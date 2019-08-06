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كُتّاب وآراء
حصيلة حادث دهس "بو احمد" ترتفع إلى قتيلين
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث دهس وسط سوق للماشية ببو احمد، إقليم شفشاون، إلى قتيلين، عقب وفاة أحد الجرحى بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، وفق ما أكده مصدر رسمي لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن الضحية فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابة التي خلفتها قوة الاصطدام، بعدما فقد سائق حافلة للنقل المزدوج السّيطرة على المقود ودهس عددا من المواطنين وسط السوق الأسبوعي، توفي واحد منهم على الفور، فيما نقل آخران إلى مستشفى الحمامة البيضاء، ليفارق أحدهما الحياة مباشرة بعد وصوله إلى المؤسسة الصحية.
وأضاف المصدر المسؤول نفسه، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حالة المصاب الثالث لا تدعو للقلق"، موردا أنه تعرض لإصابات وكسور خفيفة.
جثمان الهالك تم إيداعه بمستودع الأموات بمستشفى تطوان، في انتظار انتهاء التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات، وتسليمه لأسرته بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.