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الرئيسية | حوادث | رصاص "المافيا" يودي بحياة مغربي على "قائمة الموت" في هولندا

رصاص "المافيا" يودي بحياة مغربي على "قائمة الموت" في هولندا

رصاص "المافيا" يودي بحياة مغربي على "قائمة الموت" في هولندا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 00:30

برز اسم مغربي من جديد في قضية يزعم ارتباطها بمافيا بهولندا، ويتعلق الأمر بما يعتقد أنها "حرب تصفيات"، راح ضحيتها هذه المرة المغربي البالغ من العمر 29 سنة، الذي كان على ارتباط بالمافيا وبرز اسمه خلال السنوات الأخيرة في قضايا قتل وسرقة وتفجير؛ ناهيك عن أنه كان ضمن ما تعرف بـ"قائمة الموت"، نظرا لتعرضه لمحاولات قتل متعددة.

الرجل الذي عثر على جثته بمنطقة دوكلاندز شرق العاصمة أمستردام، والذي قتل بالرصاص مساء السبت الماضي، هو "ع.ص" ينحدر من منطقة سوس المغربية؛ قتل عند الساعة 3:30 صباحًا تقريبًا، وبعد ذلك تم العثور على سيارة محترقة تحمل تسجيلا ألمانيا من المفترض أنها مسروقة، وتعود لمرتكبي الجريمة.

القتيل برز اسمه مرارا خلال السنوات الأخيرة على اعتبار أنه كان بطريقة أو بأخرى مشاركا أو مرتكبا لعدد من الجرائم، من بينها محاولة قتل سيدة تدعى "ز.ب"، تعرضت في 9 أبريل و9 مايو و9 يونيو 2016 لهجمات متتالية كان "ع.ص" هو المتهم بارتكابها؛ ففي البداية تم تدمير سيارتها، وبعد شهر ألقيت قنبلة يدوية في شرفة بيتها، وبعد شهر آخر تم إطلاق النار عليها من مسافة قريبة.

وعام 2018 كان "ع.ص" متهما في قضية قتل شخص يدعى "أ.ع"؛ ناهيك عن ارتباط اسمه بحادث إطلاق نار على مقهى عام 2018؛ كما تمت تبرئته مؤخرًا من هجومين بقنابل في ألمانيا، حيث تم تفجير أجهزة صراف آلي.

ووفقا لوسائل إعلام هولندية فإن القتيل كان على "قائمة الموت"، إذ سبق له أن تعرض لهجوم عام 2017، وأصيب على مستوى رجله؛ وعام 2018 حُكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر لحيازته سلاحين ناريين، وهي القضية الجنائية التي اعترف خلال محاكمته فيها بأنه أراد أن يعيش حياة عادية منذ سن الثلاثين، إلا أن الموت أخذه قبل أن يبلغ موعده المحدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - متتبع الثلاثاء 05 ماي 2020 - 00:58
لماذا حظر كل مجموعات كروب في فيس بوك ،عدم دخول اي مجموعة حتا 10من شهر ماي،هل هناك شيء،ياك ما بغاو يصادقوا على القانون بهاد طريقة مثلا ههههههههههه
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2 - مراقب الثلاثاء 05 ماي 2020 - 01:02
على حد معلوماتي والله اعلم تمت تصفيته من طرف المافيا الريفية هناك والضحية كان يعمل لصالحهم لكن بعد ان اراد الاستقلال لوحده اغتالوه
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4
3 - مهاجر فرنسا الثلاثاء 05 ماي 2020 - 01:06
اينكم يالي دائما كعلقوا بدون انقطاع ملاحظات وشتم وزعم هما كيفهموا كل شيء ما ذَا تقولون .........قائمة هولاندا
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4 - Said الثلاثاء 05 ماي 2020 - 01:07
لا حول ولا قوة الا بالله آش هادشي ولينا كنسمعو وكنقراو بحال احنا فأفلام رعب هالسلاح هالقتل هالقنابل
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3
5 - مغربية وافتخر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 01:26
ألله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه
ويصبر اهله
هاذي هي الطريق الغير صحيحة آخرها اما الموت او السجن الطويل
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6 - ولد حميدو الثلاثاء 05 ماي 2020 - 01:44
ارتكب عدة جراءم و لم يتم القبض عليه حتى تمت تصفيته من طرف العصابة التي ينتمي اليها
اما في المغرب فمرتكبا جريمة مقهى لاكريم تم القبض عليهما sur place
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