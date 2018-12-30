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الرئيسية | حوادث | عقوبة الإعدام تنتظر منفذي اغتيال السائحتين الأجنبيتين في المغرب

عقوبة الإعدام تنتظر منفذي اغتيال السائحتين الأجنبيتين في المغرب

عقوبة الإعدام تنتظر منفذي اغتيال السائحتين الأجنبيتين في المغرب
هسبريس - افي
الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:00

وجهت النيابة المغربية، اليوم، تهما عقوبتها الإعدام بحق 15 معتقلا لتورطهم في حادث اغتيال سائحتين إسكندنافيتين في منطقة جبلية بالمغرب في 17 ديسمبر الجاري.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن دكي، في بيان، أن المعتقلين، الذين يشكلون جانبا من إجمالي 22 معتقلا في هذه القضية، متهمون بـ"التعدي عمدا على حياة أشخاص".

واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص، وجميعهم يحملون الجنسية المغربية، ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بـ"ارتكاب جريمة عبر أعمال وحشية"، و"تشكيل منظمة لشن أعمال إرهابية"، والتحريض ومدح الإرهاب.

وقد يواجه المتهمون، الذين قضوا 12 يوما محبوسين لدى الشرطة، وأحيلوا اليوم على الحبس الاحتياطي، عقوبة الإعدام بموجب القانون الجنائي المغربي.

ومثل المتهمون الـ15، اليوم، أمام قاضي التحقيق في محكمة استئناف سلا قرب الرباط، والمتخصصة في قضايا الإرهاب لمواصلة التحقيق معهم.

ونشر منفذو الهجوم الإرهابي، الذي وقع منتصف الشهر الجاري بحق السائحتين، شريطا مصورا أعلنوا فيه ولاءهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأكد وزير الداخلية المغربي عبد اللطيف لفتيت، الاثنين الماضي، أمام البرلمان أن الهجوم الإرهابي على السائحتين كان "عملا منفردا" نفذته "الذئاب المنفردة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (67)

1 - Youssra de Rabat الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:08
شحال من واحد تحكم بالاعدام و مازال ماطبقاتش عليه ! خاص طبق عليهم ماشي بقات فالحكم.
راه القضاء المغربي هو سبب انتشار الجريمة
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199
2 - Adilusa الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:09
لا يعدمون من أجل ذلك فالإعدام قاس في حقهم... بل يحبسون فقط.
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-201
3 - الرحماني الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:10
الاعدام لا بد ان ينفذ. في الذي قام بالفعل. وصوره. أما اذا حكم بالاعدام ولم ينفذ. اذن لا عدالة. للذين يعارضون هذه العقوبة لم نعد نسمع نباحهم.
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131
4 - مواطن الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:11
ياربي بغيت الاعدام يطبق ولو مرة وحدة باش تكون عبرة لمن سولت له نفسه
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131
5 - Simmo الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:11
كيف يعقل لتواجد أزيد من 20 إرهابيا ومنهم أربعة قد قامو بعمل وحشي والمخابرات المغربية تتدخل حين فات الأوان. هاذا يعني أن المغرب ليس بلدا أمنا.
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-60
6 - البيضاوي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:12
حكم الاعدام يجب ان يشمل كذلك كل من يحمل الفكر الداعشي في المغرب..
بهذا سيكون المغرب والمغاربة في مأمن من الدواعش ..
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107
7 - Lalla leila الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:12
لا يتوانى أحد في إِدَانة مثل هذه الأعمال الإجرامية وتجريم فاعليها لِما أحدثته مِن إزهاق لأرواح معصومة وإراقة للدماء وزعزعة للأمن ونشر للرعب والله المستعان، كما لا يَشُك عاقل في حُرمة وشناعة هذا العمل القبيح الذي لا يُقِرُّه عَقل ولا دِين.

