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كُتّاب وآراء
برلماني مغربي ينتقد لباس "متطوّعات بلجيكيات"
هاجم علي العسري، مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، السائحات الأجنبيات اللواتي تطوعن لتعبيد طريق نائية في ضواحي إقليم تارودانت.
وتساءل البرلماني عن "بيجيدي" في تدوينة مثيرة للجدل: "متى كان الأوروبيون ينجزون الأوراش بلباس السباحة؟".
وقال المستشار البرلماني عن إقليم تاونات: "يعرف الكل مدى تشدد الأوروبيين في ضمان شروط السلامة عند كل أوراش البناء والتصنيع، للحد الذي لا يسمح فيه للزائر بولوج أي مصنع أو ورش، صغر أو كبر، دون لبس وزرة سميكة، تغطي كل الجسد، مع خوذة للرأس ومصبعيات اليد، ولا يتساهلون في ذلك تحت أي ظرف من الظروف".
رأي البرلماني "الإسلامي"، الذي جاء بعد توقيف السلطات المغربية لأستاذ للتعليم الابتدائي كان قد دعا إلى قطع رؤوس السائحات الأجنبيات المتطوعات بسبب لباسهن، استغرب فيه قيام "شابات بلجيكيات بورش لتبليط مقطع صغير في مسلك بدوار بإقليم تارودانت، وهن بشكل جماعي، كأنه متفق عليه، بلباس يشبه لباس البحر، علما أن مادة الإسمنت معروفة بتأثيرها الكبير على الجلد، تسبب له حساسية وحروقا إذا لامسته".
وتابع متسائلا: "فهل والحال كذلك تكون رسالتهن من ورش، محمود ظاهريا، هدفها إنساني، أم شيئا آخر، في منطقة لا زالت معروفة بمحافظتها واستعصائها على موجات التغريب والتعري؟؟".
واستغرب عدد من المتتبعين من تدوينة المستشار البرلماني، معتبرين أن "موقفه لا يشجع على العمل التطوعي في المغرب".
وكانت مجموعة من السائحات الأجنبيات حللن بالمغرب في إطار مشروع للتبادل الثقافي يجمع بين شبان وشابات منظمة بلجيكية وجمعية محلية بدوار أضار نوامان، ضواحي إقليم تارودانت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (103)
الله العن لي ما يحشم
..واقول لك ان من انتخبك لم ينتخبك من اجل النصاءح الدينية ....لاننا نعرف جيدا امور ديننا ونعرف تمام المعرفة مصادر التشريع......كفاكم من العبت بنا
أصبحنا نسب أبناء جلدتنا ممن يريدون احترام عقيدتنا و وتقاليدنا مقابل نصرة من لا يرضى عنا إلا إذا اتبعنا ملتهم.
عجبا!!!
اسمع كلامك أصدقك ، أشوف عمايلك أستغرب .
على الاقل المغرب ليس هو تركيا التي تستضيف 20 مليون ساءح ،
علما انه حتى السياحة الجنسية مرخص لها هناك كما في علم الحميع وتحت الحراسة الامنية
و له الحق بذالك .
و لكن راه ما ماهفهش ان هاد العمل التطوعي اللي هو فابور راه غير مبادرة من طرف سائحات ! و ليست مبادرة من طرف مهنيين متخصصين في بنائ الطرق
اسي البرلماني . دخلت رمضان في شعبان و مش عقلك بعيد ! الرجوع لله
واش نتوما ذخلتوا الحكومة غير بسروال و صباط و سيارة لا يفوق ثمنها 10 مليون اما الان فأصبحتم رجال اعمال و رفاهية و لوكس! كيفكم كيف الأحزاب الاخرى ..ك حزب الاستغلال عفوا الاستقلال و ما شابهه ...
كولوا معا راسكوم و خليوا العمل الجمعوي التطوعي بعيد عليكم
زيدون البحر عامر بالعرى بان ليهم غير هاد بنات ألي جاو يديروا الخير فمنطقة هما ألي كيسيروها...
خدموا بلادكم و و أغلقوا أفواهكم
امااسلامنا الحقيقي فهو راقي جدا يستعمل الليونة و الرقي في ايصال المعلومات لكل الأجناس و بلطف،
شكرا لهن على الالتفاتة التي لم نقم بها نحن آسفة و لو دون ملابس على الاقل هناك التفاتة أولى تليها فقط ان ناخد في ايدينا لهم لباس الخاص بالورشات لنساهم في العمل الخير ، و لو كانت فضفاظة سيقبلن بها
2)إنهم تعمدن هاذ الفعل لأنهن عندهم علم بكبتكم...
