أمن هولندا يشكر الحموشي بعد القبض على التاغي

هسبريس من الرباط

اتصل المدير العام للشرطة الهولندية بعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في أعقاب عملية توقيف رضوان التاغي الملقب بـ"عزرائيل مافيا المخدرات".

وحسب مصدر مطلع فقد عبر المسؤول الأمني الهولندي عن شكره وامتنانه للتعاون المثمر بين المصالح الأمنية في كلا البلدين، مما مكن من تحديد مكان تواجد المجرم الهارب رضوان التاغي قبل توقيفه بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المصدر نفسه أن "هذا الاتصال الهاتفي شكل فرصة أمام الجانب الهولندي لتثمين تعاون المصالح الأمنية المغربية، وتوفيرها لمعطيات ومعلومات دقيقة ساهمت، بشكل كبير، في اعتقال رضوان التاغي الذي كان يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض؛ صادرة عن الجهات القضائية بكل من المغرب وهولندا وإسبانيا".