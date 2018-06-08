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كُتّاب وآراء
انتحار مواطن آسيوي داخل الحرم المكي بالسعودية
أعلنت السلطات السعودية انتحار آسيوي مساء الجمعة في الحرم المكي .
وقالت إمارة مكة على حسابها بموقع "تويتر" إن "الجهات الأمنية" تباشر حالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء.
وبينت إنه ألقى بنفسه من سطح المسجد، وسقط في صحن المطاف دون أن يصاب أحد بضرر.
وقالت إنه "تم على الفور تطويق الموقع ومباشرة الحالة من قبل الهلال الأحمر، لمحاولة إسعاف الشخص ونقله إلى الطوارئ إلا أنه توفى هناك".
ولا يعرف على وجه الدقة سبب الانتحار، إلا أنه يوجد معتقدات التي يؤمن بها عدد من مسلمي شرق آسيا، بأن الوفاة في الحرم المكي من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
وفي كل الاحوال الله ادرى بحاله