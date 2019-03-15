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كُتّاب وآراء
"إخراج الجن" يتسبّب في وفاة امرأة .. والقضاء يوزع 65 سنة سجناً
بعدَ سلسلة من الجلسات، أسدلتْ غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة السّتَار على الفاجعة التي هزّتْ جماعة "نكور"، التابعة مجالياً لمدينة الحسيمة، إثرَ مقْتل سيدة في عقدها الخامس، بعدَ إخْضاعها لجلسة "تعذيب" في ما يعرف بـ"الرُّقية الشَّرعية"؛ إذ أدانَت المتهمين، ووزعت عليهم 65 سنة سجناً نافذاً.
وتعودُ تفاصيلُ الحادثِ الأليم إلى الصيف الماضي، بعدما توصّلتْ مصالح الدرك الملكي بواد النكور بإقليم الحسيمة بإخبارية حولَ وفاة سيدة في عقدها الخامس، متأثرةً بجروح بليغة على مستوى الرَّأس وباقي أعضاء جسدها. وبيّنتْ التحقيقات الأمنية أن الهالكة تعرّضتْ لتعنيف شديد من قبلِ زوجها وأبنائها في محاولة منهم لـ"إخْراج الجن" أو ما يُعرفُ بـ"الرقية الشرعية"، انتهت بجريمة قتل بدوار بني بوخلف.
وكان الوكيل العالم للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة دخلَ على الخط، إذ أمر باعتقال ثمانية أشخاص من عائلة الهالكة، يشتبه في مشاركتهم في الاعتداء عليها بالضرب إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.
وقضت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإدانة زوج الضحية وشقيقه وحكمت عليهما بـ 18 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما حكمت على اثنين من أبنائها الراشدين بـ12 سنة سجناً لكل واحد منهما، و05 سنوات لأحد أبنائها القاصرين.
وتوبع في هذا الملف تسعة متهمين من أجل جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ومحو آثار الجريمة وإزالة أشياء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وعرقلة سير العدالة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كل حسب المنسوب إليه.
واعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكم القضائي الصّادر في حق الجناة "موضوعيا وعاديا قياساً مع الجرم الذي اقترفوهُ في حقّ الهالكة"، مشيراً إلى أنَّ "هناكَ أزمة حقيقية في المغرب مع انتشار الرقاة الشرعيين تحيلنا إلى غياب مراقبة دائمة في معالجة المرضى النفسيين".
وأشار الحقوقي ذاته إلى أنَّ "مجموعة من المواطنين يواجهون أزمات نفسية أو اجتماعية يلتجئون إلى الرقاة، ما أدى إلى ازدهار هذه المهنة، في ظلّ غياب ضوابط تؤطرها، خاصة مع انتشارها وتطورها، إذ إن عددا من المواطنين يلجؤون إليها في ظل غياب البديل وانتشار الجهل، خاصة في المناطق المهمشة"، واصفاً إياها بـ"الظاهرة الاجتماعية الآخذة في الانتشار بطريقة عشوائية".
وحذّر الحقوقي ذاته من انتشار هذه السلوكيات داخل المجتمع المغربي، لما لها من تداعيات خطيرة على توازن المجتمع وعلى استقراره، داعياً السلطات المغربية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال تأطير الرقاة وتحسيس المواطنين بضرورة العلاج النفسي لدى المتخصصين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
.. بالنسبة لي أرى أنه يجب سن قانون يجرم "عمليات التعذيب" والتي تسمى "الرقية الشرعية" .. واعتبار هؤلاء الرقاة مجرمين ..
.. إنهم حقا مجرمين وجهلة ومشعودين ..
لا سيما وأن الضحية هي أمهم ، لا حول و لا قوة إلا بالله
تصفحت في هذا الموقع ولم أجد إلا موضوعين محتشمين على العمل الإرهابي الذي حدث وهز العالم في نيوزيلندا.
أتذكر أنه عندما حدث العمل الإرهابي في فرنسا ضل هذا الموقع ينقل الخبر وراء الخبر والصور والإستجوابات وغيرها. ولم يكن حينها الجرم وعدد القتلى كحادث اليوم. هل عند بعض المسلمين أرواح إخوانهم أرخص بكثير من نظرائهم النصارى وغيرهم. أنا لا أتمنى قتل أي إنسان بأي طريقة كانت لكن على الأقل تكون التغطية بنفس المستوى.
اذا كنتم تؤمنون بحرية الرأي فعلا فانشروا
كلما كان الشعب جاهلا متخلفا كلما سهل عليه التحكم فيه
هنام فرق بين المرض النفسي والمرض الروحي والمرض العضوي هذه هي الأمراض الثلاثة الموجودة والروحي هو ما يعالج بالرقية ويمكنك معالجة نفسك بنفسك إن استطعت..
بصفتي رئيس للجمعية الوطنية للصحة النفسية، أتأسف لهذه المأساة الإنسانية بسبب الجهل، سأعمل في القريب على نشر مقال على موقع هسبريس متوازن وموضوعي عن "الرقية الشرعية بين العلم والدين" ربما قد أطلب مساعدة بعض المتخصصين في علم النفس وطب الأمراض العقلية حتى نمكن القراء الأعزاء لهذا المنبر من بحث يتناول مختلف جوانب موضوع الصحة النفسية، فترقبونا لاحقا.
اتقوا الله ايها الرقاة
في نظري الشخصي هو السبب الرئيسي في هده المشاكل الإجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي
الجن