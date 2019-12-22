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الرئيسية | مدارات | أمن هولندا يشكر الحموشي بعد القبض على التاغي

أمن هولندا يشكر الحموشي بعد القبض على التاغي

أمن هولندا يشكر الحموشي بعد القبض على التاغي
هسبريس من الرباط
الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:40

اتصل المدير العام للشرطة الهولندية بعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في أعقاب عملية توقيف رضوان التاغي الملقب بـ"عزرائيل مافيا المخدرات".

وحسب مصدر مطلع فقد عبر المسؤول الأمني الهولندي عن شكره وامتنانه للتعاون المثمر بين المصالح الأمنية في كلا البلدين، مما مكن من تحديد مكان تواجد المجرم الهارب رضوان التاغي قبل توقيفه بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المصدر نفسه أن "هذا الاتصال الهاتفي شكل فرصة أمام الجانب الهولندي لتثمين تعاون المصالح الأمنية المغربية، وتوفيرها لمعطيات ومعلومات دقيقة ساهمت، بشكل كبير، في اعتقال رضوان التاغي الذي كان يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض؛ صادرة عن الجهات القضائية بكل من المغرب وهولندا وإسبانيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد لعيوني الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:06
رسالة الى المشككين في نجاعة الامن المغربي وعلئ راسه السيد الحموشي.. استقباله من طرف وزير الخارجية الامريكي له ايضا دلالة كبرئ. محاربة الارهاب ايضا وعدد الخلايا التي فككت.داخليا وخارجيا عدة اوسمة خارجة الوطن.وايضا دوره الريادي علي راس المديرية العامة للامن الوطني سواء من خلال المواطن او موظف الامن الدي اصبح مرتاحا نفسيا واصبح لا يتعرض للظلم اضافة الي المكاسب الاخري المادية والترقية.ووووو.
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42
2 - ابو فراااس الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:09
و الصراحة viiiiiiiiiiiiva السي الحموشي يا ريييت لو كانو المسؤولين في هذا الوطن يشتغلون بنفس اخلاصه و تفانيه و حبه لبلده
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