وديننا الإسلامي العظيم أول مَن يُنكر هذه الأعمال الشنيعة الإرهابية ويتبرأ من فاعليها –أيًّا كانت توجهاتهم ودوافعهم- لأن الإسلام دين أَمنٍ وأمان، لا يُقِرُّ هتك الأنفس المعصومة وانتهاك الأعراض البريئة والتعدِّي على الأموال العامة والخاصة، بل يُوجِبُ حماية وحفظ الضروريات الخمس والتي منها الأبدان والأعراض والأموال، وما ذاك إلا أن الإسلام دين الله الحق الذي ارتضاه لعباده وأتَم به عليهم النعمة، فهو يدعوا الناس جميعًا ويرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأُخراهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو يتجاهلون.
(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلموا أيَّ مُنقَلبٍ ينقلبون)
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31
8 - Hamido الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:12
الإعدام تحصيل حاصل.لكن ينبغي أن نعدم البيئة والظروف التي أنتجت هدا النوع من الناس حتى لا تتكرر هده المأساة.
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39
9 - يونس السلفي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:13
الإعدام مع وقف التنفيذ ليس إعداما
يجب تفعيل عقوبة الإعدام للتخلص من أمثال هؤلاء الوحوش
أما أن يقضي 30 سنة في السجن و تتحمل الدولة مصاريف أكله و شربه
فهذا هو العبث و تضييع حقوق القتلى.
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77
10 - مغربي ١ الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:14
يجب إعدام كل من سولت له نفسه قتل إنسان برئ و ضيف سيما إذا كان ذاك الإنسان حل ببلد اطمأن قلبه لأناسها وبات مطمئنا بينهم و لو في خلائهم ولم يفكر لحظة في غدرهم له .
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55
11 - من فاس الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:15
..عقوبة الاعدام... هي عقوبة رحمة للمجتمع... بها ينتهي ويشفى الم اسرة الضحية... والمجتمع ككل.... وبها يردع القاتل لانه سيعرف مصيره. الاعدام الفعلي و ليس. الاعدام المعمول به اي السجن. بمعنى. واكل شارب ناعس. مغطي. من ظهر دافعي الضرائب... هذا النوع الثاني. خسارة و يؤجج الجريمة.. و يخلق التحاقن بين الاسرة.... نريد اعدام فعلي للقاتل العمد.... شنقا
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48
12 - yousef الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:16
هل سيتم تنفيد الاعدام و متى؟ام سيتم تحويله إلى المؤبد؟
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22
13 - hassan الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:17
الإعدام ثم الإعدام في حق هذه الوحوش لأنهم لا ينفعون المغرب في شيئ من ورائهم غير الجرائم اللهم نقصو هادو ونقلبو على لمزال مختفي وتحية كبيرة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بما فيها المكتب المركزي وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني
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33
14 - محمد الناصري الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:17
هذا جزاء. قتل نفس بي غير الحق
لا مكان لي للإرهاب. في بلاد المسلمين


الإعدام ! الاعدام ! الإعدام ! الإعدام ؟؟؟

كل من سوالت لهو نفسه المساس بي صمعة البلد يستحق اكثر من الإعدام
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23
15 - Rachid الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:17
الاعدام تطبيقا وفورا ما تنفسه هؤلاء السفاحين من اكسجين خلال هاته الايام لا يستحقونه وكدا ما اكلوه ليبقو على قيد الحياة مكانهم هو حفرة في مطرح للنفايات وليس مقبرة بجانب الموتى
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23
16 - حسن القنيطري الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:17
سوف يقومُ الآن دُعاةُ ،من يُسمون أنفسهم مُناهضو عقوبة الإعدام،ليحتجوا ..عجبي !!؟ يُناهضون شرع الله.ولو كانوا من أهالي الضحايا،لَسعَوْا إلى أخذ الحق بأنفسهم.
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25
17 - أسامة الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:18
نتمنى تنفيد العقوبة عليهم و على كل من سولت له نفسه تهديد حياة المواطنين أو الأجانب
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23
18 - abdou الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:18
مبقاتش فحكم الإعدام، بقات فواش غيتنفد حكم الإعدام؟
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22
19 - we want justice الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:18
أتمنى من أعماق قلبي أن ينفذ حكم الإعدام هذه المرة حتى يكون عبرة لمن تخول له نفسه قتل الأبرياء والمساس بكرامتهم وأتمنى أيضا أن يعرض حكم الإعدام في حق هؤلاء المجرمين الجبناء عديمي الضمير على الهواء مباشرة لننظر في وجوههم القبيحة قبل موتهم
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18
20 - الحسين الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:19
ونحن في انتظار ماذا سيكون رد المدافعين عن حقوق الإنسان والذين يعقدون مؤثمرات شبه شهري لإلغاء عقوبة الاعدام في بلادنا.
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13
21 - أبو خليل الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:19
لا ينبغي الحكم بالإعدام فقط، وإنما ينبغي تنفيــــــــــــــــــــــــــــــذه.
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22
22 - بوحلة ستي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:19
نريد التفعيل وليس الحبر على الورق حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه فعل نفس الجريمة . إنه حكم الله يا جماعة . ومن لم يحكم بما أنزله الله فأولئك هم الكافرون
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17
23 - ولد البادية الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:20
يستحقون الاعدام وسط ساحة عامة مع حضور أهالي الضحايا و تغطية مباشرة للحدث و ليس لقب الذئاب المنفردة فهذا عار و جريمة لن يرتكبها حتى الذئب
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18
24 - مواطن الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:21
العقوبة لا تكفي يجب تنفيذها على كل من صدر بحقه حكمها كيف يعقل مثلا سفاح تارودانت حرم 11 طفل ربريء من الحياة واغتصبهم واليوم تدافع عنه وعن امثاله الجمعيات بأن له الحق في الحياة اصبحنا نرى حوادث كل يوم للقتل مثل السيدة التي قطع رأسها لا بد ان يضع من بيده امر تنفيد حكم الاعدام يده على الزر واعطاء الضوء الاخضر حتى يرتدع المجرمون القتلة لابد من ان يكون هناك ردع لابد عوض ان يصبحوا ساكنة سجنية ترتاع على حساب الشعب لدى مندوبية السجون يأكلوا ويتمتعوا وتوفر لهم التطبيب والدش والسهرات
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17
25 - أنا مكلخ الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:22
الإعدام بالمغرب مجرد حُكم قضائي لأنه لا أحد أُعدم فعلياً منذ الحاج ثابت في التسعينيات...

