24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استمرار احتجاج "أساتذة الجالية" .. الغاضبون يتشبثون بتنقيط الأقدمية
- الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة
- "العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة
- اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
- مقاييس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا
شقير: "الرمال المخزنية المتحركة" تبتلع مؤسسة رئاسة الحكومة (5.00)
مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)
رئيس الحكومة يعد "سوسيين" بمواجهة جرائم واعتداءات رُعاة رحل (5.00)
معتقلو حراك جرادة يضربون عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن (5.00)
رصيف الصحافة: فنانة مغربية تنجو من التفجير الانتحاري بتونس (5.00)
- نقابات التعليم تلتقي بالوزير أمزازي وترفض جديد التوقيت المدرسي - (110)
- المغرب يعتزم الاستمرار في مسلسل "الخوصصة" لدعم ميزانية الدولة - (70)
- هل المطار الجديد في إسطنبول هو الأكبر والأفضل في العالم؟ - (66)
- فيسبوكيون ينشدون تدخل الملك في الساعة الإضافية - (63)
- المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمريكا تنقل مقاتلي داعش من سوريا إلى العراق
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الولايات المتحدة نقلت جهاديين أجانب، يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من شمال سوريا إلى العراق، وأعربت عن مخاوفها من تعرضهم لمحاكمات غير عادلة في بغداد.
وقال مراقبون مستقلون حضروا أربع محاكمات أخيرة في بغداد، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من حضورها، إن العديد من الأجانب، الذين ينتمون إلى فرنسا وأستراليا ولبنان من بين دول أخرى، حوكموا في العراق بتهمة انتمائهم المزعوم إلى تنظيم داعش، وتم نقلهم من سوريا إلى العراق حيث كانوا يعذبون، حسبما أفادت المنظمة في بيان لها.
وقال مدير مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري، إن "محاسبة المشتبه في انتمائهم إلى داعش ضرورية لتحقيق العدالة للعدد الهائل لضحاياهم، ولكن ذلك لا يتحقق عبر نقل المحتجزين إلى أوضاع تسودها انتهاكات".
وأضاف: "يجب ألا تنقل الولايات المتحدة المشتبه في انتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق أو أي مكان آخر إذا كان ذلك يعرضهم لخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة".
ووفقا لما ذكرته هيومن رايتس ووتش، حسب للقانون الدولي الإنساني، يُحظر نقل المعتقلين إلى بلدان أخرى يتعرضون فيها لخطر التعذيب وسوء المعاملة.
كما أن القانون العراقي لا يسمح بمحاكمة الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية خارج البلاد؛ ونقلت المنظمة الدولية عن قضاة عراقيين أن قوانين البلاد لا تسمح لشخص ليس عراقيا بأن يحاكم على الأراضي العراقية ما لم ينضم إلى جماعة إرهابية في البلد العربي نفسه.