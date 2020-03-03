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كُتّاب وآراء
هسبريس ترفض استغلالها في أخبار كورونا الزائفة
إثر تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة مفبركة، لمقال قيل إنه منشور على هسبريس تحت عنوان "غلق جميع المدارس ابتداء من يوم الأربعاء بسبب تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المغرب"، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن بلاغ، أن الخبر غير صحيح.
ودعت الوزارة الجميع إلى عدم الانصياع وراء مثل هذه الأخبار المزيفة، مجددة الدعوة إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات من خلال بوابتها أو صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو ربط الاتصال بمصالحها.
جريدة هسبريس الالكترونية تنبه القراء إلى أن موادها الصحافية متاحة على صفحاتها بروابط واضحة، كما ألفوا ذلك منها، وتؤكّد أنّها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى كل الوسائل القانونية في مواجهة مستغلي هويتها البصرية لاقتراف جريمة الترويج للأكاذيب.