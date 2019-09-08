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كُتّاب وآراء
عدد قتلى "حافلة الرشيديّة" يرتفع إلى 8 أشخاص
على إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، الذي سجل صباح اليوم الأحد على مستوى واد دمشان بجماعة الخنك في إقليم الرشيدية، تمكنت فرق البحث من العثور على جثتي شخصين آخرين من بين ركاب الحافلة المفقودين.
وكانت عمليات البحث والإنقاذ، التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث، قد توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى هذا الصباح، قبل أن تستأنف بعد ذلك، حيث تمت مواصلة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين.
وكانت السلطات المحلية لولاية جهة درعة تافيلالت قد أفادت، في حصيلة أولية في وقت سابق، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب هذه الحافلة، التي تؤمن الربط بين الدار البيضاء والريصاني، والتي انقلبت بقنطرة واد دمشان، جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي.
وعلى إثر هذا الحادث، انتقلت إلى عين المكان كل المصالح المعنية والمختصة، حيث تم العمل على نقل الأشخاص الناجين والذين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة صوب المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات اللازمة.