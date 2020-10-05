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الرئيسية | حوادث | تفاصيل تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" في مدينة طنجة

تفاصيل تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" في مدينة طنجة

تفاصيل تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" في مدينة طنجة
هسبريس من الرباط (صور: محمد كومية)
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:30

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناءَ على معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الإثنين، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و26 سنة.

وأفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، توصلت به هسبريس، بأن عناصر مجموعة التدخل السريع، التي باشرت عمليات التدخل والاقتحام بشكل متزامن في أربعة مواقع بحي "العوامة" بمدينة طنجة، اضطرت لإطلاق رصاصات تحذيرية بشكل احترازي مكن من درء الخطر الإرهابي وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة أعضاء في هذه الخلية الإرهابية.

وأسفرت عمليات التفتيش والمسح التي قام بها ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية وخبراء مسرح الجريمة، في أماكن التدخل، عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومعدات ودعامات إلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار والأدلة الرقمية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية، الذين تعذر عليهم الالتحاق بمعسكرات تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك عبر اعتماد أساليب إرهابية مستوحاة من العمليات التي كان يقوم بها تنظيم "داعش" في الساحة السورية العراقية.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، وإجراءات المتابعة الأمنية، من رصد شريط يوثق لمبايعة "أمير" هذه الخلية الإرهابية لـ"الأمير" المزعوم الحالي لتنظيم "داعش"، واعدا فيه بالامتثال لأوامره وتوجيهاته التي تخدم أجندة هذا التنظيم الإرهابي. كما تم تحديد المكان الذي تم فيه تسجيل هذه "البيعة" بمنطقة مدارية ضواحي حي بني مكادة بطنجة، الذي سمحت المشاهدات المكانية المنجزة فيه من معاينة رسم حائطي يحاكي "راية تنظيم داعش".

وتؤكد هذه العملية استمرار التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة، وإصرار المتشبعين بالفكر التكفيري الموالين لتنظيم "داعش" على تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكذا تحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الخلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Nizar الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:39
لمحاربة الارهاب حاربوا الهشاشة... كما يلاحظ الاحياء الهشة هي ام المشاكل:::
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13
2 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:43
نعيدها ونكررها لماذا لا تكون عندنا فرق مثل فرق مكافحة الإجرام مثل فرق مكافحة الارهاب تصل للمكان قبل وقوع الحدث. فلو كانت كذلك ما قتل الطفل عدنان والمئات من الأبرياء كل يوم
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10
3 - بوزبال الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:49
اللهم احفظ بلدنا من كل شر. و يتساءل جل الشعب عن السر في تفكيك خلايا سرية مثل هؤلاء الغافلين و كيف لا تفكك خلايا قتل الاطفال من اجل الكنوز او الاجرام مع انهم بنشطون علانية ؟و قطاع الطرق معروفين بالصور و الاسماء في كل حي شعبي! فامسينا نحن طبقة بوزبال لا نفهم السر وراء هذا ......
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8
4 - مزابي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:49
نطالب بالإعدام لهؤلاء الارهابيين القتلة الدمويين .وتأدية ثمن الرصاصات من قبل عائلات المجرمين .حرام أن يأكل الإرهابي خبزة واحدة على حساب الشعب .لاتأخذكم بهم رأفة، ثم لابد من إظهار وجوههم لعامة الناس وفضحهم .وإلا فلننتظر مزيدا من امثال هؤلاء.
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-1
5 - صوت المواطن الحر الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:49
مكافحة الارهاب تفرضه مواثيق دولية. أما محاربة ارهاب المجرمين واللصوص وتجار المخذرات والسموم في داخل الوطن فهذه أولى الأولويات
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5
6 - محمد المغربي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:50
تحية تقدير وإجلال لرجال الأمن الأحرار ، ونسال الله الهداية لهؤلاء الشباب الذين اختاروا طريقا لا مخرج له ولا جدوى منه سوى توسيع دائرة العنف والكراهية ، ماذا جنت داعش في بلاد علي بن أب طالب والصحابة رضوان الله عليهم سوى الدمار وقتال بعضهم البعض دون وجه حق ، فيما ينعم الغرب بالأمن والنمو والازدهار ، تهدمت كل معالم الأمة في العراق من مآثر ومعالم ظلت ساهدة على التاريخ المجيد والحضارة الإسلامية العريقة ، اتقوا الله في وطنكم ودينكم ، ما شاد الدين أحدكم إلا غلبه ، وغلبوا صوت الحكمة والعمل الدؤوب وعلموا أولادكم حب الوطن وخلق التسامح واللين ، فما والله ما انتشر الإسلام إلا بالأخلاق والإخلاص في العمل والصدق ، ولم ينجر إلى الحرب إلا اضطرارا وبقواعد وأحكام لا تزالت تشكل إلى اليوم قواعد تدرس في القانون الدولي .
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1
7 - Me again الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:50
يجب ايضا تفكيك خلايا الفساد و مافيات المخدرات و العقارات معاقل المجرمين و المشرملين و المغتصبين حتى يرضى المواطنين على المخابرات المغربية مثلما يرضى عنها الغرب في محاربة الارهاب!
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8 - Cadium الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:51
ما يثير الاستغراب هو علم الساكنة وسكوتها .
هل لأنهم خائفون أم شيء آخر ؟,
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9 - عبدو الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:56
جميل تفكيك مثل هذه الخلايا. لكن هناك اشخاص ومجموعات لا تقل خطرا عن الخلايا الارهابية ويمكن بالعين المجردة وبوسائل بسيطة تفكيكها وهم من يسرقون اموال الشعب وفي كثير من الاحيان باساليب قانونية وغير قانونية وعلا عينك يابن عدي
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6
10 - مغربي وافتخر الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 10:05
هل يضن هؤلاء التكفيريين انهم يعرفون الإسلام اكتر من غيرهم ؟ ام يضعون انهم سيكونون اكتر عدلا ممن يمشي على الأرض؟ انهم مجرد خدام لمن يدفع اكتر من أجل خلق البلبلة والفتنة وترويع المواطنين الآمنين وقتل الأبرياء منهم رد الله كيدهم في نحورهم والله اكبر فوق كل معتدي وشكرا لرجال الأمن
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11 - سعد جبار الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 10:07
هؤلاء الأشخاص لا يزالون مراهقين، غرر بهم وتم استغلالهم بسبب جهلهم بدينهم.. فلو كانوا عارفين بحقيقة الإسلام المعتدل التي يجهلونها بسبب سكوت علمائنا ووعاظنا ووسائل إعلامنا التي أغلبها يسبعد الدين ويدعو إلى علمانية مختلفة عن تعاليم وأحكام الإسلام...
هؤلاء الشباب يعانون من فراغ ديني يستغله المتطرفون في الخارج لملءه من خلال وسائل التواصل، حتى يجعلونهم يحلمون بالأوهام، ويبايعون شخصا شبحا لا يعرفونه سيأتمرون بأوامره بعد غسيل لأدمغتهم..
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