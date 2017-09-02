حبوب هلوسة وكوكايين تسلب حرية شابين بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتكيوين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية والسكر العلني.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بفضل التحريات المكثفة التي تمت مباشرتها على خلفية الاشتباه في نشاط أحدهما، يعمل سائق سيارة الأجرة، في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية على مستوى مدينة أكادير.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية الترصد مكنت من توقيف المشتبه فيهما على مستوى حي "أدرار" بداخل سيارة الأجرة من النوع الكبير وهما في حالة سكر متقدمة وبحوزتهما 30 قرصا مهلوسا من نوع "ريفوتريل"، وكمية من الكبسولات المحتوية على مخدر الكوكايين مهيأة للترويج.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما عن "حجز 50 قرصا مهلوسا إضافيا من نوع "ريفوتريل"، ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات ترويج هذه المواد المخدرة"، وفقا للمصدر ذاته.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.