المغرب ذكي ( ظاهرياً )... فهو يمسك العصى من الوسط... يحكم بالإعدام و لا يطبقه عملياً...



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14
26 - البلولي مول الشعاب الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:23
ارتكب الجناة فاحشة كبرى وجناية اكبر ليس في حق الساءحات الأجنبيات بل في حق سمعة الشعب المغربي والمغرب كبلد سياحي آمن ومستقر .. يجب تنفيذ حكم الإعدام فور انتهاء المحاكمة ... اصبح تنفيذ الاعدام ضرورة ملحة للمجرمين ليكونوا عبرة للآخرين ولاستتباب الأمن و الطمأنينة في البلاد على غرار تنفيذه في عدة دول منها دول كبرى ..ولتذهب حقوق الإنسان الى الجحيم ..سمعة المملكة المغربية والشعب المغربي فوق كل اعتبار ......
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14
27 - houssam الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:23
أن كانت هناك عقوبة أشد من الأعدام فأحكموا بها عليهم وليكن التنفيد على العلن فهؤلاء اشد فتكا من الحيوانات التي تقتل من اجل الأكل او الدفاع عن النفس.
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14
28 - بدر الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:23
يجب اعدامهم ليس السجن المؤبد.. يجب تطبيق الاعدام في المغرب!
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16
29 - مزيز الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:24
(...‏مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ‏..)
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22
30 - i like escandinavia الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:26
كلنا مع عقوبة الاعدام لهاد المجرمون ولكن الحاجة لي مابغاتش تدخل ليا للراس وهو يعني 15 كاع لي شاركو فهاد الجريمة ??? وكنتمناو مايكونوش تما ناس مظلومين وخلطوهم مع الاهابيين الحقيقيين ,(((((الوزير الداخلية))))) ماسميتوهش عبد اللطيف لفتيت ولكن سميتوه عبد الوافي لفتيت واصله من تافرسيت نواحي الدرويش ومستواه الدراسي الرابعة الابتدائي.
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1
31 - Rachid الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:26
السلام وبعد
22 من الکائنات (البشریه) اتحدوا وعملوا بجد واجتهاد ،تمرنوا تدربوا وماهی النتیجه انها فضیحه القرن :ازهاق روح فتاتین طالبتین حنونتین ریاضیتین طاهرتین ..مسالمتین بریئتین کانتا نائمتان.
العجب ....العجب ..انی لم ولن استوعب ماجری ..اتمنی ان اکون فی حلم الیقضه.
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0
32 - جبلي ابن الجبل الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:26
يجب الحكم عليهم بالإعدام رفقة قاتل المرأة بإفران .. كما أنه وقعت اليوم الاحد جريمة بشعة بإقليم شفشاون حيث تم قتل رجل أربعيني امام باب منزله بطريقة وحشية .. يجب الحكم على القاتل بالإعدام بغض النظر عن جنسية المقتول
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33 - تائب الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:26
قال تعالى * لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * صدق الله العظيم
تمعنوا في معنى الاية الكريمة التي ترد على المتشددين وعلى من يدعي ان الاسلام يحرض على الكراهية .
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34 - siml الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:27
وأضيفوا لهم السفاحين السابقين الذين ارتكبوا جرائم وحشية وكذلك راعي إفران ونفذوا القصاص لكي ترتاح هذه الامة.
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35 - الاعدام الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:28
غايتحكموا بالاعدام . وماغاديش اتطبق عليهم وغايذخلو الحبس ياكلو وإشربو والشعب المغربي إخلص عليهم الماكلة من خلال الضرائب الغير المباشرة . خاصهم إتعدموا علانية باش تنقص الجريمة في بلادنا . راه ولينا تنخافو على ولادنا وبناتنا وواليدينا . اللهم ان هذا منكر .
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36 - farid say الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:28
بكل صراحة لم أفهم كيف تم أن هذه الجريمة تم تنفذها من خمسة عشر شخص الذي تم اعتقالهم وسيتم محاكمتهم مع العلم أن الجريمة نفذها ثلاث أشخاص في بادئ الأمر
كما تم تداول الخبر من بعد ما تم اعتقالهم
