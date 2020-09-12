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الرئيسية | عين على الفايسبوك | عصيد ينتقد المطالبين بإعدام قاتل الطفل عدنان

عصيد ينتقد المطالبين بإعدام قاتل الطفل عدنان

عصيد ينتقد المطالبين بإعدام قاتل الطفل عدنان
جمال سماحي
السبت 12 شتنبر 2020 - 17:07

ردا على رفع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمطلب إعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان بطنجة، قال أحمد عصيد، ناشط حقوقي علماني باحث في الثقافة الأمازيغية، إن "المجتمع ليس من مهامه نصب المشانق وإصدار الأحكام"، منبها إلى أنها مهمة القضاء.

وأضاف عصيد، في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "اغتيال براءة طفل وحرمانه من حقه في الحياة جريمة نكراء في غاية البشاعة، واستنكار الجميع لها أمر طبيعي، وتعبئتنا من أجل ألا يتكرر هذا واجب وطني للدولة والمجتمع"، مضيفا أن "إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا، يظهر مقدار رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم".

واعتبر المتحدث ذاته، في تدوينته، أن المواطنين الذين تسابقوا للتعبير عن رغبتهم في قتل المجرم، والتمثيل بجثته في الفضاء العام، "لا يقلون وحشية عن الوحش الذي يريدون الثأر منه"، مشيرا إلى أن ظاهرة اختطاف الأطفال بغرض اغتصابهم ما فتئت تتزايد في الآونة الأخيرة، "والصواب هو التفكير الجدي في سبل الحد منها"، وفق تعبيره.

وتابع المصدر ذاته قائلا: "إذا كان المغرب ما زال من الدول التي تقر حكم الإعدام (بدون أن تنفذه)، فقد آن الأوان لفتح نقاش أكثر جدية في هذا الموضوع، وكذا حول ظاهرة العنف ضد الأطفال"، مضيفا أن "على الذين يتعجلون حكم الإعدام، أن يعلموا بأن أكثر الدول تنفيذا له، مثل إيران والصين والولايات المتحدة، هي التي ما زالت تعرف أكبر نسب انتشار الجرائم الفظيعة".

ويرى عصيد أن الذين يطالبون بتطبيق حكم الإعدام، "لا يقصدون أكثر من التنفيس عن مقدار الغيظ والعنف الكامن في دواخلهم"، موردا أن هذا المطلب "ليس حلا للمشكل الذي نواجهه"، بحسب قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - yass السبت 12 شتنبر 2020 - 17:25
ماذا لو كنت انت اب الضحية.... هل كنت ستلبس لباس الحقوق و القيم و البلابلا الخاوية... سير تحشم اسي عصيد...
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642
2 - بنت الرباط السبت 12 شتنبر 2020 - 17:26
اقول له اذا لم تستح فقل ماشئت. نحن مسلمون و حكم القاتل واضح ومعلوم ...
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522
3 - كلنا عدنان السبت 12 شتنبر 2020 - 17:26
لم أفهم شيئا .المهم نطالب بالاعدام
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375
4 - محمد السبت 12 شتنبر 2020 - 17:27
والطفل الذي ليس له ذنب مذا فعل ليعدم الطفل ويغتصب ماذا فعل لم يفعل شي اما القاتل ففعل ابشع الجرائم اغتصب طفل وقتله وعلى ما ينص الدستور في قانونه اذا اختطف الخاطف قاصرا وقتله فحكمه الإعدام وهذا مكتوب في دستور الدوله فعلى الدوله والقضاء تطبيق القوانين (الله يرحم الطفل)
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361
5 - rachida السبت 12 شتنبر 2020 - 17:27
ووشنو بغيتي السي عصيد يدخل الحبس واكل شارب ونهار مرتاح وذاك الملاك اللي مشى ضحية كان شيئا لم يحصل .وساعتها كل الذئاب البشرية لن ترتدع وسيستمر هذا المسلسل اللعين في حرك اكباد من يفقدون قرة اعينهم ؟
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341
6 - فيصل. السبت 12 شتنبر 2020 - 17:27
يجب تنفيد عقوبة الإعدام عندما يصدر حكم من طرف القضاة .
