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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: تفشي "كوفيد-19" يزيد حالات الانتحار في المملكة

رصيف الصحافة: تفشي "كوفيد-19" يزيد حالات الانتحار في المملكة

رصيف الصحافة: تفشي "كوفيد-19" يزيد حالات الانتحار في المملكة
هسبريس من الرباط
السبت 28 نونبر 2020 - 20:00

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من تطرق "الوطن الآن" لارتفاع حالات الانتحار في زمن فيروس كورونا بالعديد من المدن المغربية؛ فحسب مصادر من الوقاية المدنية في جهة الدار البيضاء سطات، فإن مصالح الوقاية بالجهة تسجل يوميا حالة وفاة أو أكثر بسبب حوادث الانتحار، بل إن حالات الانتحار ارتفعت 300 في المائة مقارنة مع السنوات الماضية.

ويستوجب ارتفاع حالات الانتحار خلال زمن كورونا من ذوي الاختصاص، أطباء وأخصائيين اجتماعيين وسلطات مختصة، دراسة هذه الظاهرة بشكل جدي ومسؤول، ومعرفة الأسباب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي جعلت هذه الكارثة تتفاقم بشكل كبير في زمن كورونا إلى درجة أنه يتم تسجيل حالة أو أكثر يوميا.

في هذا السياق، أفاد علي الشعباني، أستاذ باحث في علم الاجتماع، بأن فيروس كورونا خلق ارتباكا في النسيج الاجتماعي العام، مما دفع ببعض الأشخاص إلى الانتحار، مشيرا إلى أن ظاهرة الانتحار توجد في كل المجتمعات وتهم كل الطبقات، والاختلال يكمن في العوامل المسببة لهذه الظاهرة؛ إذ إن هناك عوامل تساعد على الانتحار أكثر من أخرى.

وضرب الشعباني المثل بالعوامل المرتبطة بالاختلالات النفسية والعقلية، وما يصاحبها من اكتئاب وإحباط ووسواس وعقد وفشل وغيرها من الاضطرابات النفسية والعقلية، والعامل الاقتصادي، موردا أنه عندما يتأزم الإنسان ويدخل في دوامة المشاكل المادية ويفشل في الوفاء بالتزاماته، فإنه قد يقدم على الانتحار.

"الوطن الآن" أشارت، في حيز آخر من صفحاتها، إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمنتزهات والحدائق والمدارس، إلا المسارح وقاعات السينما، وكأن سبب كورونا هو المسرح والثقافة. وفي هذا الصدد قال المخرج بوسلهام الضعيف: "حقيقة قاسية هي أن هذا البلد، أجمل بلد في العالم، مستعد للتخلي عن المسرح والسينما والكتاب، وكل الأشكال المرتبطة بالإبداع الأدبي والفني... فليذهب الشعراء والموسيقيون والأدباء إلى الجحيم".

وأشار الممثل عبد الرحيم المنياري إلى أن الفنانين في المغرب يعانون في صمت في غياب من يلتفت لمعاناتهم نتيجة إغلاق جميع الفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة الثقافية والفنية، علما أن جميع الفضاءات العمومية في جميع مناحي الحياة فتحت أبوابها في وجه العموم.

وفي حوار مع "الأيام"، أفاد محمد ولد أمّيْن، وزير الإعلام مستشار الرئيس الموريتاني الأسبق، بأن دعم وإنشاء دولة سادسة في الفضاء المغاربي أمر غير جدي وغير مقبول، وسيكون خطيئة تاريخية. فمنذ القدم وتجارب الشعوب والأمم تقول إن أحسن شيء هو نزع فتيل النزاعات وعدم تركها تستفحل وتتراكم، والواقع يقول إنه منذ الاستقلال والمنطقة في حروب الرمال الناتجة في جلها عن المكابر وضغائن عنيدة لا مبرر لها ولا مسوغ.

وأضاف ولد أمين قائلا: "يجب على الإخوة في المغرب أن يفهموا أن التشابك القبلي والثقافي والجغرافي بين موريتانيا والصحراويين حقيقة سوسيولوجية لا مناص منها، لكن موريتانيا لم تدعم بالسلاح أي أحد وتتعامل مع الطرفين؛ تتعامل مع المغرب كبلد جار وتتعامل مع البوليساريو الذين يتواجدون على حدود موريتانيا وعلى طول الخط الموجود شرق الجدار المغربي كبلد جار، وليس لها أي طمع في الأرض، وتتمنى أن تنتهي هذه المشكلة وإلى الأبد".

