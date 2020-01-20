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الرئيسية | حوادث | الوزير أمكراز يتعرض لحادثة سير قرب الصخيرات

الوزير أمكراز يتعرض لحادثة سير قرب الصخيرات

الوزير أمكراز يتعرض لحادثة سير قرب الصخيرات
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 يناير 2020 - 15:20

تعرض محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، لحادثة سير نواحي مدينة الصخيرات صباح اليوم الإثنين.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزير أن هذا الأخير "في حالة صحية جيدة".

وذكر المصدر أن الوزير "عاد إلى بيته بشكل طبيعي، بعد أن قام بإجراء عدة فحوصات طبية أكدت سلامته من أي إصابات خطيرة، وأنه في صحة جيدة".

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