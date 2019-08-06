24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "ذكريات حاج" .. هذه معاني دعاء التلبية والسعي بين الصفا والمروة (5.00)

  2. انهيار "عمارة القنيطرة" يسائل حماية أرواح السكان ومعايير البناء (5.00)

  3. "أونسا" تؤهل جزاري سوس بحملة "الكزار ديالي" قبل عيد الأضحى (5.00)

  4. حموشي يُكرم موظفي "ديستي" موشحين بأوسمة ملكية (5.00)

  5. البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حصيلة حادث دهس "بو احمد" ترتفع إلى قتيلين

حصيلة حادث دهس "بو احمد" ترتفع إلى قتيلين

حصيلة حادث دهس "بو احمد" ترتفع إلى قتيلين
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:40

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث دهس وسط سوق للماشية ببو احمد، إقليم شفشاون، إلى قتيلين، عقب وفاة أحد الجرحى بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، وفق ما أكده مصدر رسمي لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الضحية فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابة التي خلفتها قوة الاصطدام، بعدما فقد سائق حافلة للنقل المزدوج السّيطرة على المقود ودهس عددا من المواطنين وسط السوق الأسبوعي، توفي واحد منهم على الفور، فيما نقل آخران إلى مستشفى الحمامة البيضاء، ليفارق أحدهما الحياة مباشرة بعد وصوله إلى المؤسسة الصحية.

وأضاف المصدر المسؤول نفسه، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حالة المصاب الثالث لا تدعو للقلق"، موردا أنه تعرض لإصابات وكسور خفيفة.

جثمان الهالك تم إيداعه بمستودع الأموات بمستشفى تطوان، في انتظار انتهاء التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات، وتسليمه لأسرته بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.