حسن قرنفل، المحلل السوسيولوجي، اعتبر في حوار مع الأسبوعية ذاتها أن "ما عاشته الإنسانية وما زالت تعيشه كان له وقع وتأثير كبير على كافة الأصعدة وسيكون له ما بعده، لكنه يؤكد أننا ما زلنا في خضم هذه المعركة التي يجب أن تربحها الإنسانية ضد وباء كورونا، وبالتالي سيكون من باب إضاعة الوقت التفكير في التحولات التي ستقع وما هي الآثار الجيوسياسية للجائحة، فالمرحلة اليوم هي لإبداع أساليب مقاومة الجائحة وانتظار ما تفرزه الترتيبات الأخيرة للقاح".

وأوضح أن فيروس كورونا، كما باقي الكوارث الكبرى، له جوانب إيجابية كالتعاون بين العلماء في البحث عن اللقاح وتوجه الدول لتدارك النقص الحاصل في المجال الاجتماعي، حيث أظهرت الجائحة أن هناك نقصا في التجهيزات الطبية، وتبين أن هناك فروقا مجالية بين المناطق لا بد من العمل على التقليص منها، ومنح الموارد المالية الكافية لقطاع الصحة من أجل مواجهة وضعيات مثل هذه. وقد تبين كذلك أنه في وضعية الأزمة المستفحلة، ومن أجل عدم توقف الحياة الاقتصادية عن الدوران، لا بد من التفكير في حلول بديلة للعمل الإنساني، ومن هنا أيضا تبرز ضرورة تطوير الرقمنة والعمل والتدريس عن بعد.

واهتمت الورقية ذاتها باللقاء الذي جمع الملك محمد السادس سنة 1996 في القصر الملكي بالرباط، حين كان وليا للعهد، بقادة البوليساريو؛ حيث عقدت أربعة لقاءات بين الطرفين على مدى ثلاثة أيام، ودارت حوارات نشرتها الجريدة في ملفها.

ووفق "الأيام"، فإن ولي العهد آنذاك قال لقادة البوليساريو: "كلفني جلالة الملك أن أبلغكم تحياته، لقد قدمت له تقريرا، فاقترح عليكم حلين، الأول أن ينكب خبراء القانون حول مفاهيم الجهة والحكم الذاتي، والثاني أن يوفر لكم طائرة للعودة حيث تفكرون".

وكان مقترح البوليساريو بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي، هو الاستقلال التام مع الاستغلال المشترك للثروات الطبيعية.

"الأسبوع الصحفي" أوردت أن الفرقة الوطنية للشرطة وجهت استدعاء إلى محمد مبديع، الوزير السابق للوظيفة العمومية رئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، من أجل الاستماع إليه في قضايا تتعلق بخروقات في تدبير الشأن المحلي.

وقد اعتذر مبديع عن المثول أمام الفرقة الوطنية لجرائم الأموال بسبب مروره بوعكة صحية، لتمنحه الفرقة مهلة أخرى للحضور إلى مقرها قصد التحقيق معه في اتهامات وجهتها إليه جمعية حماية المال العام، تتعلق بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية.

ونشرت الأسبوعية ذاتها أن الحماية الاجتماعية ستصبح مشروعا يدخله الخواص في أجندتهم، لأن هناك رساميل ستدخل في شراكات مع الدولة لتنفيذ مشروعها حول الحماية الاجتماعية التي ستصبح شاملة لكل المغاربة، كما ستتوجه التعويضات العائلية لكل المواطنين.

وأضافت "الأسبوع الصحفي" أن هناك اجتماعا لتسريع عمل صندوق الأرامل الذي لا يمس سوى 20 في المائة من المتضررات، وكذلك كفالة اليتيم، وستكون هذه الخطوة بمساعدة الشركات النافذة أيضا، وأن مثل هذا المشروع سيزيد من تركيز الثروة عبر الصفقات بنسبة أعلى مما هو متوقع.

ونقرأ ضمن مواد "الأسبوع الصحفي" أيضا أن تحرك الجيش المغربي في "الكركرات" لم يكن مجرد تحرك عادي، بل إن الدولة المغربية توصلت بملتمس من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بعدم التحرك، ومنحته مهلة للتصرف لكنه فشل في حل المشكل، ليقرر المغرب بعدها تحريك الجيش الملكي، وعدم الاكتفاء بالدور الاعتيادي الذي يقوم به الدرك الملكي.

ونسبة إلى مصدر المنبر الإعلامي نفسه،فإن عملية تأمين معبر "الكركرات" تمت تحت مراقبة دولية لجنسيات متعددة، بعد أن مهد لها الخطاب الملكي الصارم في ذكرى المسيرة الخضراء مستهل شهر نونبر الجاري.

