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:46
بدل أن يهتم البرلماني بلباس المحسنات البلجيكيات كان عليه أن يعبئ الإمكانيات المادية والبشرية لتعبيد مقطع الطريق لأنها من اختصاصه أما الوعظ والإرشاد فليس لرجال السياسة الذين يجب عليهم إيجاد الحلول لمختلف المشاكل لا الإختباء في عباءة الدين.
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64 - م المصطفى الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:46
كان على هذا البرلماني أن يستحسن المبادرة التي قام بها هذا الوفد من الأروبيات اللواتي تطوعن بمحض إرادتهن لتعبيد الطريق المذكورة أعلاه.
فالبرلماني هذا ذهب مباشرة إلى لباس هؤلاء المتطوعات ولم يهتم بما قمن به من عمل يشكرن عليه.
فليكن في علم هذا المستشار أن الأروبيبن يحترمون حرفيا كلما طلب منهم احترامه، خصوصا عند زيارة بلد إسلامي. فعلى سبيل المثال عند زيارتهم لمساجدنا بفرنسا، فإن الجميع يخلع حذاءه وإن طلبنا من النساء حتى وضع الفولار على رؤوسهن، فإنهن لن يترددن لحظة عن فعل ذلك.
فليستفد هذا البرلماني بهذه المعلومة، وكلما زار منطقته سياح أروبيون فليملي عليهم ما يجب تفاديه أو عدم القيام به، وليكن على يقين بأنهم سيحترمون كل التعليمات.
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65 - عمر الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:47
السلام عليكم، لو قامت حكومة العثماني بهذا التبليط لما استنجد سكان هذه المنطقة بالمتطوعات البلجيكيات الجميلات الوسيمات.أتمنى أن تحضر الحسناوات من جميع بقاع العالم ليقمن بأعمال تطوعية تنتفع منها الساكنة المهمشة.إذا حضرت هذه الحسناوات إلى الدوار الذي انتمي اليه للقيام بأعمال تطوعية(استشارات طبية او حملات تحسيسية..) سأقدم لهن أكلات بيو وسوف تشارك زوجتي وبناتي وأخواتي الى جانب هذه الجميلات الحسناوات .أما أن أغلق الباب على زوجتي وأتوجه إلى أماكن لا يحبها الله والرسول فهذا أعلى درجة النفاق..
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66 - سيدي الوالي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:47
أرنا ما في جعبتك أسى النائب البرلمان وقدم لساكنة جبال تارودانت ما قدمه العمل التطوعي سواء من شرفاء البلد و أبنائها بالمهجر أو متطوعين أجانب..
ما يهمك أنتم هو المظهر ونعلم جيدا أنكم مصابون بعقد نفسية..
أسى البرلماني بدل هذه الثرثرة إذهب وأسأل عن أحوال الساكنة التي منحتك مقعد بالبرلمان و راتب يتجاوز 35 ألف درهم واهتم ولو قليلا بمشاكلهم وابتعد عن من يعمل ويقدم لساكنة المناطق النائية أعمال جليلة.
والسلام.
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67 - Omar de Canada الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:47
C'est normale, elles sont au Maroc et c'est aux responsables marocains de faire respecter le règlement concernant la santé et la sécurité sur un chantier de construction ou un site qui présente même un petit danger danger.
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68 - ولد بني ملال الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:47
ها العار غير خدموا لينا البلاد باراكا من النقد من أجل البيان والظهور في الأضواء.
هذيك ثقافتهم يجب احترامها...وحتى حنا راه 'بعض النساء' مشاو لعندهم أ الهضرة ف راسك...
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69 - مهاجر الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:48
متعصبش اصاحبي راكم تعادل.
هما كفار يتعراو في بلاد (المسلمين)
وانتم (مسلمون) تتعراو في بلاد الكفار.
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70 - مهاجر كندي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:48
اسي المستشار هاذاك الباس عادي عندهم لان بلدهم فيه الحرارة و منين كيجبو المغرب كتجيهم الحرارة بزاف وكيلبسو كيما في بلادهم و هاذا عمل تطوعي بسيط و ليس ورش بناء
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71 - عبد المغيث الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:48
هذا البرلماني يجب توقيفه و التحقيق معه بسبب افكاره البدائية و المتطرفة و الاي تشكل خطرا على المجتمع كله . هذا الرجل يجب ارساله الى العصور الوسطى لان مكانه ليس في القرن 21.