اين هن برلمانياتكم من العمل الخيري ام انهن يخفن تلطيخ جلابيبهن؟ او ان تطيع منهن هواتفهم الغالية؟
صورتهن ارقى من صوركم في باريس وغيرها من المدن والبقية تاتي.
شاف غير اللباس ماشافش الخدمة لي دارت واش ماكانش الأولى انه ينتقد المسؤولين ويبدا براسو علاش حنا ف 2019 ومزال عندنا طرق مهترئة باليه غير اللباس الله ياخد الحق فكل مسؤول تافه فهاد البلاد واش نتا كتخلص باش تشوف اللباس ديال سيادك ولالياتك كون بقاو فبلادهم شكون غيصاوب الطريق
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حشمت فبلاصتك
فالبرلماني هذا ذهب مباشرة إلى لباس هؤلاء المتطوعات ولم يهتم بما قمن به من عمل يشكرن عليه.
فليكن في علم هذا المستشار أن الأروبيبن يحترمون حرفيا كلما طلب منهم احترامه، خصوصا عند زيارة بلد إسلامي. فعلى سبيل المثال عند زيارتهم لمساجدنا بفرنسا، فإن الجميع يخلع حذاءه وإن طلبنا من النساء حتى وضع الفولار على رؤوسهن، فإنهن لن يترددن لحظة عن فعل ذلك.
فليستفد هذا البرلماني بهذه المعلومة، وكلما زار منطقته سياح أروبيون فليملي عليهم ما يجب تفاديه أو عدم القيام به، وليكن على يقين بأنهم سيحترمون كل التعليمات.
ما يهمك أنتم هو المظهر ونعلم جيدا أنكم مصابون بعقد نفسية..
أسى البرلماني بدل هذه الثرثرة إذهب وأسأل عن أحوال الساكنة التي منحتك مقعد بالبرلمان و راتب يتجاوز 35 ألف درهم واهتم ولو قليلا بمشاكلهم وابتعد عن من يعمل ويقدم لساكنة المناطق النائية أعمال جليلة.
والسلام.
هذيك ثقافتهم يجب احترامها...وحتى حنا راه 'بعض النساء' مشاو لعندهم أ الهضرة ف راسك...
هما كفار يتعراو في بلاد (المسلمين)
وانتم (مسلمون) تتعراو في بلاد الكفار.
وهو المسؤول عن تهميش هذه المناطق ،
وحرمانها من أبسط حقوقها في العيش ،
عوض أن يحشر أنفه فيما لا يعنيه ؟
يقول تعالى : وقل اعملوا ...
أمّا الوعض والإرشاد ،
طلع لينا فراسنا .
قل لنا ماذا فعلت أنت ؟ و كن متأكدا انك لن تجد اي معارض لفعل ما فعلته هاته النسوة ولو كنت بتبانك.
C’est une incitation au fanatisme qui va à l’encontre des intérêts de notre pays.
Ces idées empoisonnées n’ont pas de places parmi nous.
Pour se démarquer il faut proposer une alternative et non pas des critiques englobés de haine.
يقولون ما لا يفعلون
سيدي إبحث عن ميزانية الطريق ، فنحن رأينا البلجيكيات فعلوا شيئا عجز عنه المسؤولين
أنا كنقول لا حيت لحمهم مزغب وحشومة
Je me demande pourquoi ce député n'a pas demandé à ses filles et a sa femme et toute sa famille se ne pas mettre ses blousons et d aller travailler à la place de ses jeunes belges qui ne cherche qu' a améliorer la vie des habitants de la région.
ce député est un homme sans conscience et lui même je me demande s il ne veut pas aller passer les journée avec ses jeunes filles qui n ont rien fait de méchant.
--.
avant de balayer devant la porte des gens balayes devant ta porte et devant ton parti politique.
قوموا بواجبكم و كفوا عن الكلام، اعلم أن الدين المعاملة، اعلم أن الدين هو الصدق و التفاني في العمل و عمل الخير و هو ما يقوم به هؤلاء الشباب مقابل نومكم و بيعكم للأوهام أثناء الانتخابات و تجارتكم بالدين مقابل أصوات المواطنين. حقا كفاكم.