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255
7 - محمد السبت 12 شتنبر 2020 - 17:27
العين بالعين يا اخي لوكان ابنك ماذا ستفعل انت هو الوحش يجب اعدامه فورا
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301
8 - مريم السبت 12 شتنبر 2020 - 17:27
لوكان هداك الابن ديالو كانت غتكون هضرة اخرى الهضرة ساهلة بالفم و الاعدام هو الحل حيت اي عقوبة اخرى قليلة فحق هذا الوحش
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274
9 - alaouikarim السبت 12 شتنبر 2020 - 17:28
ماذا سيكون ردك لو كان ابنك ايه السيد الباحث لكنت اعدمته بيدك خليك واقعي ولو مرة واحدة في حياتك وفي تدخلاتك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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179
10 - Ana السبت 12 شتنبر 2020 - 17:28
و هل جزاء فعل إلا فعل مثله.
و كيف يكون العقاب إن لم يكن رادعا؟؟!
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124
11 - عدنانيون السبت 12 شتنبر 2020 - 17:28
اقول لعصيد لو ان عدنان ابنك اترضى .ان يغتصبه لك احد ثم يقتله بوحشية ويدفنه.الآن فقط عرفت من هو عص ومن يشجع اغتصاب الاطفال.
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139
12 - مراقب السبت 12 شتنبر 2020 - 17:29
معه الحق لا يجب للعاطفة ان تكون دافع لنا لنكون المزيد من العقد النفسية فمن يطالب بقتله بوحشية فلا يختلف مع المجرم في شيء كلاهما مرضى نفسيين ... لان القاتل ليس بشخص عادي لان فعله لا يكون سوى من مريض نفسي ... الشعب المغربي لا يستثني اي مناسبة ليظهر لنا اننا نعيش مع المزيد من المرضى و الوحوش فاليوم من يريد الاعدام في الساحة والتمثيل بجثته فهو نفسه غدا او بعد غد سيرتكب جريمة اكبر من هاته ولكم واسع النظر والله يرحم الفقيد ويصبر والدين ...
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-340
13 - كمال المنصوري السبت 12 شتنبر 2020 - 17:29
كما شاهدت هذا الشخص إلا و أقول رحم الله الحسن الثاني و وزير الداخلية السابق إدريس البصري.
لو كان هؤلاء الرجال أحياء لَمَا تجرأ بعض العلمانيون و الملحدون و المنافقون على السير خارج السرب و لَمَا تجرؤوا على تسميم أفكار المغاربة بأفكارهم و مبادئهم السلطانية.
نحن مع حرية التعبير لكننا ضد الحرية العمياء التي تمس بتقاليدنا و تاريخنا و عاداتنا و ديننا
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141
14 - خالد السبت 12 شتنبر 2020 - 17:29
لا والله بل هو الحل الانسب فلو شعرت فعلا بما تشعر به الآن عائلته المسكينة لتغير رأيك. لكن ليس من في البحر كمن على جانب الشاطئ
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96
15 - محمد السبت 12 شتنبر 2020 - 17:29
عصيد يتحدت بمنطق العقل، مسألة الاغتصاب و القتل مسألة معقدة مرتبطة بما يعيشه المجتمع من كبت اقتصادي و اجتماعي و جنسي.
النقاش العاطفي لن يعالج الظاهرة من جدورها بل ترويح عن النفس بشكل مؤقت في انتظار كارتة اخرى، لابد من التفكير في علاج الظاهرة من خلال مواجهة اسباب وقوعها.
