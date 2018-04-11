بنيس: تلاشي الطبقة الوسطى يهدد الاستقرار الاجتماعي بالمغرب

هسبريس - محمد الراجي

قال سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، إنَّ تلاشي الطبقة الوسطى يشكّل خطرا على الاستقرار الاجتماعي في المغرب، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطى في المغرب تعيش تصلُّبا "sclérose"، في مناخ تسود فرملة الحركة الاجتماعية "La mobilité sociale".

وأوضح بنيس في بحث قدمه حول التحولات الاجتماعية والمتطلبات الجديدة للمغاربة، أنَّ فرملة الحركة الاجتماعية في المغرب نتج عنها تفاوت في تكافؤ الفرص في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وأضحت معها الطبقة الوسطى تشعر أنها فقيرة، في حين تزداد الطبقة الفقيرة فقرا.

أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس أكّد أنَّ أصحابَ القرار في المغرب مدعُوّون إلى الانكباب على إعادة الدينامية إلى الحركية الاجتماعية، في ظلّ التحوّلات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، ومن بيْن تمظهراتها تراجع التمثلات الإيجابية حول الهجرة السرية، ذلك أنَّ الشباب المغربي أضحوا يفضلون البقاء في المغرب على المغامرة بأرواحهم في عُرْض البحر، وهو ما يتطلب إدماجهم اقتصاديا.

واعتبر بنيس أنَّ التعاطي مع تمفصلات التحولات الاجتماعية في المغرب، في ارتباطها بالمتطلبات الجديدة للمغاربة، يستدعي الانتقال من الحديث عن سياسات تنموية أو نماذج تنموية، إلى سياسات حياتية لا تهتم بالحاديات المادية فحسب، بل بحياة الفرد والساكنة، موضحا أنّ الانتقال الديمقراطي والسياسي يتم عبر الاهتمام بالجسم والحياة.

وانطلاقا من هذا المعطى، قال بنيس إنَّ حالة الحسيمة (حراك الريف)، يمكن اعتبارها حالة عادية، تدخل في الدينامية المجتمعية والسياسية والحقوقية، لأن المطالب التي رفعها سكّان المدينة هي ذات طابع اجتماع واقتصادي، بينما حالات أخرى، كجرادة وزاكورة وإميضر... "فهي حالات مستعصية، بما أنها مؤسسة على حاجيات وجودية وحياتية، كالمطالبة بالماء".

وفي الوقت الذي لا زالت السلطات في المغرب تبحث عن مخرج للاحتقان الاجتماعي السائد في بعض المناطق، اعتبر أستاذ علم الاجتماع أنَّ احتجاجات الساكنة ستظل قائمة ما دام أنَّ الشروط الأساسية أو العناصر الحيوية، للعيش، كالماء، مثلا، غير متوفرة.

وحذّر بنيس من عدم التعاطي بالجدّية اللازمة مع الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، موضحا أنَّ الاختلال المجتمعي الناتج عن المرض أو الفقر، أو عن عدم توفير المواد الحيوية للمواطنين، يمكن أن يؤدّي إلى "هَلع جماعي"، وانزلاقات عنيفة يمكن أن تؤدّي إلى العصيان المدني والتمرد الشعبي والحرب الأهلية.

ولقطْع الطريق على جميع أنواع الشعبوية التي يُمكن أن تستغلَّ هذه التفاوتات الاجتماعية، لخلق اضطرابات وقلاقل في المجتمع، يرى بنيس أنَّ على السياسات العمومية أن تضطلع بالإجابة على مطالب المواطنين، من خلال ديمقراطية تداوُلية ترتكز على التراب "Territoire".

وأوضح المتحدث ذاته أنَّ مقاربة "الديمقراطية التداولية" يجب أن تقوم على الإنصات إلى الساكنة وإلى الفاعلين المحلّيين، واعتماد مقاربة ترابية "Territorialisée"، تشكّل فيها الجهوية الموسّعة إطارا مرجعيا لتقليص الفوارق بين الجهات من جهة، وبين المركز والهامش، من جهة أخرى.

وفيما يسير المغرب نحو تفعيل الجهوية المتقدمة بخطوات بطيئة، أبرز بنيس أنَّ على المجالس الجهوية أن تعمل على خلق وإبداع استراتيجيات الثروة، وألا تكتفي بأداء دور المُلحقة الإدارية للمركز.

وشدّد المتحدث ذاته على أنَّ ما تشهده بعض الجهات من ظواهر اجتماعية باعثة على القلق واللا أمن، من قبيل السرقة والعنف والاغتصاب.. لا يمكن ردّه بشكل أحادي إلى ما هو اجتماعي، "ولكن بالأساس إلى فشل الجهة كوعاء اقتصادي في دورها في خلق الثروة وتشغيل الشباب دون انتظار الضوء الأخضر من المركز".