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72 - عبدية الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:49
لو كانت ذرة من الكرامة متخليوش البراني يصوب ليكم الطريق.كون راجل انت و من معك في الحزب و صوبو الطريق .ليس لكم سوى بلا بلا بلا في قبة البرلمان.
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73 - الشفوي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:49
أما كان على هذا البرلماني الغيور، أن ينتقد سياسة حزبه ،
وهو المسؤول عن تهميش هذه المناطق ،
وحرمانها من أبسط حقوقها في العيش ،
عوض أن يحشر أنفه فيما لا يعنيه ؟

يقول تعالى : وقل اعملوا ...

أمّا الوعض والإرشاد ،
طلع لينا فراسنا .
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74 - ماروكي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:49
والى متى ستبقى غرفتي البرلمان محافظة على نوامها ... لا انتم تتحركون من اجل انجاز مشاريع اعداد البنية التحتية ولا انتم اغلقتم افواهكم
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75 - الواقعي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:50
و متى قمت انت بدورك و نشرت و لو ربع تعليق حول الوضعية المزرية لتلك الطرقات و تلك الدواوير .متى زرت تلك المناطق في غير اوقات الحملة الانتخابية.متى قمت بدورك كبرلماني.متى قمت بجمع فتيات محجبات من قنديلات حزبكم ممن يعشن في الرباط و الدارالبيضاء و قمتم بما قامت به الفتيات الاوربيات.ايهما اكثر حرمة لباس هؤلاء الشابات اللواتي لبسن ذلك اللباس دون القصد ان يشوهو دينا او يحرضو على فتنة ام الحرام هو ان يعيش دوار في مكان من القرون الوسطى تنعدم فيه شروط الحياة و تلد نساؤه فوق الحمير و يموت اطفاله بسبب امراض عفى عنها الزمن و سوء التغذية و الامية .الم يظهر لك الحرام الا في لباس فتيات .اين عينيك امام البؤس الذي يعيشه السكان .فعلا اللي اختشو ماتو
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76 - ayoub الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:50
راه عندو الحق بلا متكثرو لفهامات متى كان الاوروبي يمارس الاوراش بلباس البحر. يحلو لينا الحدود و نمشيو نبنيو ليهوم الديور و نديرو الاوراش عندهوم بالعبايات باش يعتقلونا تما بتهمة الارهاب او القليلة كاع ينزلو عليك بعدم ارتداء اللباس الخاص بالاوراش
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-5
77 - Idriss الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:51
و ماذا فعلت أنت ؟؟و ما الذي فعله حزبك ؟؟و ما الذي فعلته الأحزاب الأخرى؟؟ و لحظة التعبيد أين كان رئيس الجماعة ؟؟ ...... ليكن في علمك أن الأوروبيين لا يستنزفون خزائن بلادهم لغاياتهم الشخصية،و لتعلم أن تعبيد الطرق ليس من اختصاص السكان او الجمعيات ،هو دور الحكومة المنتخبة ،و اي اخلال في التسيير يتلوه العفاء و "المتابعة" و.....
قل لنا ماذا فعلت أنت ؟ و كن متأكدا انك لن تجد اي معارض لفعل ما فعلته هاته النسوة ولو كنت بتبانك.
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78 - lazaret الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:52
إوا الحقيقة ماعرفناش واش يعبدوا الطريق ولا يقلبوا علا شي حاجة أخرى.
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79 - nour nouri الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:52
وأنثم سيدي البرلماني ماذا فعلتم قلوبكم سوداء داخل ثياب بيضاء
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80 - BOUSSAROUI MOHAMMED الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:53
Ca me fait mal au cœur de lire de tels propos déplacés et dénudés de toute vision,
C’est une incitation au fanatisme qui va à l’encontre des intérêts de notre pays.
Ces idées empoisonnées n’ont pas de places parmi nous.
