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الرئيسية | حوادث | هيئة: سيارة للنقل السري وراء "حادث بو احمد"

هيئة: سيارة للنقل السري وراء "حادث بو احمد"

هيئة: سيارة للنقل السري وراء "حادث بو احمد"
هسبريس من الرباط
الخميس 08 غشت 2019 - 07:40

قالت الهيئة الوطنية للنقل المزدوج بالمغرب إن سيارة للنقل السري هي التي تسببت في حادث دهس ببو احمد بإقليم شفشاون، مخلفة وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وشددت الهيئة في بلاغ توضيحي، توصلت به هسبريس، على عدم وجود أي علاقة لها بالناقلة موضوع الحادث، مؤكدة أن المنتسبين إليها يعانون بسبب النقل السري.

وقد لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث دهس سيارة من الحجم الكبير لحشد من المواطنين بالسوق الأسبوعي لثلاثاء بو احمد بإقليم شفشاون.

وأرجعت المعطيات المتوفرة أسباب الحادث إلى عطب بفرامل العربة التي نجا سائقها من الموت، مؤكدة أن النيابة العامة فتحت تحقيقا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

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