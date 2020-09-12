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كُتّاب وآراء
عصيد ينتقد المطالبين بإعدام قاتل الطفل عدنان
ردا على رفع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمطلب إعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان بطنجة، قال أحمد عصيد، ناشط حقوقي علماني باحث في الثقافة الأمازيغية، إن "المجتمع ليس من مهامه نصب المشانق وإصدار الأحكام"، منبها إلى أنها مهمة القضاء.
وأضاف عصيد، في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "اغتيال براءة طفل وحرمانه من حقه في الحياة جريمة نكراء في غاية البشاعة، واستنكار الجميع لها أمر طبيعي، وتعبئتنا من أجل ألا يتكرر هذا واجب وطني للدولة والمجتمع"، مضيفا أن "إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا، يظهر مقدار رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم".
واعتبر المتحدث ذاته، في تدوينته، أن المواطنين الذين تسابقوا للتعبير عن رغبتهم في قتل المجرم، والتمثيل بجثته في الفضاء العام، "لا يقلون وحشية عن الوحش الذي يريدون الثأر منه"، مشيرا إلى أن ظاهرة اختطاف الأطفال بغرض اغتصابهم ما فتئت تتزايد في الآونة الأخيرة، "والصواب هو التفكير الجدي في سبل الحد منها"، وفق تعبيره.
وتابع المصدر ذاته قائلا: "إذا كان المغرب ما زال من الدول التي تقر حكم الإعدام (بدون أن تنفذه)، فقد آن الأوان لفتح نقاش أكثر جدية في هذا الموضوع، وكذا حول ظاهرة العنف ضد الأطفال"، مضيفا أن "على الذين يتعجلون حكم الإعدام، أن يعلموا بأن أكثر الدول تنفيذا له، مثل إيران والصين والولايات المتحدة، هي التي ما زالت تعرف أكبر نسب انتشار الجرائم الفظيعة".
ويرى عصيد أن الذين يطالبون بتطبيق حكم الإعدام، "لا يقصدون أكثر من التنفيس عن مقدار الغيظ والعنف الكامن في دواخلهم"، موردا أن هذا المطلب "ليس حلا للمشكل الذي نواجهه"، بحسب قوله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
و كيف يكون العقاب إن لم يكن رادعا؟؟!
لو كان هؤلاء الرجال أحياء لَمَا تجرأ بعض العلمانيون و الملحدون و المنافقون على السير خارج السرب و لَمَا تجرؤوا على تسميم أفكار المغاربة بأفكارهم و مبادئهم السلطانية.
نحن مع حرية التعبير لكننا ضد الحرية العمياء التي تمس بتقاليدنا و تاريخنا و عاداتنا و ديننا
النقاش العاطفي لن يعالج الظاهرة من جدورها بل ترويح عن النفس بشكل مؤقت في انتظار كارتة اخرى، لابد من التفكير في علاج الظاهرة من خلال مواجهة اسباب وقوعها.
ملاحظة : سؤال يحيرني هل حقوق الانسان تنطبق على المجرم ام الضحية
امثلة لبعض الشرور الهينة : التجهيل ، التفقير ، شيوع العنف اللفظي والجسدي والتنمر والانحلال الاخلاقي من كذب وزور وخيانة ..الخ
ما نشهده في بعض الاحيان من فواجع كحادثة طنجة هي مجرد حلقات من سلسلة طويلة من الشرور من مختلف انواعها .. لن نقضي عليها بعقوبة الاعدام او غيرها فقط، بل يجب ان تستأصل الاسباب والدوافع من الجدور ..
يقول الكاتب دوغلاس بريستون : لدى كل منا وحش بداخله ، الفرق يكمن في الدرجة وليس في النوعية .. بمعنى اننا جميعا كبشر متشابهون الى حد كبير ، ما يسري على كل فرد ، يسري على الاخرين .. اذا تعامنا مع اي شر على هذا الاساس فسنتجه مباشرة لكي نقضي على دوافع هذا الشر في كل فرد منا وبالتالي القضاء على الشرور الكبرى وليس كما نفعل حاليا ، ننفي صفة الانسانية على فاعل الشر (المجرم) ونسميه وحشا ونطالب بأعدامه لننفس عن انفسنا..
السؤال المطروح: الان وقد امسكنا المجرم ، مذا سنفعل حيال الاف الافراد الذين هم في طريقهم ليرتكبو جرم مشابها في الوحشية والذين في الغالب لن نسمع عنهم وعن جرائمهم على الاطلاق؟
ألم يتعرض هو كذلك للوحشية من لدن هذا المكبوت؟
نتمنى أن يكون الحكم حكما شرعيا عادلا ... فإعطاء الحقوق لمثل هؤلاء المُغتَصِبين يُولِّد أُناس آخرين في ظل غياب الأخذ بعين الاعتبار حق الأطفال المُغتصَبين.
نتمنى أن يكون الحكم عادلا
أنا مع الإعدام دون التمثيل بالجاني ببساطة لأن الله قال في كتابه العزيز ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) سالينا من كثرة الفهامة
كيف للعماني مع الآسف ان يقر بان تعاليم الدين الحنيف التي نزلت من سبع سموات كانت على حق ،وهي على حق
يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
اعتبرنا وحوشااا او كما يحلو لقيمك... نريد فعلا الثأر والانتقام، ولو كان للوجود فعل آخر أكثر وحوشية لطالبنا به لعل يطفئ نار الظلم التي لن ولن ننساها كما كان العقاب، اعداما سجنا او حتي تعذيبااا...
تركنا لك الحب والوئام وكل القيم الجميلة، ونحن انصار الحقد والكراهية وكل القيم الغير الحميدة، لكن ليعدم مغتضب وقاتل الطفل عدنان...
خطابات خالف تعرف...
كلنا من اجل اعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان..
لا أظن ذلك