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-223
16 - مغربية حرة السبت 12 شتنبر 2020 - 17:29
الإعدام باش يكون عبرة لمن سولت له نفسه بهتك عرض الطفولة ماشي اشفاء الغليل ، قلبنا مقطع على عدنان طفل مغربي تظلم لازم يتخاذ ليه حقو ، كن كان كان ولد السي عصيد باش كنت طالب
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100
17 - العدالة الالهية السبت 12 شتنبر 2020 - 17:29
الشعب المغربي مافتىء يعبر عن رفضه القاطع لكل الجراءم التي تمس بالطفولة البريئة والكل يرى أن تطبيق السن بالسن والعين بالعين والقتل بالقتل. لاخذ الحق وردع كل من تسول له نفسه انتهاك البراءة والترامي على حرمات اطفالنا #الاعدام لتحقيق العدالة اللتى امرنا بها كمسلمين
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70
18 - عباس السبت 12 شتنبر 2020 - 17:29
نعرف انها مهمة القضاء ، أن كان ابنك ستقول نفس الشىء ، انك من صنف أن تنتقض كل الأقوال
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57
19 - منير السبت 12 شتنبر 2020 - 17:30
هدا حكم الله في الارض و هو حكم عادل و السورة واضحة في القرأن الكريم... ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب... نسأل الله الانتقام من كل مجرم أثم
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70
20 - larbi السبت 12 شتنبر 2020 - 17:30
اقول له لوكان ابنه او بنته هل كان سيقول هذا الكلام
ملاحظة : سؤال يحيرني هل حقوق الانسان تنطبق على المجرم ام الضحية
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62
21 - عادل التازي السبت 12 شتنبر 2020 - 17:30
لو كان ولدك اللي وقع ليه هادشي كنتي غادي تخلى كاع هاد الافكار السادجة ديالك وتتمنى انك تقتل هاد المجرم ولكن حيت ماشي ولدك وماشي ولد بزاف ديال الناس غادي تقول هاد الهضرة وبزاف بحالك غادي يقولوا هاد الهضرة حيت ماشي ولدهم زعما نتموما غادي تفهموا حسن من تعاليم الاسلام ؟ القصاص كاين باش كل واحد ياخذ حقوا ولكن الى الطفل ربح الجنة وداك المجرم ربح نار جهنم خالدا فيها
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64
22 - richi السبت 12 شتنبر 2020 - 17:30
مرة أخرى تظهر لكي لا تقول أي شيء في هذه الجريمة .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقدك غير بناء وكلامك غير جدي.
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19
23 - زكريا السبت 12 شتنبر 2020 - 17:30
الإعدام هو الحل قال الله عز وجل(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون ) لكي يكون عبرة للأخرين
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19
24 - متتبع السبت 12 شتنبر 2020 - 17:30
ما غادي تحس بهاد لهدرة لي قلتيها دبا حتى تشوف ولدك لا بنتك فديك الحالة ديك ساعة نجيو نقولوا ليك هاد جوج كلمات
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15
25 - Nabil السبت 12 شتنبر 2020 - 17:31
لا يسعني القول الا انك دائما ما تغرد خارج السرب،
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18
26 - Ali السبت 12 شتنبر 2020 - 17:31
اذا تأمل الاستاذ عصيد في العبارات المطالبة بالاعدام ،نلاحظ ان جل المطالب تتضمن عبارة مطالبة فهو مطلب وليس الوجوب ...من حق الشخص المطالبة او يطمح بتطبيق عقوبة معينة في حق مجرم ...ولا اعتقد ان هذا تدخل مباشر في ملفات معروضة على القضاء ...وثقتنا في القضاء مازالت راسخة واتمنى شخصيا تطبيق عقوبة الاعدام عن الجاني مع التنفيد المعجل ...
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14
27 - منصف الجعواني السبت 12 شتنبر 2020 - 17:31
كل الاحترام لوجهة نظرك السيد عصيد ونعلم ان الهدف الكامن ورائها هو حل هده الظاهرية الاجرامية والحد منها الا ان هده الواقعة بالدات وكل واقعة تشابهها فانا متاكد ان فاعلها ما هو الا وحش بشري على اختلاف العلة الكامنة فيه من مرض وعقد نفسية معينة الا ان هده الجريمة لا يمكن التسامح فيها ابدا ووجب الضرب بيد من حديد على كل مجرم سولت له نفسه الاعتداء على الطفولة والاطفال والقصاص هنا واجب ولا حل لمتل هده العاهات الا باقتلاعها من المجتمع ولعل العديد من علماء علم الاجرام مند سنين طويلة اكدو ان المجرمين اصحاب الافعال الشنيعة والفضيعة كهده وجب اقتلاعهم من المجتمع واعداد ترسانة قانونية قوية للوقاية اولا تم معاقبة كل من حااااااااول المساس باي طفل نقطة نهاية .
