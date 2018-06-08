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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | انتحار مواطن آسيوي داخل الحرم المكي بالسعودية

انتحار مواطن آسيوي داخل الحرم المكي بالسعودية

انتحار مواطن آسيوي داخل الحرم المكي بالسعودية
هسبريس - الأناضول
الجمعة 08 يونيو 2018 - 22:50

أعلنت السلطات السعودية انتحار آسيوي مساء الجمعة في الحرم المكي .

وقالت إمارة مكة على حسابها بموقع "تويتر" إن "الجهات الأمنية" تباشر حالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

وبينت إنه ألقى بنفسه من سطح المسجد، وسقط في صحن المطاف دون أن يصاب أحد بضرر.

وقالت إنه "تم على الفور تطويق الموقع ومباشرة الحالة من قبل الهلال الأحمر، لمحاولة إسعاف الشخص ونقله إلى الطوارئ إلا أنه توفى هناك".

ولا يعرف على وجه الدقة سبب الانتحار، إلا أنه يوجد معتقدات التي يؤمن بها عدد من مسلمي شرق آسيا، بأن الوفاة في الحرم المكي من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - khaled الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:02
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اني كنت من الظالمين
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2 - kreoñ الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:04
لاحول ولاقوه الا بالله هدا هو الجهل بعينيه أن لله وأن اليه راجعون
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3 - الياسمين الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:04
لا إله إلا الله هذا فاهم الدين و التقرب من الله بالمقلوب
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13
4 - البرازيلي الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:04
الوفاة في الحرم المكي تقرب من الله ، لكن أن يصل الأمر إلى درجة الانتحار هناك فهذه قمة الضلال (التلقين المعوج والفهم الخاطئ للأمور هو السبب الرئيسي لذلك) .
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5 - fador3 الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:05
لاحول و لا قوة الا بالله. اللهم فقهنا في ديننا
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16
6 - marocain الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:07
il sera au paradis vite fait.comme c'est absurde!!!!l'ignorance est la vraie ennemie des humains.
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7 - غا داوي الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:12
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم بنادم تسطى
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8 - عمران الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:16
الناس فاهمين الدين غالط
الله يصلح الحال
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11
9 - mustafa الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:21
هذا فعل مبعد عن الله لا مقرب فمن قتل نفس بدون حق فكأنما قتل الناس أجمعين وهو جرم عظيم بالاخص إن كان الفاعل غير مجنون.
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10 - ilyess الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:24
إن لله وإن إليه راجعون.لا حول ولا قوه الا بالله.الله يغفر ليه.
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11 - هشام كولميمة الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:34
قمة الجهل أن يعتقد الإنسان بأن الموت في الحرم المكي هو تقرب إلى الله....هههههه.يا أمة ضحكت من جهلها الأمم . شكرا على التفاعل.
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12 - dahan الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:39
الوفاة شيء والانتحار شيء آخر...اللهم أحسن خاتمتنا...امين
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13 - عبد و الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:43
هذا انسان مريض نفسيا ولا دخل للدين هنا كفى من التاويلات السطحية

وفي كل الاحوال الله ادرى بحاله
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14 - مدوخ36 الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:46
الوفاة في الحرم المكي لا تقرب من الله ولا تبعدك ما يقربك إلى الله هو عملك .
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