وجاء ضمن مواد "الأسبوع الصحفي" أن نصف الجرائد والمواقع الإلكترونية تعمل خارج القانون، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، بحيث لم تقم جرائد ومواقع إلكترونية بتسوية وضعياتها خلال سنة 2019، وبلغ عددها 441 جريدة وموقعا خارج القانون، مقابل 492 موقعا وجريدة تعمل في إطار قانون "الملاءمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - خالد F السبت 28 نونبر 2020 - 20:12
‏{‏‏قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ} ‏ ‏الزمر‏:‏ 53-54‏
لا للإنتحار ودوام الحال من المحال، ثق بالله وقل حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله، لا تبقى حبيس محيطك إذا كان سلبيا،خذ نفسا عميقا وحاول أن تنظر للجانب الإيجابي للأمور، لكل منا مكان في هذا العالم الفسبح، نعم أنت تصلح للمجتمع الذي ينتظر لمستك.
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32
2 - saida.elhachimi السبت 28 نونبر 2020 - 20:14
كورونا زادت الطينة بلة وأزمت حياة الكثيرين أكثر مما كانت عليه. بين جدران اليأس والتيه والضياع وصخور الحاجة والفقر يسحق المواطن. فيفكر في الانتحار كحل وإن كان كارثة وعملا لا أخلاقيا محرما.
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8
3 - ahmed السبت 28 نونبر 2020 - 20:15
اخواني اخواتي لا تدعوا للشيطان ان يتسلل الى قلوبكم و يعدكم الفقر. و الله ان ركعات في جنح الليل مع دموع صادقة كفيلة بحضور الفرج باذن الله.
لا تسألوا البشر و اسألوا رب البشر, فعنده الخير كله, و لا تنسوا قول الله يرزق من يشاء بغير حساب,
لا نفر من الفقر الى الكفر
هيا نفر الى رب العالمين, قال تعالى و فروا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون
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26
4 - Mounir السبت 28 نونبر 2020 - 20:15
كيف لساكنة مدينة ممنوعين من السفر منذ شهر مارس ان يتحملو 8 اشهر من السجن في مدينتهم اليس هذا سيؤدي للانتحار? مثلا مدينة طنجة
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4
5 - FFFhasane السبت 28 نونبر 2020 - 20:19
الازمة الاجتماعية والمادية والمشاكل العائلية ومااحدثته كورونا أزمة الاوضاع كثيرا وعقدة المشهد الحياتي لي المغاربة
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6
6 - أستاذة وطنية السبت 28 نونبر 2020 - 20:19
الأسباب واضحة يا اخي وضوح الشمس في النهار ولعله الفقر والبطالة والتهميش والفوارق الطبقية واحد ينعم في الخيرات وواحد بالكاد يعثر على لقمة عيش وأحيانا لا يوفرها فيلجأ إلى المخدرات بأنواعها التي تدفع به إلى ارتكاب الجريمة في الغير او في حق نفسه هذه هي الأسباب ولا تمسحوا العضلات في كورونا لأننا نتعايش معها رغم كل المشاكل
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8
7 - البوعناني سمير السبت 28 نونبر 2020 - 20:19
قلناها في البداية . لو طبقنا الحجر كما هو وكما اعلنت عليه منظمة الصحة العالمية وايضا وزارة الصحة لكانت اعداد الاصابات قليلة جدا والوفيات شبه منعدمة ولكن هناك ببلادنا اناس غير وطنيين او جهلة يكذبون كل شيء ويسعون الى تدمير هذا البلد . فمن تكذيب الوباء في البداية وجعله مجرد اشاعات او من اختلاق الماسونيين او من ابداع شركات الادوية علما او الاوبئة كانت موجودة عبر التاريخ وقتلت شعوب وبلدان وكان من بينها المغرب الذي عانى من اوبئة وكانت البعض منها على شفى ان ينقرض المغرب وخصوصا في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي حيث لولا وجود فرنسا وتلقيح قبائل ومدن وسكان المغرب لربما كنا من عداد الغير الموجودين الان. اشياء لا نلقنها في المدارس حتى تتعرف الاجيال عن الاوبئة وانها كانت سبب في انقراض حضارات وشعوب . متى نستفيق ونبدا في البحث والقراءة بدل السماع وترديد ما يقوله الجهلة والفقهاء الاميين
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-1
8 - Elli السبت 28 نونبر 2020 - 20:19
الاكتئاب هذا القاتل الصامت، التي يلف بالانسان ويعصره عصرا، خصوصا اذا وجد الفراغ الروحي والبعد عن الله
اللهم بدنا اليك ردا جميلا
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9 - عدمي و افتخر السبت 28 نونبر 2020 - 20:20