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11
28 - Abdou RABAT far السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
لا حول ولا قوة إلا بالله. ماعرفناك معانا ولا مع المغتصبين!!! مكاينش اللي خرج على هاد لبلاد قد هاد الحقوقيون او بالأحرى العقوقيون. سير ديها فراسك راه ماحاس بلمزود قد المضروب بيه
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10
29 - مغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
عصيد المثقف عندما يتهم الجميع بالوحشية ليس غريبا عليه مثل هذا السلوك فهو دائما ينهج سياسة خالف تعرف الشاب عدنان قتل بعد الاغتصاب من طرف ذئب آدمي والذي يدافع عنه اكثر اكثر ميلا للدفاع عن السلوكيات الشادة .
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12
30 - معلق السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
ومن انت لتقرر ما يجب فعله من عدمه...فقط اهتم بشؤونك الخاصة...زمن ركوب الموجة قد ولى
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11
31 - abdo السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
Monsieur Asid, si c'était votre fils, que feriez-vous l'exécution contre les criminels?
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8
32 - فردوس السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
اقول لعصيد لو كان الطفل عدنان إبنك؛ فماهي العقوبة التي ستطبقها على الجاني؟ عقوبة الاعدام هي ردعية لكي تكون عبرة لمن يقدم على هذا الفعل الشنيع
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8
33 - med السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
الحل هو آلإعدام ليس سواه.لقوله تعالى:ولكم في القصاص حياة يا أولي آلألباب لعلكم تتقون.صدق الله آلعظيم
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11
34 - الزياني مصطفى السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
يقول الله عز وجل.النفس بالنفس.عن اي حقوق تتكلمون
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10
35 - سعيد السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
السي صعيد شاف راسو تنسى قال اجي نخرج بشي فتوى نبان فالواجهة ثاني
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12
36 - إمزران السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
نحن نريد إعدام هذا المجرم.وبعد ذالك ننقاش موضوعك
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12
37 - زيدان السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
لو كان ولدك كون طالبتي يعدموه بجميع انواع الاعدام .ولكن بحالكم لي خلاو هاد النوع ديال البشر يسيب او يطغى او يدير ما بغى حيث عارف القانون ماغادي يدير هالو في حقو. حسبي الله ونعم الوكيل .
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7
38 - جيهان السبت 12 شتنبر 2020 - 17:32
الجريمة الحقيقية هي مايطبقش عليه العقاب لو احد من اقاربك مستحيل تقول هد الهضرة
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10
39 - YasYassino السبت 12 شتنبر 2020 - 17:33
كنت كانحتارمك و لكن مني قلتي أنه بدافع العنف كانطالبو بالاعدام راه غير كاتخربق، كيفاش بغيتينا نكونو من بعد هاد الجريمة كعقلاء من غير جاهلين على القاتل و بغيناه يموت كيف قتل الدري الصغير، بل يتعذب قبل الاعدام كيف تعذب الدري الصغير ..
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7
40 - raceps السبت 12 شتنبر 2020 - 17:33
بالرغم مما يتشدق به هذا المتثاقف من مادئ الحرية وحقوق الانسان، نطلب مجددا الاعدام على اثر ما اقترفه هذا الوحش الضاري. نطلب من السي عصيد ان يضع نفسه مكان اب وام الضحية......
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5
41 - GALA السبت 12 شتنبر 2020 - 17:33
الإعدام يردع المجرمين ويحد من كثرة الإجرام يا سي عصيد ولكنك دائما تسبح ضد التيار. خالف تعرف
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6
42 - متضامن مع المكلومين السبت 12 شتنبر 2020 - 17:33
هذا العلماني يستفز مشاعر المغاربة بالقذف والسخرية وهو كذلك يجب تقديم شكاية ضده واظن ان ليس لديه ابناء لكي يشعر بما شعر به الاباء حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك
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5
43 - بشير السبت 12 شتنبر 2020 - 17:33
عصيد هذا يعجبه ان يسبح ضد التيار. كان علينا اذن ان نفرش الورود لهذا البطل الذي قتل ذاك الطفل بكل وحشية حتى لا نقل وحشية عن وحشيته. العقوبة واضحة في هذه الحالة وهي الاعدام. لماذا اللف والدوران؟
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4
44 - ملاحظ السبت 12 شتنبر 2020 - 17:33
بعض النوع من البشر يعز عليهم الغوص في جميع المواضع لا لشئء سوى" البوز" . سؤال لهته الفئة هل سيكون نفس رد فعلهم إذا كان الضحية إبنه أو بنته.
