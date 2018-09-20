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الرئيسية | مدارات | أكاديمية المملكة المغربية تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة

أكاديمية المملكة المغربية تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة

أكاديمية المملكة المغربية تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 20 شتنبر 2018 - 01:00

قال تييري دو مونتبريال، رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إنه معجب بتحركات المغرب الجغرافية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ثم استدرك مذكّرا، في كلمة ألقاها بأكاديمية المملكة المغربية، أن التاريخ يثبت ارتباط المغرب بأوروبا أكثر من ارتباطه بالصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووضّح الباحث الفرنسي في تحليله المستقبلي أن العالم في الثلاثين سنة المقبلة سيعرف حروبا ضخمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مرجّحا كفة هذه الأخيرة بقوله إنه لا يظن أن نتائجها ستكون في صالح أمريكا بالرغم من استمرار تطورها التكنولوجي.

ووضّح المتحدث أنه يجب التفريق بين شخصية دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، وما يمثله من تصميم أضيق للولايات المتحدة الأمريكية على المصلحة الوطنية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مفسرا زعزعة الأولوية الصينية التي كانت تركّز عليها التقارير الأمريكية بأحداث 11 شتنبر من سنة 2001.

وعرّف رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية مضمون الديمقراطية في حده الأدنى بكونه فصلا بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية وانتخابات تتم بانتظام، وحصر مفهوم الديمقراطية الليبرالية في كونها "الديمقراطية التي يكون فيها الفرد والحريات الفردية قبل الكل"، بينما عرّف الديمقراطية غير الليبرالية بأنها الديمقراطية التي يكون فيها للمجموع أهمية في حد ذاته ولا تكون الأهمية للفرد وحده.

وأضاف الباحث الفرنسي أن المشروعية والفعاليّة لا يمكن لهما إلا أن يلتقيا في المدى البعيد، بالرغم من استمرار التأخر والفارق بينهما في المدى القريب؛ لأنه على المدى البعيد لن تكون للحكومة مشروعية إذا لم تكن فعّالة.

ووصف الباحث الفرنسي الآراء التي تقول إن شي جين بينغ، الرئيس الصيني، يتحول إلى ديكتاتور بالسّاذجة؛ لأنها لا تراعي الفرق بين الأنظمة؛ مضيفا أن الرئيس الصيني ليس الإمبراطور الجديد للصين بل الحزب الشيوعي هو الذي يشغل هذا المنصب؛ بينما لا يشغل تشي جين بينغ إلا منصب سكرتير دائم.

وذكّر دو مونتبريال بهدف الصين في أن تصبح القوة الأولى عالميا بحلول سنة 2049؛ وزاد أن الأخطاء التي راكمها الغرب ضد روسيا هي التي دفعتها للارتماء بين أحضان الصين. كما أرجع نجاحات روسيا في الشرق الأوسط إلى أسباب من بينها سياسة الولايات المتحدة في هذه المنطقة، ليستخلص في الأخير أن مصالح روسيا على المستوى البعيد ستكون مع الغرب وإلا ستُؤكل من طرف الصين.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - يساري و افتخر الخميس 20 شتنبر 2018 - 01:09
كلام فارغ ،، ماما فرنسا معقل الشيوعية و امريكا و الصين ليستا بتلك العقلية .
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