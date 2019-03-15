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الرئيسية | حوادث | "إخراج الجن" يتسبّب في وفاة امرأة .. والقضاء يوزع 65 سنة سجناً

"إخراج الجن" يتسبّب في وفاة امرأة .. والقضاء يوزع 65 سنة سجناً

"إخراج الجن" يتسبّب في وفاة امرأة .. والقضاء يوزع 65 سنة سجناً
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الجمعة 15 مارس 2019 - 20:00

بعدَ سلسلة من الجلسات، أسدلتْ غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة السّتَار على الفاجعة التي هزّتْ جماعة "نكور"، التابعة مجالياً لمدينة الحسيمة، إثرَ مقْتل سيدة في عقدها الخامس، بعدَ إخْضاعها لجلسة "تعذيب" في ما يعرف بـ"الرُّقية الشَّرعية"؛ إذ أدانَت المتهمين، ووزعت عليهم 65 سنة سجناً نافذاً.

وتعودُ تفاصيلُ الحادثِ الأليم إلى الصيف الماضي، بعدما توصّلتْ مصالح الدرك الملكي بواد النكور بإقليم الحسيمة بإخبارية حولَ وفاة سيدة في عقدها الخامس، متأثرةً بجروح بليغة على مستوى الرَّأس وباقي أعضاء جسدها. وبيّنتْ التحقيقات الأمنية أن الهالكة تعرّضتْ لتعنيف شديد من قبلِ زوجها وأبنائها في محاولة منهم لـ"إخْراج الجن" أو ما يُعرفُ بـ"الرقية الشرعية"، انتهت بجريمة قتل بدوار بني بوخلف.

وكان الوكيل العالم للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة دخلَ على الخط، إذ أمر باعتقال ثمانية أشخاص من عائلة الهالكة، يشتبه في مشاركتهم في الاعتداء عليها بالضرب إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقضت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإدانة زوج الضحية وشقيقه وحكمت عليهما بـ 18 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما حكمت على اثنين من أبنائها الراشدين بـ12 سنة سجناً لكل واحد منهما، و05 سنوات لأحد أبنائها القاصرين.

وتوبع في هذا الملف تسعة متهمين من أجل جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ومحو آثار الجريمة وإزالة أشياء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وعرقلة سير العدالة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كل حسب المنسوب إليه.

واعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكم القضائي الصّادر في حق الجناة "موضوعيا وعاديا قياساً مع الجرم الذي اقترفوهُ في حقّ الهالكة"، مشيراً إلى أنَّ "هناكَ أزمة حقيقية في المغرب مع انتشار الرقاة الشرعيين تحيلنا إلى غياب مراقبة دائمة في معالجة المرضى النفسيين".

وأشار الحقوقي ذاته إلى أنَّ "مجموعة من المواطنين يواجهون أزمات نفسية أو اجتماعية يلتجئون إلى الرقاة، ما أدى إلى ازدهار هذه المهنة، في ظلّ غياب ضوابط تؤطرها، خاصة مع انتشارها وتطورها، إذ إن عددا من المواطنين يلجؤون إليها في ظل غياب البديل وانتشار الجهل، خاصة في المناطق المهمشة"، واصفاً إياها بـ"الظاهرة الاجتماعية الآخذة في الانتشار بطريقة عشوائية".