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4
45 - مهامزو عبد الرحمان السبت 12 شتنبر 2020 - 17:33
اذا قال الله ان النفس بالنفس و الجروح قصاص فاننا كمسلمين لم يبق لنا مجال للاجتهاد و لو قال الف الف امثال هذا الشخص غير هذا الحكم.
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3
46 - نور الهدى السبت 12 شتنبر 2020 - 17:34
حسبنا الله ونعم الوكيل مع هذا الحقوقيين..لو أن هذا السيد تعرض ابنه لما تعرض الطفل عدنان لما طالب بشئ اخر اكتر من الاعدام..ياسيدي المحترم المواطن حر في مايقول وهو لم يصدر احكاما كما تزعم وانما عبر عن وجهة نظرة وما يخالجه نظرا لبشاعة الجريمة ..الكل يعرف ان القضاء هو المختص في اصدار الاحكام على الجناة..اذا كلامك في غير محله.
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3
47 - مواطن السبت 12 شتنبر 2020 - 17:34
ديك الفلسة ديالك اسي محمد خليها عندك قتلتي خاص يتحكم عليك بالقتل هادش كاين فالشريعة او خاص ضروري يتطبق باش يكون عبرة لاي واخد فكر يدير مثل هاد الجرائم
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6
48 - Zaki السبت 12 شتنبر 2020 - 17:34
لا تفتح الباب لبعض الشرور الهينة ، لكي لا تترك المجال للشرور الكبرى ان تتسلل خلفهم.
امثلة لبعض الشرور الهينة : التجهيل ، التفقير ، شيوع العنف اللفظي والجسدي والتنمر والانحلال الاخلاقي من كذب وزور وخيانة ..الخ
ما نشهده في بعض الاحيان من فواجع كحادثة طنجة هي مجرد حلقات من سلسلة طويلة من الشرور من مختلف انواعها .. لن نقضي عليها بعقوبة الاعدام او غيرها فقط، بل يجب ان تستأصل الاسباب والدوافع من الجدور ..
يقول الكاتب دوغلاس بريستون : لدى كل منا وحش بداخله ، الفرق يكمن في الدرجة وليس في النوعية .. بمعنى اننا جميعا كبشر متشابهون الى حد كبير ، ما يسري على كل فرد ، يسري على الاخرين .. اذا تعامنا مع اي شر على هذا الاساس فسنتجه مباشرة لكي نقضي على دوافع هذا الشر في كل فرد منا وبالتالي القضاء على الشرور الكبرى وليس كما نفعل حاليا ، ننفي صفة الانسانية على فاعل الشر (المجرم) ونسميه وحشا ونطالب بأعدامه لننفس عن انفسنا..
السؤال المطروح: الان وقد امسكنا المجرم ، مذا سنفعل حيال الاف الافراد الذين هم في طريقهم ليرتكبو جرم مشابها في الوحشية والذين في الغالب لن نسمع عنهم وعن جرائمهم على الاطلاق؟
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0
49 - الكرموسي السبت 12 شتنبر 2020 - 17:34
بحالك هما ليخلاو المغرب رجع بحال شي غابة عامرة بالذئاب المنفردة لو المجرم يعرف أن بقتله روح هو أيضا سوف يقتل لا تراجع عن فعل ذلك لأن أغلب المجرمين لا يقدرون على العمل وبالتالي أصبحو يفضلون السجن و يتقلمو كاهل الدولة بمصاريفهم أكل م شرب ونوم كيقول ليك واكل شارب ناعس و من بعد يأتي العفو
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5
50 - زينب السبت 12 شتنبر 2020 - 17:34
أين حق الطفل المغتصَب والمقتول؟
ألم يتعرض هو كذلك للوحشية من لدن هذا المكبوت؟
نتمنى أن يكون الحكم حكما شرعيا عادلا ... فإعطاء الحقوق لمثل هؤلاء المُغتَصِبين يُولِّد أُناس آخرين في ظل غياب الأخذ بعين الاعتبار حق الأطفال المُغتصَبين.