جاء المرض او الجائحة لتعرية الواقع و للتوضيح الحكرة عدم المساوات الظلم و الفقر و الانتهازية و الاستغلال لي رفعو نسبة الانتحار و خصوصا عند الفقراء و كانت فيدوات السلخ و الهرماكة تحت رعاية وزير العصى للفقراء لي بغاو رزق يومهم اكبر مثاب و كنعدر لي ماغاديش يتعاطف معاهم لان الكرش الشبعانة ما كتحس بالجيعانة
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10 - جمال السبت 28 نونبر 2020 - 20:21
لا تحرفو حقيقية الأنتحار بسبب تفشي فقر بشكل مضاعف خلال فترة حاليا ليس بسبب تفشي فيروس
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11 - مواطن السبت 28 نونبر 2020 - 20:23
لقد حرم الله قتل النفس إلا بالحق و كرونا هي إبتلاء من عند الله و علينا أن نرضى بما كتبه الله لنا و أن لا نقنط من رحمة الله و علينا بالرجوع إلى الله و اتحلي بالصبر و الإيمان و إن بعد العسر يسرا إنشاء الله.
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12 - Nadia السبت 28 نونبر 2020 - 20:25
الله يحفظنا كاملين يارب العالمين ايسترنا
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13 - كاظم السبت 28 نونبر 2020 - 20:27
الحجر الغير الصحي ، الذي كان خطأ فادحا، والقيود هما سبب المهلكات. كنّا تكلمنا في هذا الموضوع بداية "تفشي" كورونا. وهذا المصطلح أختير خصيصا للمناسبة لبث الهلع والخوف في الأنفس. وكان بعض الإخوة المتدخلين على صفحات هيسپريس حذروا المسؤولين ( لكن لا حياة لمن تنادي ) من وقوع الكارثة التي أقبلت علينا اليوم. وما هي إلا le bout de l'iceberg ، لأن تسونامي الأزمات النفسية والإجتماعية والإقتصادية آت، لامحالة. اللهم سلم.
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14 - mmm السبت 28 نونبر 2020 - 20:31
فيروس poche _vid هو السبب كل المأسي
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15 - Zoubirr mansouri rabat السبت 28 نونبر 2020 - 20:33
مند تحريض على مقاطعه 3شركات كبرى وستهداف مستتمرين بدأ تسريح آلاف لعمال ارتفعت أرقام لبطاله طلاق الخ ومع ضهوركوفيد19بعداغلاق أبواب رزق حوالي 23 مليون مروكي اد استتنين لبرلمان لوزرا كبارلمسؤلين ورؤسا لجهات وجمعات وجمعيات لسترزاق لفاحش من ضهر معانات لبسطاء كذالك بقال وتجار لكبار ولجزار وفراسا لخضر واسماك ومصحات وصيدليات واصحاب الاجره تعويضات ترقيات بريمات ودعم حافلات الز طرام مغنين ممثلات رغم تحجر الذي استمر اشهرلم يمسهم فقر ولابطاله بل زادو دخاروغناء طبقة لكادحه متوسطه طالب معاشو مياوم عامل مقولات صغرى مهني صناع تقلديون تجار ملابس واتواب خياطه بعض مقاهي حمامات مكتري لماذ نيات طكسي كبير رباط سلا ملاو لعض توقفو تحت ضغط داخليه رغم معانته وتامين الذي يدفعون عن 6مقاعد 12000درهم عمال فرضو عليهم 4مقاعد رغم حمولة طوبيس وطرام تفرق 120/100ارقات ذروه رغم ان كثير من مستعمل هد لوسيلتين لايحترمو تبعاد ولوضغ كمامه ولي بغ يتحقق اوقات ذروه َوفي تجاه أحيا شعبيه ولقزديريه َطرق لباديه بلقنادل طيبي الخ في مياخص زداد عدد طلاق لبطاله لفقر لنتحار بعدافلاس شركات وتسريح ملاين عمال وبعده ينتشر إجرام ليل نهار
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16 - الحق ولو كان مر السبت 28 نونبر 2020 - 20:35
سلام عليكم ليست كرونا التي هي سبب الإنتحار بل سببه اليأس واليأس يأتي الحرص على الدنيا وعدم الرغبة في الأخرة كما نتعلم من المسلسلات الساقطة يصبح المجتمع يتربى على الشهوة والمظهر فهذا يصبح فريسة سهلا لشيطان كي يدفعه أن يخسر الدنيا والأخرة في لحظة لكن نجاة (ولا يقنط من رحمة الله إلا الظالون)
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17 - مهتم جدا السبت 28 نونبر 2020 - 20:36
الظواهر الاجتماعية ومايتعلق بالانسان ودوافع العيش او الانتحار عنده هو آخر ما يؤرق المسؤولين في بلادنا لسبب واضح وهو ان الانسان آخر أولويات هؤلاء المسؤولين
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18 - Max السبت 28 نونبر 2020 - 20:45
مشكل المغرب باين كالزجاج الشفاف و الجميع يعرفونه بالملموس هو :
الفقر الذي ينخر المجتمع حتى العضم.

بعض الحلول:
التقاعد لكل فرد بلغ 60 سنة وليست لديه اي مدخول مادي بمبلغ 1500 درهم.

تسهيل السلف لمقاولين الشباب.
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