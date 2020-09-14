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الرئيسية | السلطة الرابعة | منشور زائف حول الدخول المدرسي يستغل هسبريس

منشور زائف حول الدخول المدرسي يستغل هسبريس

منشور زائف حول الدخول المدرسي يستغل هسبريس
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:13

تواصل مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشر أخبار زائفة منسوبة إلى جريدة هسبريس وذلك عبر استغلال الهوية البصرية للجريدة.

آخر هذه الأخبار يتعلق ببلاغ زائف منسوب إلى وزارة التربية الوطنية يدعي أن الموسم الدراسي سينطلق في 3 أكتوبر، "بغض النظر عن الوضعية الوبائية وتحت أي ظرف من الظروف"، وأن الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا "سيجرى بتواريخ 1، 2 و3 أكتوبر، دون إمكانية تأجيله".

وقد سبق للجريدة الإلكترونية هسبريس أن حذرت قراءها من الأخبار الزائفة التي تستغل هويتها البصرية لإضفاء المصداقية عليها، مؤكدة أنها تنشر الأخبار على الموقع الرسمي وعلى حساباتها المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - khalid الاثنين 14 شتنبر 2020 - 15:54
الموقع الرسمي مضمون و لا يمكن باية حال أن يستغل من أجل بلاغ زائف. لكن حساباتها المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي و ما تعرفه هده المواقع من تغراث فأصحاب النوايا الخبيثة ما أكثرهم وما أخبثهم.
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