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37 - سوسي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:28
انا مع عقوبة الإعدام ضد هؤلاء الأشخاص باعتبارها قصاص ضد القتلة و لكننب ضدها في بلد كالمغرب لا عدل فيه و لا حقوق . سيضرب اي شخص يخرج ضد المخزن بحكم الاعدام كما يحدث في مصر. لهذا العدل و الحقوق اولا قبل كل شيء
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38 - مواطن مغربي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:29
اولا وقبل كل شيء يجب تصحيح الاسم الدي اعطاه كاتب الخبر لمعالي وزير الداخلية الموقر فاسمه الصحيح هو عبد الوفي وليس عبد اللطيف وشكرا
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39 - najia الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:29
بصراحة تألمت لموقع لسائحتين هما كانوا ضيوف عند المغرب وهؤلاء المجرمين تعدو عليهم وهدا االأمر لايرضى الله فأقل عقوبة لهم هو الاعدام بصراحة كنت اتمنى ان يكون علني حتىى يكون عبرة لكل متطفل على بلدى
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40 - O.M الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:31
تنفيد حكم بالاعدام في حق مجرمي امليل الدين دبحو الساءحتين الاسكدنافيتين اللواتي حلو ضيفتين في بلاد الامن و الامان وببن احضان الشعب اامغربي،حكم منصف وعادل.
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41 - amahrouch الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:32
Peine de mort et immédiatement pour refroidrir les marocains et la famille des deux filles.Certains nous disent pourquoi vous ne manifestez pas la même solidarité avec les marocains?!Le meurtre entre deux marocains est toujours compliqué à cerner,la victime pourrait bien provoquer l assassin et a une petite part dans le crime.Ces deux filles ont atterri dans le pays sans aucune intention de nuire
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42 - حنضلة الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:33
الاعدام قليل عليهم ولكن وجب أن يكونوا عبرة لغيرهم فقتلهم يكون بمثابة إحالتهم مباشرة على العدالة الإلاهية ولا يسعني إلا القول لا حول ولا قوة إلا بالله ويجب الذهاب بعيدا في التحقيق لمعرفة المحرض واللذين يزرعون الأفكار الخاطئة في عقول مثل هؤلاء ومعالجة الأمور قبل حدوث مثل هاته الافعال لأنه عندما يلتقي الجهل والفقر فمن السهل انتاج أشخاص مثل هؤلاء القتلة . (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا)
[سورة الكهف]
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43 - حسن الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:34
من مواطن مغربي حر.هده الأفعال لا تمت لنا بصلة و ليست من شيمنى . أما الإعدام فقليل في حق هده الوحوش الآدمية. ونتمنى أن يكون فيه حكم وتنفيذ.
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44 - Zan الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:35
Rassurez vous, ils seront exécutés avant la fin 2019. Mais es vraiment la solution!!? des terroristes de ce type ne demandent qu à mourir, .
Il faut attaquer aux vrais sources .
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45 - Karim الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:36
Abattre c est la moindre chose face à ce crime
Terroriste prémédité.
Ces connards normalement doivent être torturés jusqu'à la mort.
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46 - الزمر الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:37
السلام، وهذا ما يريده اخلب الشعب المغربي الإعدام لهؤلاء ، فعلا الدولة المغربية تنفيد هذا الإعدام بسرعة دون تأجيله ، سنرى من هو السريع في تنفيد الإعدام هل للإرهابيين ام الدولة المغربية ،
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47 - NeoSimo الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:41
أتمنى أن يطبق الإعدام على كل من قتل وإغتصب.. والأشغال الشاقة على الباقي كبناء السدود و بناء جدار على حدود الجزائر لكي يكون رادعاً للقتلة والمغتصبين وباقي المجرمين... دويرتي رئيس الفلبين قضى على آفة المخدرات في الفلبين عندما سمح للشرطة بقتل تجار المخدرات...

