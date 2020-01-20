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كُتّاب وآراء
الجزائر تبدي استعدادها لاحتضان الحوار بين الليبيين
عبرت الجزائر عن استعدادها لاحتضان "حوار" بين الأطراف الليبية لإيجاد حل للأزمة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبد المجيد تبون خلال قمة برلين.
وقال تبون: "نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة".
وأضاف أن "الجزائر مستعدة لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
كما دعا الرئيس الجزائري، الذي تتقاسم بلاده أكثر من ألف كلم من الحدود مع ليبيا، طرفي النزاع إلى "طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول"، بحسب المصدر نفسه.
وقال إن "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا، وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هي التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف".
والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي "تدخل" خارجي في هذا النزاع خلال مؤتمر برلين.
ووافقت 11 دولةً مشاركة في المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة، بينها روسيا وتركيا، على أن لا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا منذ 10 سنوات، وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام المحادثات.
ورفض رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، فايز السراج، وخصمه النافذ في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، اللقاء خلال المؤتمر.
وزار السراج الجزائر مؤخرا، كما زارها وزراء خارجية تركيا ومصر وإيطاليا. وينتظر أن يجري وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أيضا زيارة إلى الجزائر الثلاثاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الجزائر بتصرفها العدواني الجديد نحو المغرب تبرهن من جديد على انتهازيتها وشعورها بالنقص الابدي امام البلد العريق
يقول المثل الجديد ليه جدة والبالي لا تفرط فيه.
يوما ما ستطلب صنيعة الاستعمار الصفح من وطنها الام . مادام هناك بترول وغاز وحركي فهذا اليوم لا يزال بعيدا.
يقول الشاعر:
غباء الجزائر غباء محير...
كانه والايمان ضد على ضد