نتمنى أن يكون الحكم عادلا
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3
51 - كلمة حق السبت 12 شتنبر 2020 - 17:34
احمد عصيد المثير للجدل عاد إليكم من جديد،يريد لفت الانظار فقط بسياسة خالف تعرف
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8
52 - حميد بومور السبت 12 شتنبر 2020 - 17:34
القصاص هو حكم الله الذي لم يطبق لأننا في دول تفضل الأحكام الوضعية على شرع الله
أنا مع الإعدام دون التمثيل بالجاني ببساطة لأن الله قال في كتابه العزيز ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) سالينا من كثرة الفهامة
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1
53 - محمد المربع السبت 12 شتنبر 2020 - 17:35
نعم إنها من مهام القضاء، ونحن نثق في القضاء المغربي أكثر منك... فمن أنت حتى تنصب نفسك محاميا للجاني وتعارض مطالب الشعب المغربي بإعدام كل مغتصب للأطفال... تخيل لو كان عدنان إبنك، ماذا سيكون رد فعلك... خرجاتك فقط للإستهلاك الإعلامي... عقنا بكم... كلنا مع أسرة الراحل متضامنون. كثر المغتصبون،فوجب ردعهم.. بأشد العقوبات...
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7
54 - بيضاوي السبت 12 شتنبر 2020 - 17:35
تعليق المسمى عصيد، غير مفاجئ، لأنه صادر عن شخص علماني، تفكيره يجري عكس تيار تفكير غالبية أفراد المجتمع، السي عصيد يدافع عن حق قاتل الطفل عدنان في الحياة، فياترى، كيف سيكون رده لو كان الضحية واحد من أبنائه؟ أمثالك يا عصيد هم من يدفعون بمجتمعنا المحافظ نحو الهاوية
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55 - الإعدام ليس حلا السبت 12 شتنبر 2020 - 17:35
الإعدام ليسا حلا و إلا سنعدم في كل مرة شخصاً بعد أن قتل من قتل ، ينبغي أن نكون أكثر جدية عبر ترك المختصين و الباحثين يفهمون أكثر الدوافع و يجرون دراسات أكبر حول الموضوع من جهة كما أن السجن كما هو في العصر الحديث هو مكان لإعادة التأهيل و ضبط السلوك البشري .ذكرني هذا بما حدث مع بعض الداعشيين في العراق حيث قتلوهم مباشرة بعد القبض عليهم في حين أن الفرنسيين وضعوا لهم برنامجاً رياضيا يومياً و غذاء متوازناً مع سماع الموسيقى ليروا هل سيؤثر ذلك في سلوكهم العنيف أم لا في نفس الوقت يقومون بدراسات تجمع تخصصات كثيرة لفهم السلوك الإرهابي
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56 - سليمان السبت 12 شتنبر 2020 - 17:35
آنا لله وانا اليه راجعون
كيف للعماني مع الآسف ان يقر بان تعاليم الدين الحنيف التي نزلت من سبع سموات كانت على حق ،وهي على حق

يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
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57 - عبدو السبت 12 شتنبر 2020 - 17:35
عقوبة الاعدام واجبة في حق هذاالوحش شرعا وقانونا ويجب ان تكون في ساحة عمومية ليكن عبرة للمجرمين
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58 - إسماعيل السبت 12 شتنبر 2020 - 17:36
بتقافتنا ووعينا و كل قيمنا و كل ما ينتمي الينا، نحن المطالبين بإعدامه، نريد فعلا كما قلت الثأر والانتقام، لا نريد معاقبة الجاني هذه المرة..
اعتبرنا وحوشااا او كما يحلو لقيمك... نريد فعلا الثأر والانتقام، ولو كان للوجود فعل آخر أكثر وحوشية لطالبنا به لعل يطفئ نار الظلم التي لن ولن ننساها كما كان العقاب، اعداما سجنا او حتي تعذيبااا...
تركنا لك الحب والوئام وكل القيم الجميلة، ونحن انصار الحقد والكراهية وكل القيم الغير الحميدة، لكن ليعدم مغتضب وقاتل الطفل عدنان...
خطابات خالف تعرف...
كلنا من اجل اعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان..