لو طبقنا الأحكام القاسية والرادعة سوف نرى تحسناً في الأمن بشكل عام في المغرب خلال سنتين فقط...
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48 - مواطنة الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:41
الإعدام شنقاً أمام الملأ لكي تكون هذه الوحوش عبرة لغيرهم!!!!
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49 - najib الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:41
نتمنى الاعدام لقاتل السيدة بافران
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50 - ahmef الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:42
نعم الاعدام مع التنفيد حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه ان يقتل اناس ابرياء بدون سبب و بدم بارد اكثر من هذا الاعدام بنفس الطريقة التي اقترفوا بها الجريمة حتى يدوقوا نفس العذاب
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51 - باز الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:43
منظمات حقوق الانسان تنعق بتحريم الاعدام في المغرب في الوقت الذي ينفذ فيه القضاء الامريكي عشرات الاعدامات
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52 - مواطنة الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:43
للأسف الاعدام لا يطبق عندنا
فحتى سفاح تارودانت الذي اغتصب و قتل العشرات من الافال و نام فوق جثتهم لسنوات ... راه فالحبس واكل شارب مغطي و كايتفرج فالتلفازة و الي ماتيقنيش يتفرج فبرنامج تحقيق فيوتيب ... وخارج تاهو كايهضر على حقوقو فحال الا حياتو حسن من دوك عشرات الاطفال الي قتل
لا استغرب ان يتم إطلاق سراحهم بعد بضع سنوات و يقولك الوطن غفور رحيم
السجون إكتضت و المغرب في أزمة مالية و لازلنا نأوي المجرمين و نعتني بهم بأموال دافعي الضرائب
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53 - عبد الفتاح الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:49
لا ينبغي إعدامهم بسرعة قبل تتبع خيوط الجريم وكل من وراءها وبالتالي إضاعة فرصة العثور على وحوش أخرى مازالت حرة قد تنفذ جريمة أخرى في أي وقت لا قدر الله. السؤال المحير واللغز لمعرفة من وراء هذه الجريمة والغاية منها هو لماذا تم تصوير الجريمة, وبشاعة الجريمة, هل لضرب السياحة والإستثمار بالمغرب, هل لتوثيق وإثباتها للحصول على مقابل, إذا كان الأمر كذالك من سيعطي المقابل, ولماذا أمر بهذه الجريمة. هذا كنز ثمين لتتبع الشبكة الإجرامية والتسرع في إعدامهم يفقد المخابرات مصدر مهم للحصول على المعلومات اللازمة لإقتلاع هذه الشبكة الإجرامية من جذورها. نثق في فطنة وحنكة مخابراتنا في إغتنام هذه الفرصة.
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54 - الإعدام مع التطبيق الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:49
الإعدام لهؤلاء مع التنفيذ. يجب الإبقاء على عقوبة الإعدام في المغرب وتطبيقها. وللذين يدعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المملكة اقول لكل واحد منهم ماذا لو كان قطع الرأس لك أو لاختك أو لأحد أفراد عائلتك؟ اتقوا الله في البلد و لا تكونوا في خدمة أجندات أجنبية من خلال عدة مواقف مغلفة بحقوق الإنسان. يجب تطبيق الإعدام في حق المجرمين والإرهابيين وكل من يؤذي المغرب وأمنه واستقراره. المغرب اولا وليس حقوق الإنسان المفترى عليها. عاش الأمن الذي يقوم بعمل رائع و عاش المغاربة في أمن وأمان. الله - الوطن-الملك
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55 - مواطنة الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:51
تمنيت لو كانت هناك عقوبة اكثر من الاعدام..فما قام به هؤلاء المجرمين فضيع ..و حشي ..قتل ارواح بريئة بدون ادنى شفقة
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56 - عبدالمومن الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:52
يجب أن يفعل الإعدام في حق كل من ثبتت إدانته
وكذا عدم التساهل مع من يزهق نفسا ، ومعاقبة المتشددين و إعادة النظر في التعليم لأنه هو الأساس لتفادي هذه المشاكل ، نريد شعبا واعيا و أخلاقيا
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57 - جلال الدين الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:55