وحذّر الحقوقي ذاته من انتشار هذه السلوكيات داخل المجتمع المغربي، لما لها من تداعيات خطيرة على توازن المجتمع وعلى استقراره، داعياً السلطات المغربية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال تأطير الرقاة وتحسيس المواطنين بضرورة العلاج النفسي لدى المتخصصين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - محمد الجمعة 15 مارس 2019 - 20:20
السحارين والمشعوذين هما اللي كثرو. حتا واحد ما بغا يدخل سوق راسو. بمجرد طبح المانضة سي كيسحر لشي. وشي كيشوف لشي وشي تابع شي. بنادم مابقا عندو شغل.
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10
2 - Maroc الجمعة 15 مارس 2019 - 20:23
الخلط بين الدين كعبادة و الدين كمنقذ اقتصادي و سياسي سيأدي الى كوارث على المجتمعات الدينية ... الدين لا يمكن استعماله في الطب او التعليم او القضاء على البطالة .. و لو كان الامر كذلك من الذي منع حكومة الملتحين في المغرب ان تحل كل مشاكل المغاربة و هي التي تحكم لمدة 8 سنوات
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5
3 - Aly d'Agadir الجمعة 15 مارس 2019 - 20:23
هذه الأحكام خفيفة وعادية جدا في حق الجناة بالنظر إلى الجرم المقترف .. عموما شكرا للقضاء ..
.. بالنسبة لي أرى أنه يجب سن قانون يجرم "عمليات التعذيب" والتي تسمى "الرقية الشرعية" .. واعتبار هؤلاء الرقاة مجرمين ..
.. إنهم حقا مجرمين وجهلة ومشعودين ..
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4 - Sam الجمعة 15 مارس 2019 - 20:23
هؤلاء من يجب سجنهم وبالقصوى وليس من يطالب بمستشفى وتعليم لائقين
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5 - نواذر - و - حكم الجمعة 15 مارس 2019 - 20:24
سءل اعزب متزوجا : ( احقا ما يقال ان الرجل لا يعرف المصاءب الا حين تاتيه المرءة ? فاجابه المتزوج : بل انه لا يعرف قيمة المرءة الا حين تاتيه المصاءب .
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3
6 - مواطن الجمعة 15 مارس 2019 - 20:25
سؤالي ،هل افراد هاته العائلة كلهم رقاة اوماذا؟
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3
7 - سعيد المقدم-بلباو الجمعة 15 مارس 2019 - 20:26
المجتمعات الذي لا زالت تؤمن بوجود الجن و العفاريت هي اصلا متخلفة و خارج التاريخ.
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8 - دارلمان الجمعة 15 مارس 2019 - 20:26
بشر يستعمل الانترنت وكل ما اخترعه العلم لكن راسه مليء بالخرافات بشر منفصم الشخصية
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9 - السيبة الجمعة 15 مارس 2019 - 20:27
التخلف غريزة لا يمكن استئصاله من المجتمعات الجاهلة إلا بمتابعة قارة وعقاب قاسي حتى يتم التشطيب عليه بكل أنواعه وأشكاله الأخرى.
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10 - حسن الجمعة 15 مارس 2019 - 20:28
أعتقد انهم كانوا يحاولون استخراج الروح ماشي الجن...والمهم هو أن تأخذ العدالة مجراها لأن هذه تسمى جريمة قتل بالتعذيب مع سبق الإصرار ماشي جنون . المهم جريمة قتل بشعة مكاني لا جنون ولا مخلوقات فضائية. ويجب إعادة النظر في الملف وإعطائهم على الأقل 75 سنة للفرد. لأن في الدول المتقدمة قتل الروح عقوبتها 25 إلى مدى الحياة أن تبنت الجريمة والقاتل يأخد مدى الحياة إلى ما فوق
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11 - ستيتو حمو الجمعة 15 مارس 2019 - 20:30
جريمة منكرة بسبب ثقافة العصور الوسطى الباءدة لكن يلاحظ عقوبة جد صارمة وهذا شيء جميل لكن يجب ان تعمم مثل هذه الأحكام على مختلف القضايا خصوصا ملفات الفساد الكبرى والاستلاء على الاملاك وتبذير المال العام حيث تكون غالبا أحكاما مخففة جدا جدا وهذا امر محبط
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12 - نسيت سميتي الجمعة 15 مارس 2019 - 20:34
هل ما يزال يعيش بيننا هاذا الصنف من البشر ، كنت أعتقد أنهم إنقرظو منذ زمن طويل .
لا سيما وأن الضحية هي أمهم ، لا حول و لا قوة إلا بالله
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13 - Kamal الجمعة 15 مارس 2019 - 20:34
يجب محاكمة هذا الجني و حبسه حتى لا يسكن جسد امرأة أخرى فتتعرض الرقية مثل سابقتها ويتم قتلها ...الله ينعل اللي ما يحشم
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14 - مغربي الجمعة 15 مارس 2019 - 20:37
الامية و الجهل و الكلاخ المبين
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15 - احمد الجمعة 15 مارس 2019 - 20:38
المشكل هو ان الدواء الدي يصفه الاطباء النفسانيين اثاره السلبية اكثر من اجابياته بل احيانا يزيد الطين بلة
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-4
16 - Ali الجمعة 15 مارس 2019 - 20:38
أناس يعيشون في القرن الواحد و العشرون و ما يزالون يؤمنون بالخرافات و بالمشعودين، التجاره في الدين هي أربح و أئمن تجاره لأن لا أحد يستطيع أن يفضح كذب تجار الدين، فلا أحد عاد و لا أحد سيعود من الموت. ماذا عساي أقول الضرب في الميت لا يجدي، و نحن أمه ميته منذ أكثر من ألف سنه.
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5
