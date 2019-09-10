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كُتّاب وآراء
السرقة الموصوفة تحيل شخصين على قضاء مراكش
أحالت مصالح ولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شخصين ينشطان ضمن عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.
وذكرت مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش أن مصالح الدائرة الأمنية السابعة فتحت تحقيقاً قضائيا، يوم السبت المنصرم، في شأن شكايات في السرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، ضد ثلاثة جناة مجهولين تنطبق عليهم الأوصاف نفسها.
وقالت المصادر ذاتها: "لقد كثفت عناصر الدائرة الأمنية المذكورة من تحرياتها الميدانية، ما مكنها من تحديد هوية المشتبه فيهم"، وبعدها "فرضت حراسة على الأماكن التي يترددون عليها، ما مكن من توقيف عنصرين، فيما لاذ ثالثهم بالفرار".
وأضافت: "بعد عرض المشتبه فيهما على الضحايا، كانت النتائج إيجابية"، مبرزة أن "المعنيين بالأمر تم الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهما للعدالة".
يذكر أن البحث سيبقى جاريا من أجل الوصول إلى شريك الموقوفين الثالث، وكل من ثبت تورطه في سياق هذه القضايا.