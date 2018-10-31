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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تنقل مقاتلي داعش من سوريا إلى العراق

أمريكا تنقل مقاتلي داعش من سوريا إلى العراق

أمريكا تنقل مقاتلي داعش من سوريا إلى العراق
هسبريس - إفي
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:11

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الولايات المتحدة نقلت جهاديين أجانب، يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من شمال سوريا إلى العراق، وأعربت عن مخاوفها من تعرضهم لمحاكمات غير عادلة في بغداد.

وقال مراقبون مستقلون حضروا أربع محاكمات أخيرة في بغداد، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من حضورها، إن العديد من الأجانب، الذين ينتمون إلى فرنسا وأستراليا ولبنان من بين دول أخرى، حوكموا في العراق بتهمة انتمائهم المزعوم إلى تنظيم داعش، وتم نقلهم من سوريا إلى العراق حيث كانوا يعذبون، حسبما أفادت المنظمة في بيان لها.

وقال مدير مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري، إن "محاسبة المشتبه في انتمائهم إلى داعش ضرورية لتحقيق العدالة للعدد الهائل لضحاياهم، ولكن ذلك لا يتحقق عبر نقل المحتجزين إلى أوضاع تسودها انتهاكات".

وأضاف: "يجب ألا تنقل الولايات المتحدة المشتبه في انتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق أو أي مكان آخر إذا كان ذلك يعرضهم لخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة".

ووفقا لما ذكرته هيومن رايتس ووتش، حسب للقانون الدولي الإنساني، يُحظر نقل المعتقلين إلى بلدان أخرى يتعرضون فيها لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

كما أن القانون العراقي لا يسمح بمحاكمة الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية خارج البلاد؛ ونقلت المنظمة الدولية عن قضاة عراقيين أن قوانين البلاد لا تسمح لشخص ليس عراقيا بأن يحاكم على الأراضي العراقية ما لم ينضم إلى جماعة إرهابية في البلد العربي نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زكرياء المغربي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:22
أمريكا كانت توجه ضربات جوية ضد داعش في سوريا والعراق مند 2014 وكانت ضربات موجعة قاسية تلقاها التنظيم المتطرف أما العرب لم يقدموا إلا القليل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية مع العلم ان داعش كان يتواجد في دول عربية سوريا والعراق واليمن وليبيا
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2 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:45
وكيف كانت تعامل امريكا معتقلي غوانتانامو في خرق سافر. والآن تأخذها الشفقة على الداعشيين المعتقلين بسوريا؟ !!!!
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