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59 - عبدوا السبت 12 شتنبر 2020 - 17:36
لوكان ابنك بماد تطالب حكم بما جاء في كتاب آلله وسلام عليكم
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60 - مواطن مغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 17:36
أريد أن أسأله: إذا كان هذا الضحية إبنك فهل سيكون موقفك بهذا القول
لا أظن ذلك
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61 - فتيحة السبت 12 شتنبر 2020 - 17:36
هذا الحكم كاين في القرأن الكريم العين يالعين والسن بالسن والجروح قصاص وفاش جاو امثالك وبغاو يبدلو كلام الله ولات السيبة في البلاد ولكن راه ماشي ولدك كبدتك عليها كتهضر هاكدا فاش تقاس فشي واحد قريب ليك عاد اجي هضر و وخا ماشي ولدك كتبقا الانسانية هي اللي كتقول الاعدام الناس اللي تألمو لموت طفل بريء ما دار لا بيديه ولا برجليه سوى انه مربي ومخلق ويعلم الله اش قال ليه باش مشا معاه واللي ما فيهش الانسانية والرحمة في قلبه أمثالك راه غادي يدافع على المجرمين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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62 - عزووووووز السبت 12 شتنبر 2020 - 17:36
أقول لهذا الأخ الذي لا يشرفني أن أكون أخا له :ضع نفسك مكان الأب المكلوم و سامحه إن خول لك القانون ذللك. حسبي الله ونعم الوكيل.
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63 - جمال السبت 12 شتنبر 2020 - 17:36
انت لا يهمك لا قاتل و لا مقتول. المهم عندك هو البوز و من يعرفوك أدركوا أنك ورقة محروقة.
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64 - الناقد السبت 12 شتنبر 2020 - 17:36
لو كان هذاالطفلالبريء ابنك الذي وقعت له هذه الواقعة لما انتقدت كلام المواطنين الذين عبروا عن الحق والحق ينطق بالقصاص يااولي الالباب
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65 - مقهور السبت 12 شتنبر 2020 - 17:37
ماذا لو كنت مكان الاب والام لا كان حقوق الانسان في مهب الريح نريد أشد العقاب اقلها الاعدااااام
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66 - سلا سلا السبت 12 شتنبر 2020 - 17:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . لو كان الطفل عدنان ابنك ، لغيرت رأيك. وقدمت استقالتك كن جمعية حقوق الإنسان
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67 - محمدبن علا السبت 12 شتنبر 2020 - 17:37
أناأقول لعصيدأز يشرح لي :ماالفرق بين الثأروالإنتقام وببن العقوبة؟
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68 - مغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 17:37
فعلا استاذ .......، لكن هناك شيء إسمه الحق في الحياة ، فهذا الذئب سلب هذا الحق لطفل بريء وتسبب في أزمة لوالدي عدنان لا يعلمها إلا الله الذي قضى للسن بالسن في كتابه الكريم ، وإذا كان الإجرام لا زال مستفحلًا في الدول التي تطبق الإعدام إلا أنه سيكون وسيلة للردع لمن سولت له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال الإجرامية
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69 - المتتبع السبت 12 شتنبر 2020 - 17:38
اللهم لا شماتة اريد ان اسال *عصيد" لو ابنك هو الذي اغتصب وقتل وهو في سن الزهور ماذا كنت ستطلب للجاني؟
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70 - مغربية السبت 12 شتنبر 2020 - 17:38
و ماهي طريقة عقابه يا سي الفاعل الحقوقي ؟ وضعه في السجن لاربع او خمس سنوات و الاهتمام به و بصحته و توفير كل حاجياته و احترام حقوقه و بعد خروجه من السجن منحه مبلغا ماليا محترما لضمان مستقبله .فعلا لم يشجع هؤلاء المجرمين على القيام بمثل هده الجرائم الشنيعة الا انتم كفانا شعارات فارغة المجرم شخص يكره المجتمع و لا يستطيع العيش به ادن لن نضحي بارواح اناس بريئة لكي يبقى هو بقيد الحياة الاعدام له و لك من ازهق روحا و هدا هو شرع الله تتكلمون دائما عن حقوق الجاني و اين حقوق الضحية ؟
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71 - الكنيزي السبت 12 شتنبر 2020 - 17:38
المرحوم عدنان الله ارحمو واويوسع عليه الله اصبرجميع العاءيلة ، مانقبلوش الظلم خاصو اتعدم بلا مناقشة الاعدااااااااااااااااام .
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