17 - لا حولة ولا قوة الا بالله الجمعة 15 مارس 2019 - 20:39
الرقية الشرعية بريئة مما اقترفه الزوج بزوجته.. للرقية الشرعية ضوابطها وتشخيص الحالة من الراقي قبل البدء بتلاوات من القرآن الكريم دون المساس بالشخص المرقى.. الرقية الشرعية ولها اصحابها يتقنون التعامل بالآيات القرآنية الكريمة... كفاكم محاربة للقرآن الكريم
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-5
18 - كريم الجمعة 15 مارس 2019 - 20:45
لو عادت الى الدنيا لحظة واحدة لكان طلبها الوحيد ألا يسجنوا أولادها. عقوبة قاسية خصوصا لأولاد أصيبوا في أمهم .
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19 - ناصح الجمعة 15 مارس 2019 - 20:45
ملاحظة
تصفحت في هذا الموقع ولم أجد إلا موضوعين محتشمين على العمل الإرهابي الذي حدث وهز العالم في نيوزيلندا.
أتذكر أنه عندما حدث العمل الإرهابي في فرنسا ضل هذا الموقع ينقل الخبر وراء الخبر والصور والإستجوابات وغيرها. ولم يكن حينها الجرم وعدد القتلى كحادث اليوم. هل عند بعض المسلمين أرواح إخوانهم أرخص بكثير من نظرائهم النصارى وغيرهم. أنا لا أتمنى قتل أي إنسان بأي طريقة كانت لكن على الأقل تكون التغطية بنفس المستوى.
اذا كنتم تؤمنون بحرية الرأي فعلا فانشروا
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0
20 - Omar الجمعة 15 مارس 2019 - 20:47
الناس مازال عايشة فالخرافة ماعرفتش فوقاش اتفيقو كاع الشعوب كتامن بالعلم والطب والتطور وهاد الناس يامنوا بالجن ...
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21 - أيوب المغربي الجمعة 15 مارس 2019 - 20:47
النظام له مصلحة في انتشار هذه الظواهر الشاذة في المجتمع
كلما كان الشعب جاهلا متخلفا كلما سهل عليه التحكم فيه
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22 - مغربي من اسكندنافيا الجمعة 15 مارس 2019 - 20:48
ماذا تريد من شعب مازال يؤمن بالخرافات و الخزعبلات التي تخلص منها الغرب لقرون و مزال هذا الشعب الجاهل يؤمن بها ،وخا شي واحد فيه السرطان و لا خاصو عملية في القلب و لا يحيد المياه الزرقاء من عينيه قراو عليه الزبزو ز الثوراة ز الإنجيل و الله لا برا يا الجهلاء، الدين افيون الشعوب
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23 - نقطة في بحر الجمعة 15 مارس 2019 - 20:50
وأشار الحقوقي ذاته إلى أنَّ "مجموعة من المواطنين يواجهون أزمات نفسية أو اجتماعية يلتجئون إلى الرقاة... حقوقي يا حسرة وما فاهم والو
هنام فرق بين المرض النفسي والمرض الروحي والمرض العضوي هذه هي الأمراض الثلاثة الموجودة والروحي هو ما يعالج بالرقية ويمكنك معالجة نفسك بنفسك إن استطعت..
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24 - أنس السعيد الجمعة 15 مارس 2019 - 20:51
أهلا وسهلا،
بصفتي رئيس للجمعية الوطنية للصحة النفسية، أتأسف لهذه المأساة الإنسانية بسبب الجهل، سأعمل في القريب على نشر مقال على موقع هسبريس متوازن وموضوعي عن "الرقية الشرعية بين العلم والدين" ربما قد أطلب مساعدة بعض المتخصصين في علم النفس وطب الأمراض العقلية حتى نمكن القراء الأعزاء لهذا المنبر من بحث يتناول مختلف جوانب موضوع الصحة النفسية، فترقبونا لاحقا.
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25 - حنان موزار الجمعة 15 مارس 2019 - 20:51
هدا ضرب وجرح مشي روقيه ههه ليبغه روقيه اسمع القران في بيتو اشداه لشي فقيه
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26 - sabri الجمعة 15 مارس 2019 - 20:52
il faut absolument bannir roqya du Maroc et punir ces charlatants qui pretendent guerrir des maladies mentales atravers des pratiques du moyen age. ces exorcistes de 2 sous doivent trouver un autre emploi sinon on doit les mettrent derrriere les barreaux
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27 - Asmnal الجمعة 15 مارس 2019 - 20:52
لا وجود للمس في الاسلام فالشيطان ليس له علينا من سلطان سوى الوسوة فقط
اتقوا الله ايها الرقاة
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28 - المجنون الجمعة 15 مارس 2019 - 21:02
أكبر جن و اخطرهم هو من ينهب خيرات البلاد و العباد مند الإستقلال إلى يومنا هذا
في نظري الشخصي هو السبب الرئيسي في هده المشاكل الإجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي
الجن
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29 - اسكندر الجمعة 15 مارس 2019 - 21:03
الجهل و الايمان بالخرافة هده نتيجته وسط صمت للدولة ،التي يتعين عليه منع اي نشاط من قبيل الرقية الشرعية ،امراض نفسية و عصبية حولها اصحاب الخرافة لمس الشيطان و الجن
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30 - ملاحظ الجمعة 15 مارس 2019 - 21:11
"إخْراج الجن" أو ما يُعرفُ بـ"الرقية الشرعية" هو نوع من أنواع الإرهاب .. حدث هذا من لدن زوجها و أبنائها .. لم تم ذلك على يد فقيه لربما تعدى عليها جنسيا قبل قتلها .. اللهم ارحمها و اغفر لها
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