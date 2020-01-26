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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع 19 شرطيا خلال مهاجمة معسكر في مالي

مصرع 19 شرطيا خلال مهاجمة معسكر في مالي

مصرع 19 شرطيا خلال مهاجمة معسكر في مالي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 26 يناير 2020 - 18:40

قتل 19 فردا من قوات الأمن المالي جراء هجوم استهدف معسكرا في مدينة "سوكولو"، الواقعة على بعد 400 كيلومترا شمال العاصمة باماكو، وسط البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية ومحلية في مالي، اليوم الأحد، أن مسلحين أطلقوا النار على معسكر وسط البلاد ما أسفر عن مقتل 19 شرطيا.

يذكر أن جيش مالي أضحى عرضة لهجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيمات متطرفة، تسيطر على أجزاء من شمال مالي منذ سنة 2012.

وعلى الرغم من التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة، حيث اتسع نطاقها مؤخرا من شمال مالي إلى وسطها، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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