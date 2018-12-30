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كُتّاب وآراء
عقوبة الإعدام تنتظر منفذي اغتيال السائحتين الأجنبيتين في المغرب
وجهت النيابة المغربية، اليوم، تهما عقوبتها الإعدام بحق 15 معتقلا لتورطهم في حادث اغتيال سائحتين إسكندنافيتين في منطقة جبلية بالمغرب في 17 ديسمبر الجاري.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن دكي، في بيان، أن المعتقلين، الذين يشكلون جانبا من إجمالي 22 معتقلا في هذه القضية، متهمون بـ"التعدي عمدا على حياة أشخاص".
واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص، وجميعهم يحملون الجنسية المغربية، ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بـ"ارتكاب جريمة عبر أعمال وحشية"، و"تشكيل منظمة لشن أعمال إرهابية"، والتحريض ومدح الإرهاب.
وقد يواجه المتهمون، الذين قضوا 12 يوما محبوسين لدى الشرطة، وأحيلوا اليوم على الحبس الاحتياطي، عقوبة الإعدام بموجب القانون الجنائي المغربي.
ومثل المتهمون الـ15، اليوم، أمام قاضي التحقيق في محكمة استئناف سلا قرب الرباط، والمتخصصة في قضايا الإرهاب لمواصلة التحقيق معهم.
ونشر منفذو الهجوم الإرهابي، الذي وقع منتصف الشهر الجاري بحق السائحتين، شريطا مصورا أعلنوا فيه ولاءهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأكد وزير الداخلية المغربي عبد اللطيف لفتيت، الاثنين الماضي، أمام البرلمان أن الهجوم الإرهابي على السائحتين كان "عملا منفردا" نفذته "الذئاب المنفردة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (67)
راه القضاء المغربي هو سبب انتشار الجريمة
بهذا سيكون المغرب والمغاربة في مأمن من الدواعش ..
وديننا الإسلامي العظيم أول مَن يُنكر هذه الأعمال الشنيعة الإرهابية ويتبرأ من فاعليها –أيًّا كانت توجهاتهم ودوافعهم- لأن الإسلام دين أَمنٍ وأمان، لا يُقِرُّ هتك الأنفس المعصومة وانتهاك الأعراض البريئة والتعدِّي على الأموال العامة والخاصة، بل يُوجِبُ حماية وحفظ الضروريات الخمس والتي منها الأبدان والأعراض والأموال، وما ذاك إلا أن الإسلام دين الله الحق الذي ارتضاه لعباده وأتَم به عليهم النعمة، فهو يدعوا الناس جميعًا ويرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأُخراهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو يتجاهلون.
(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلموا أيَّ مُنقَلبٍ ينقلبون)
يجب تفعيل عقوبة الإعدام للتخلص من أمثال هؤلاء الوحوش
أما أن يقضي 30 سنة في السجن و تتحمل الدولة مصاريف أكله و شربه
فهذا هو العبث و تضييع حقوق القتلى.
لا مكان لي للإرهاب. في بلاد المسلمين
الإعدام ! الاعدام ! الإعدام ! الإعدام ؟؟؟
كل من سوالت لهو نفسه المساس بي صمعة البلد يستحق اكثر من الإعدام
المغرب ذكي ( ظاهرياً )... فهو يمسك العصى من الوسط... يحكم بالإعدام و لا يطبقه عملياً...
.
22 من الکائنات (البشریه) اتحدوا وعملوا بجد واجتهاد ،تمرنوا تدربوا وماهی النتیجه انها فضیحه القرن :ازهاق روح فتاتین طالبتین حنونتین ریاضیتین طاهرتین ..مسالمتین بریئتین کانتا نائمتان.
العجب ....العجب ..انی لم ولن استوعب ماجری ..اتمنی ان اکون فی حلم الیقضه.
تمعنوا في معنى الاية الكريمة التي ترد على المتشددين وعلى من يدعي ان الاسلام يحرض على الكراهية .
كما تم تداول الخبر من بعد ما تم اعتقالهم
[سورة الكهف]
Il faut attaquer aux vrais sources .
Terroriste prémédité.
Ces connards normalement doivent être torturés jusqu'à la mort.
لو طبقنا الأحكام القاسية والرادعة سوف نرى تحسناً في الأمن بشكل عام في المغرب خلال سنتين فقط...
فحتى سفاح تارودانت الذي اغتصب و قتل العشرات من الافال و نام فوق جثتهم لسنوات ... راه فالحبس واكل شارب مغطي و كايتفرج فالتلفازة و الي ماتيقنيش يتفرج فبرنامج تحقيق فيوتيب ... وخارج تاهو كايهضر على حقوقو فحال الا حياتو حسن من دوك عشرات الاطفال الي قتل
لا استغرب ان يتم إطلاق سراحهم بعد بضع سنوات و يقولك الوطن غفور رحيم
السجون إكتضت و المغرب في أزمة مالية و لازلنا نأوي المجرمين و نعتني بهم بأموال دافعي الضرائب
وكذا عدم التساهل مع من يزهق نفسا ، ومعاقبة المتشددين و إعادة النظر في التعليم لأنه هو الأساس لتفادي هذه المشاكل ، نريد شعبا واعيا و أخلاقيا
لوقف هذا النزيف يجب ان تنفد هذه العقوبة وسيتراجع هؤلاء الذئاب الذين يقتنصون الضحايا في الهوامش وفي الجبال بعد ما تم تشديد الخناق عليهم امنيا داخليا
لابد لهذا الفكر الضال أن يوقف عند حده، نعيش هنا في هولندا مع مسلمين كانوا بالأمس كفارا و الآن يخدمون ديننا أحسن منا بكثير، لا بل و أخجل منهم شخصيا أيما خجل لأنهم يسألون و يبحثون و يقومون ما تسببنا نحن في اعوجاجه في ديننا.
أما كان أولى لهؤلاء الكلاب، و ليس الذئاب، أن يسألوا أنفسهم بمغزى يوم القيامة إذا إذا كانوا هم في هذه الحياة الدنيا يعاقبون الناس هكذا؟ ماذا هو فاعله الله عز و جل يوم القيامة إذا؟ والله لا أفهم هذا النوع من العما و لا أفهم كيف يتعلمونه من بعضهم البعض. ذبح دجاجة هو عندي كحمل جبل على ظهري .. غرييييييييبة هي عقول هؤلاء الشبه آدميين.
زيدوهوم حتى هم ياكلو و يشربو