اقل ما يمكن فعله هو الاعدام ولو حبدا بنفس الطريقة امام الجمهور
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58 - moslima الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:56
حسبونا الله ونعم الوكيل في اللي ضالم
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59 - مبارك الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:56
يجب ان تفعل وتنفد هذه العقوبة في حق المجرمين الذين قتلوا الابرياء الاجانب او المواطنون العزل.وعلى الجمعيات التي تقف ضد تنفيد هذه الحكم ان تعلن عن موقفها بشكل صريح.ما يقترف في حق الابرياء هو اعدامهم بعد الاقرار والاعتراف بالجهات التي تغرر بهم وتدعمهم لارتكاب هذه المجازر.
لوقف هذا النزيف يجب ان تنفد هذه العقوبة وسيتراجع هؤلاء الذئاب الذين يقتنصون الضحايا في الهوامش وفي الجبال بعد ما تم تشديد الخناق عليهم امنيا داخليا
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60 - من تخوم الريف الهولندي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:57
فعلا، هذه حالة تستوجب الحكم بالإعدام لمن نفذ و شارك في زهق أرواح برآء.
لابد لهذا الفكر الضال أن يوقف عند حده، نعيش هنا في هولندا مع مسلمين كانوا بالأمس كفارا و الآن يخدمون ديننا أحسن منا بكثير، لا بل و أخجل منهم شخصيا أيما خجل لأنهم يسألون و يبحثون و يقومون ما تسببنا نحن في اعوجاجه في ديننا.
أما كان أولى لهؤلاء الكلاب، و ليس الذئاب، أن يسألوا أنفسهم بمغزى يوم القيامة إذا إذا كانوا هم في هذه الحياة الدنيا يعاقبون الناس هكذا؟ ماذا هو فاعله الله عز و جل يوم القيامة إذا؟ والله لا أفهم هذا النوع من العما و لا أفهم كيف يتعلمونه من بعضهم البعض. ذبح دجاجة هو عندي كحمل جبل على ظهري .. غرييييييييبة هي عقول هؤلاء الشبه آدميين.
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61 - لطفي الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:00
يجب تفعيل عقوبة الإعدام أحسن وسيلة للتخلص من الإجرام .وما لم يتم تفعيل عقوبة الإعدام فستزداد عصابات الإجرام تكاثرا .
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62 - toufik الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:01
كلمة الإعدام في المغرب ككلمة (واخة غير كون هاني)ماكتقضي حاجة وماتخصر خاطر ،مند مدة لم تطبق في المغرب الإعدام مراعاة للحقوقيين وليس للقتلة أكيد نادمين على ما اقترفوه من جرم بشع ،،،،،،
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63 - نور الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:01
من قتل نفسا كمن قتل الناس جميعا ومن أحياها كمن أحيى الناس جميعا . القتل العمد يستوجب عقابا يجعل القاتل بعيدا عن البشر خوفا من شره . إذا كان السارق تقطع يده في دين الاسلام فهذا يدل على أن هذا الدين العظيم لا يتسهال مع العدوان ومع المفسدين.
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64 - خالد الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:02
الاعدام، منجات لهؤلاء الضلاميين الحاقدين على الحيات وآلله السائحتين خير من الآلاف من هؤلاء الفاشلين، كل من كان فاشل في حياته أو لديه مرض أو حسود يتعلق بشماعة الدين ، الله جميل يحب الجمال و قوي يحب العبد القوي و غني يوتي من يشاء بغير حساب. الانتقام نطالب باعدامهم علينا.
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65 - مواطن2 الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:04
القتل العمد موجب للاعدام شرعا...هؤلاء الوحوش بفعلتهم اغتالوا المغرب كله...وتحريم قتل النفس التي ورد ذكرها في القرآن الكريم لا تستثني النفس المسلمة من غيرها...فقد وردت عبارة "النفس " عامة بدون تخصيص.
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66 - الوطنية الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:05
الاعدام ثم الاعدام لان الجرائم كثرت ليس في حق الاجانب فقط وإنما حتى في حق مغاربة ابرياء كفتاة افران وتاجر شفشاون وغيرهم
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67 - ولد حميدو الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:05
هل تم إعدام مفجر مقهى اركانة
زيدوهوم حتى هم ياكلو و يشربو
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