Pour se démarquer il faut proposer une alternative et non pas des critiques englobés de haine.
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81 - ابو مريم الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:54
مضحك بلجيكيات يتطوعن بلباس البحر..وبرلمانيين لا يتطوعون ابدا...ايها البرلماني البس ما شئت وتطوع ارجوك.. لان هولاء النسوة الطيبات اعطونا اليوم درسا جديدا لمعنى الاخلا ق النبيلة والانسانية قل نضيرها.فورماطي عقليتك اسي البرلماني.
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82 - ابو طه الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:54
سبحان الله لا ترحمون ولا تتركون رحمة الأجانب تنزل على المحتاجين لكن هيهات لكم اجلكم اقترب في الانتخابات المقبلة سوف تجنون ما صنعتم
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83 - ابراهيم الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:56
البيجيديين لا يهمهم سوى الاصطياد في الماء العكر . يهتمون بالفرع ويتركون الأصل. ماذا حققتم لهذا الوطن؟
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84 - مونية الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:57
سيادة النائب المحترم، هن يقومن بفك العزلة عن بعض القرى النائيه في حين عجزت انت وامثالك عن القيام بالمهام المنوطة بكم.
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85 - Yassine الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:58
التحريض عاين باين ولما سيأتي قطاع الرؤوس الكل سيتنكر لهم بالجملة الشهيرة هدشي مخالف لديننا وثقافتنا ووووو
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86 - متابع الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:59
كون كان الخير في المنتخبين مايجيش البراني يصوب لينا الطريق متخدمو متخليو لي يخدم
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87 - مغربي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:59
أوجه تحية لهؤلاء الشابات اللائي قمن بهذه المبادرة التي تهدفن من خلالها إلى تشجيع ودعم العمل التطوعي من أجل فك العزلة عن العالم القروي.أما بخصوص هذا البرلماني الذي يروج للفكر المتزمت والمتطرف ، فأعتقد أن وجوده في المؤسسة البرلمانية يسيء إلى مكانتها ضمن المؤسسات الدستورية المغربية.وأتمنى من الحزب الذي ينتمي إليه وكذلك من رئيس البرلمان وباقي أعضاء البرلمان أن يصدروا موقفا حازما من التصريحات الغير مسؤولة لهذا "البرلماني".
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88 - mehdi الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:00
وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في بلادنا نحتاج إلى العمل والعمل ثم العمل، سواء كان مدفوع الأجر ام تطوعي. لا لتقاعد المستشارين
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89 - تاونات الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:01
هدا البرلماني أعرفه جيدا ابن منطقة قرية أبا محمد تاونات عندما كان يقوم بحلمته الانتخابية كان يقدم الوعود للناس بإصلاح الطرق والبنية التحتية وووو وعند فوزه بالمنصب غير رقم الهاتف وأقفل التليفون في وجه الكل ولم يعد يظهر إلا في الجلسات البرلمانية خاصنا نديروه في برنامج مختفون
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90 - ولد حميدو الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:03
بما انه ينتقد ادن تمعن في مشاهدتهن او ربما لم يسبق له ان شاهد فتيات بالمايوهات في الشاطىء او المسبح
يقولون ما لا يفعلون
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91 - يوسسسسسسسسف الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:03
آسيدي غير تعرا ولبس السترينغ ،و اصلح الطريق وبني المدرسة و السبطار و اتسنى تقاعدك المريح ، والله اعلم فين كاتدوز الويكاند ديالك واش نيت فشي بلاصا فيها الناس بحوايجهوم؟
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92 - الأندلس الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:04
ماذا فعلت أنت ، الميزانية قسمت بين المسؤولين ، أما تنظر إلى الطريق كم سببت مشاكل للسيارات والمارة،
سيدي إبحث عن ميزانية الطريق ، فنحن رأينا البلجيكيات فعلوا شيئا عجز عنه المسؤولين
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93 - حاميدو الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:05
واش هاد البرلماني ناقش كل مشاكل لمغاربة ولقالها الحل وبقاليه غير البلجيكيات واش كاسيات وللا عاريات....العري راه عندنا في كل مكان في الشوارع وفي المقاهي وفي الشواطئ علاش ما كتهضروش عليه وتنتقدوه وتمنعوه ولا الى تعراو البلجيكيات حرام والى تعراو المغربيات حلال.
