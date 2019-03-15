"إخراج الجن" يتسبّب في وفاة امرأة .. والقضاء يوزع 65 سنة سجناً

هسبريس- عبد السلام الشامخ

بعدَ سلسلة من الجلسات، أسدلتْ غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة السّتَار على الفاجعة التي هزّتْ جماعة "نكور"، التابعة مجالياً لمدينة الحسيمة، إثرَ مقْتل سيدة في عقدها الخامس، بعدَ إخْضاعها لجلسة "تعذيب" في ما يعرف بـ"الرُّقية الشَّرعية"؛ إذ أدانَت المتهمين، ووزعت عليهم 65 سنة سجناً نافذاً.

وتعودُ تفاصيلُ الحادثِ الأليم إلى الصيف الماضي، بعدما توصّلتْ مصالح الدرك الملكي بواد النكور بإقليم الحسيمة بإخبارية حولَ وفاة سيدة في عقدها الخامس، متأثرةً بجروح بليغة على مستوى الرَّأس وباقي أعضاء جسدها. وبيّنتْ التحقيقات الأمنية أن الهالكة تعرّضتْ لتعنيف شديد من قبلِ زوجها وأبنائها في محاولة منهم لـ"إخْراج الجن" أو ما يُعرفُ بـ"الرقية الشرعية"، انتهت بجريمة قتل بدوار بني بوخلف.

وكان الوكيل العالم للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة دخلَ على الخط، إذ أمر باعتقال ثمانية أشخاص من عائلة الهالكة، يشتبه في مشاركتهم في الاعتداء عليها بالضرب إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقضت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإدانة زوج الضحية وشقيقه وحكمت عليهما بـ 18 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما حكمت على اثنين من أبنائها الراشدين بـ12 سنة سجناً لكل واحد منهما، و05 سنوات لأحد أبنائها القاصرين.

وتوبع في هذا الملف تسعة متهمين من أجل جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ومحو آثار الجريمة وإزالة أشياء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وعرقلة سير العدالة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كل حسب المنسوب إليه.

واعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكم القضائي الصّادر في حق الجناة "موضوعيا وعاديا قياساً مع الجرم الذي اقترفوهُ في حقّ الهالكة"، مشيراً إلى أنَّ "هناكَ أزمة حقيقية في المغرب مع انتشار الرقاة الشرعيين تحيلنا إلى غياب مراقبة دائمة في معالجة المرضى النفسيين".

وأشار الحقوقي ذاته إلى أنَّ "مجموعة من المواطنين يواجهون أزمات نفسية أو اجتماعية يلتجئون إلى الرقاة، ما أدى إلى ازدهار هذه المهنة، في ظلّ غياب ضوابط تؤطرها، خاصة مع انتشارها وتطورها، إذ إن عددا من المواطنين يلجؤون إليها في ظل غياب البديل وانتشار الجهل، خاصة في المناطق المهمشة"، واصفاً إياها بـ"الظاهرة الاجتماعية الآخذة في الانتشار بطريقة عشوائية".

وحذّر الحقوقي ذاته من انتشار هذه السلوكيات داخل المجتمع المغربي، لما لها من تداعيات خطيرة على توازن المجتمع وعلى استقراره، داعياً السلطات المغربية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال تأطير الرقاة وتحسيس المواطنين بضرورة العلاج النفسي لدى المتخصصين.