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الرئيسية | حوادث | الأمن ينقل "متطرف أبي الجعد" إلى مشفى بالرباط

الأمن ينقل "متطرف أبي الجعد" إلى مشفى بالرباط

الأمن ينقل "متطرف أبي الجعد" إلى مشفى بالرباط
هسبريس من الرباط
الأحد 12 أبريل 2020 - 14:35

قررت مصالح الأمن نقل الشخص المتشبع بالفكر "الداعشي" المتطرف الذي أقدم يوم الخميس المنصرم على محاولة قتل شرطي بأبي الجعد إلى مستشفى إبن سينا بالرباط لاستكمال العلاج، بعد إصابته بثلاث رصاصات في أطرافه السفلى.

مصادر هسبريس أوردت أن نقل المعني بالأمر إلى الرباط هدفه تلقي العلاج ونقله بعد الشفاء إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا للتحقيق معه حول المنسوب إليه.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، عقب توقيف المعني، أنه يشتبه في خرقه حالة الطوارئ الصحية، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق شرطي أثناء مزاولته مهامه.

وفي تفاصيل الواقعة، قالت المديرية إن دورية أمنية تتكون من شرطيين كانت تقوم بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أبي الجعد، عندما تم ضبط المشتبه فيه على متن دراجة هوائية مرتديا وشاحا يحجب معطياته التشخيصية، مضيفة أنه عند محاولة إخضاعه لإجراءات المراقبة والتحقق من وثائقه التعريفية، باغت أحد الشرطيين وانهال عليه بطعنات خطيرة على مستوى الرأس والكتف والعنق بواسطة أداة حديدية راضة.

وأشار البلاغ إلى أن المشتبه فيه لاذ بالفرار وتحصن بسطح منزله مبديا مقاومة عنيفة ومهددا عناصر الشرطة، التي تدخلت لتوقيفه، باستخدام سيف من الحجم الكبير، وهو ما اضطرها لاستهدافه بواسطة ثلاثة أعيرة نارية أصابته على مستوى أطرافه السفلى، الأمر الذي سمح بضبطه وتحييد الخطر الصادر عنه.

وتم نقل الشرطي المصاب بإصابات جسدية بليغة نحو المستشفى الإقليمي بمدينة خريبكة، لإجراء العمليات الجراحية الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، التي يشتبه في ارتباطها بمشروع فردي أو جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.

وفي السياق ذاته تم نقل موقوف بمدينة سلا، مبحوث عنه على خلفية قضايا الإرهاب، إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للتحقيق معه من أجل المنسوب إليه.

وتم توقيف المعني بالأمر، البالغ من العمر 32 سنة، من طرف دورية مشتركة بين الشرطة والسلطة المحلية بسلا، حيث تم تسليمه لمصالح الدائرة الأمنية الثامنة، التي قامت بدورها بإعمال المسطرة الجاري بها العمل في حقه، وتسليمه لمصالح الضابطة القضائية لسلا، ليوُضع تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - إسلام إسلام الأحد 12 أبريل 2020 - 14:53
اللهم عجل بالشفاء لشرطي المصاب .واحفظ بلدنا الغالي من كل شر .المرجو من القضاء تنزيل اقصا العقوبة في حق كل إرهابي سولة له نفسه العبث بامن وسلامة وطننا الحبيب. اللهم احفظ ملكنا وشعبنا الغالي
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30
2 - لبيب اسبانيا الأحد 12 أبريل 2020 - 14:55
عجبا لهؤلاء الإرهابيين الدين أعمى الحقد والكراهية قلوبهم ، واستحود الجهل على عقولهم ، فأباحوا لأنفسهم الخبيثة قتل الأبرياء، وترويع الآمنين، والتلدد برؤية الدم ، كل دلك باسم الدين ، والدين منهم بريىء ، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي افعالهم واعمالهم الشيطانية ..
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19
3 - mohajir الأحد 12 أبريل 2020 - 14:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى الشفاء للشرطي الذي اصيب و اتمنى أقصى العقوبه على هذا المجرم
المرجوا تطبيق القانون و مساعدة مطبقي القانون على ذلك فالقانون يعلى و لا يعلى عليه و السلام
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15
4 - عمر الأحد 12 أبريل 2020 - 15:01
هاد المتطرفين كيشوفو المغرب والمغاربة كيتحاربو ضد الفيروس وزايدين فيه
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10
5 - فؤاد الأحد 12 أبريل 2020 - 15:04
الله يهدينا جميعا يجب على كل مغربي أن يضع يده في يد أخيه المسلم لمحاربة هذا الوباء والإنصات لما يطلب منا إلزموا بيوتكم رحمني الله وإياكم
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