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94 - محايد الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:08
واش عادي المغربيات بمثل هاذ اللباس الجميل اقومو بمثل هاد العمل التطوعي ويقبلهم مجتمعنا ولا
أنا كنقول لا حيت لحمهم مزغب وحشومة
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95 - amazigh le vrais الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:09
Salem alikom a vous , et tu na pas vu a Mawazine son a presque a poils en plus elles son bien payés, Mais c'est jeunne filles Belg son sérieuse et courageuses pour aidé nous peuple, et toi et tes collèges kesk vous avez fais dit moi sil vous,...-
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96 - Someone الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:09
عندو الحق و أوافقه جملة وتفصيلا ... وا عباد الله علاش اللي يجي عندنا مايحتارمش ثقافتنا وهويتنا ؟؟؟ تمسخنا و ولينا اللي يعاوننا بخنشة ديال السيمة نطبلو ليه ونسمحو ليه فكلشي !!!
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97 - نديه عبد الله الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:11
أن لم تستحييي فقل ما شئت
Je me demande pourquoi ce député n'a pas demandé à ses filles et a sa femme et toute sa famille se ne pas mettre ses blousons et d aller travailler à la place de ses jeunes belges qui ne cherche qu' a améliorer la vie des habitants de la région.
ce député est un homme sans conscience et lui même je me demande s il ne veut pas aller passer les journée avec ses jeunes filles qui n ont rien fait de méchant.
--.
avant de balayer devant la porte des gens balayes devant ta porte et devant ton parti politique.
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98 - Abdou40 الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:12
و متى كان النواب و المسؤولون الأوروبيون يحصلون على رواتب سمينة و تقاعد أكثر من مريح جدا دون القيام بواجبهم مثلكم تتقاضون مرتبات و تعويضات لا يحصل عليها نواب حتى الدول التي تفوقنا أشواطا بعيدة في اقتصادها و تطورها.
قوموا بواجبكم و كفوا عن الكلام، اعلم أن الدين المعاملة، اعلم أن الدين هو الصدق و التفاني في العمل و عمل الخير و هو ما يقوم به هؤلاء الشباب مقابل نومكم و بيعكم للأوهام أثناء الانتخابات و تجارتكم بالدين مقابل أصوات المواطنين. حقا كفاكم.
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99 - majid الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:14
شكرا لصاحب هاذا المقال اللذي اعطي الفرصة للقراء ليسمعو هاذا البرلماني ما يستحق
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100 - yking الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:14
انت و امثالك منافقون وماذا أنجزت انت من غير كلام فارغ ونفاق وها العمال يتوفرون على ملابس واقية لكي تستشهد بأوروبا
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101 - Bamhil الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:16
كثرة الفهامة والتعاليق الفارغة معروف بها هذا الحزب خرجوا على هاد البلاد لله ياخد فيهم ااحق المكبوتين دخلوا الحكومة مزلوطين ملهوفين دارو الحناك والكروش من مال الشعب والله انجيك من الجيعان الاشبع ولكن الخطاء ممن سوط على هؤلاء المتزمتين المكبوتين
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102 - bensaid الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:19
سير ديها في راسك.بقات في الهدرة الخاوية.ما بان لك باش تقارن المغرب و أروبا غير في شروط العمل?قارن غير البرلماني المغربي اللي كيسرق الحلوى الملكية مع هاد السائحات.
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103 - بلعيد حوليش الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:20
اقول للبرلماني اقليم تاونات ان بنات وابناء تارودانت كانوا منذ القدم وما يزالون اناس التعايش والحضارة عبر العصور ! واقول له انهم اهل العلم والمعرفة ومتشبثيد بالتعايش والاحترام المتبادل وان اختلفت مللهم واعتقاداتهم . والغريب في تعليق برلماني تونات هو استبلاد القرء وامتتبع بكلامه التافه وهو كل ما يريد قوله هو الجملة الاخيرة حول لباس البحر !
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