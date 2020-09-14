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كُتّاب وآراء
منشور زائف حول الدخول المدرسي يستغل هسبريس
تواصل مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشر أخبار زائفة منسوبة إلى جريدة هسبريس وذلك عبر استغلال الهوية البصرية للجريدة.
آخر هذه الأخبار يتعلق ببلاغ زائف منسوب إلى وزارة التربية الوطنية يدعي أن الموسم الدراسي سينطلق في 3 أكتوبر، "بغض النظر عن الوضعية الوبائية وتحت أي ظرف من الظروف"، وأن الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا "سيجرى بتواريخ 1، 2 و3 أكتوبر، دون إمكانية تأجيله".
وقد سبق للجريدة الإلكترونية هسبريس أن حذرت قراءها من الأخبار الزائفة التي تستغل هويتها البصرية لإضفاء المصداقية عليها، مؤكدة أنها تنشر الأخبار على الموقع الرسمي وعلى حساباتها المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي.