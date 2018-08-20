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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق رسميا على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة

الحكومة تصادق رسميا على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة

الحكومة تصادق رسميا على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 20 غشت 2018 - 13:00

صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، في انتظار أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس.

وكشف مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الهدف من عودة الخدمة العسكرية هو "تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة"، معتبراً أن "عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية".

وعلمت هسبريس أن الخدمة العسكرية ستستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.

وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية.

ومباشرة بعد مصادقة الحكومة على قانون الخدمة العسكرية، يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا للمصادقة عليه.

وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.

ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.

وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.

وكانت حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - يوسف الاثنين 20 غشت 2018 - 13:08
قرار جميل لكن بشرط ان يكون الهدف منه هوا تعليم الشباب على تحمل المسؤوليات والحد من الانحراف وليس استغلالهم من طرف المسؤولين عليهم
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2 - Stefane الاثنين 20 غشت 2018 - 13:09
قانون جديد ولو انه امر صعب الا انه مفيد للوطن وللمواطن.غير ان تنزيله وتطبيقه هو المحك الحقيقي. فيجب ان يكون شاملا وغير مميز. وان يشمل جميع الطبقات بدون استثناء.
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3 - وسيم الاثنين 20 غشت 2018 - 13:09
هادي خبار زينة جات مع العيد باش تكمل الفرحة
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4 - مغربي الاثنين 20 غشت 2018 - 13:10
بغينا نشوفو ولي العهد وابناء الوزراء فالمقدمة باش نشجعوا ولادنا
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5 - SRABOU الاثنين 20 غشت 2018 - 13:10
نريد حقوق الشعب و محاربة المفسدين اما هذه التدابير فهي لا فائدة منها
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6 - عبدالإله الاثنين 20 غشت 2018 - 13:10
مبروووك علينا. خاص صحاب التشرميل و شي براهش يترباو ويتأدبو. أصحاب 24 سنة اختبؤوا حتى تكملو 25 ههه
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7 - امين الاثنين 20 غشت 2018 - 13:10
هدا هو الحل الجدري للإصلاح بالمغرب؟
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8 - محمد الاثنين 20 غشت 2018 - 13:11
ديروهااا شحال هادي..تاضاع لضاع ..تعطلتوو اكثرية راه راح اوربا او يفكر يبشي اوربا ..وتجي تقولو تبشي تجند أش ربحووو لتجندوو الصحراا ..شباب باغي مستقبل ي اوربا هادشي جا روطاااار
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9 - ههه العز الاثنين 20 غشت 2018 - 13:11
اما تكريس حياة المواطنة أو انتاج مجرمين محترفين
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10 - Pilote الاثنين 20 غشت 2018 - 13:11
لقد اتخذت الحكومة قرارا تاريخيا تهدف من خلاله تخليق الشباب وتعليمهم قيم المسوولية والالتزام بعدما انزلق شبابنا في متاهات الانحراف الأخلاقي بكل أنواعه وأشكاله ..
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11 - حسن النوري الاثنين 20 غشت 2018 - 13:11
أمر رائع لاكن حبدا أن نرى أبناء فئات الشعب كافة بما فيهم أبناء الوزراء و البرلمانيين وخدام الدولة
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12 - farid الاثنين 20 غشت 2018 - 13:12
مبادرة جيدة من الحكومة لتربية الشباب على روح المواطنة و الانضباط. و الابتعاد قليلا عن الفايسبوك و انستاغرام.
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13 - Ayoub الاثنين 20 غشت 2018 - 13:13
C'est une bonne nouvelle pour l'orientation professionnelle des jeunes, et acquérir un certain savoir faire dans la vie, aussi, pour absorber un peu le chômage et responsabiliser la future génération de leur devoir national
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14 - hicham الاثنين 20 غشت 2018 - 13:13
على بركة الله و ليتقدم أبناء المسؤولين اللائحة
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15 - كمال الاثنين 20 غشت 2018 - 13:13
نحن مع التجنيد لكن يجب الإنتباه إلى ان بعض المجرمين المجندين سيكتسبون خبرة في القتال و العراك و إستعمال الأسلحة، و فقط اريد ان أذكر هنا انه في الماضي كان المجندون و العسكريون الشباب برتب متدنية الذين غادروا الجيش بعدما كرهوا حياة العسكرية أصبحوا من قطاع الطرق.
لذلك يجب متابعة المجندين بعد نهاية خدمتهم العسكرية و تغيير القوانين بحيث ان المجند عندما يقوم بالكريساج او تكوين عصابة...تكون عقوبته مضاعفة
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16 - عرشان الاثنين 20 غشت 2018 - 13:13
حتى ولو كان السن غير محدد ماكنت لأذهب لن ولن ادافع عن وطني لم يوفر لي شيء حتى ولو سجنت فالسجن اهون من الدفاع عن اللصوص وابنائهم لينتعمو في خيرات البلد كما هم فاعلون . هههههه اتجند لكي احارب فأموت وانرك ابنتي يتيمة وزوجتي عرضة للإفتراس من طرف الذئاب يا وطن يا جميل هههههههه
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17 - عبدالحق الاثنين 20 غشت 2018 - 13:14
ادا كان التجنيد يطبق على جميع شرائح المجتمع فهذا جيد
مثل ابناء الطبقة الغنية والثرية ولا ننسى أبناء الوزراء والبرلمانيين
أما ادا كان التجنيد يطبق على الطبقة الكادحة فقط فهذا ليس عدلا
لأننا كلنا سواسية
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18 - رشيد الاثنين 20 غشت 2018 - 13:14
احسن شيء عملته الحكومة منذ بدايتها تكوين جيل رجولي
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19 - fouad الاثنين 20 غشت 2018 - 13:15
كأس قانون في المغرب سنرى المسؤلين المغاربة يتفنون في إيجاد الاستثناءات لأبناء الاغنياء و الأعيان و أبناء خدما الدولة
بدا يجب اشتراط اداء الخدمة العسكرية من اجل ولوج وظيفة في القطاع العام أو الأمن او الجيش او الترشح للانتخابات او ترأس منصب سام او مؤسسة وطنية
كما يجب رفع السن الأقصى إلى 30 سنة
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20 - hamou الاثنين 20 غشت 2018 - 13:15
il faut instaurer le service civile ausi
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21 - منار السليمي الاثنين 20 غشت 2018 - 13:15
بادرة طيبة لانقاد هدا الجيل من الضياع و الاجرام و المخدرات ..
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22 - الواقعي الاثنين 20 غشت 2018 - 13:16
هذا القانون يستهدف المجازين بالاساس .لان منطقيا من هم في عمر 19 حتى 22 يدرسون.منهم من يكمل الماستر و يتجاوز فترة 25 سنة.و من يفشل فسيذهب للتجنيد الاجباري .سيتعمد اغلب الشباب الرسوب لكي يكررو السنة الدراسية لتجنب التجنيد الاجباري
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23 - Sadik YEMLAH الاثنين 20 غشت 2018 - 13:16
متفقون، الوقت مناسب لهذا القرار. و لكن شريطة أن يطبق القانون على "ولاد لفشوش" أيضا !
سنكون دولة عظمى عندما نجد انفسنا، نحن المغاربة، سواسية أمام القانون.
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24 - najib 5 sur 5 الاثنين 20 غشت 2018 - 13:16
و الله العظيم حتى قرار ممتاز للغاية . وسوف تجني الدولة و المجتمع ثماره . دلك أنه عوض أن يبقى الشباب جالس في المقاهي حاظي تبركيك ؤ تحنزيز ؤ هدا غادي هدا جاي ؤ السرقة بالنشل ؤ التشرميل ؤ المخدرات . سيدهب إلى الصحراء إيوا أخرج لنا قوتك وعضلاتك أمام البوليساريو عوض حمل السيوف في الأزقة والشوارع على الناس الأبرياء
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25 - Sadik الاثنين 20 غشت 2018 - 13:16
في الحقيقة خبر سار يفرح القلوب من زمن ونحن ننتظر هدا الخبر
ستعود الروح الوطنية انشاء الله
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26 - نعم الاثنين 20 غشت 2018 - 13:16
نتمناو،مايهربوش منو ولاد الفشوش،
نريد شباب منضبط و منتج،الله يسهل الأمور
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27 - عبد السلام أحميدة الاثنين 20 غشت 2018 - 13:16
أول من ينبغي أن يشمله قانون الخدمة العسكرية هم أبناء لفشوش- أولاد الوزراء والمسؤولين الكبار- الذين يقتلون أبناء الشعب بسياراتهم الفارهة في الشوارع.
لا يمكن أن يشمل القانون أبناء الفقراء والمزاليط فقطّ، في حين أولاد لفشوش يدرسون بأرقى المعاهد والجامعات في المغرب والخارج، ومن بعد ييتحكمون في أبناء الشعب.
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28 - احمد الاثنين 20 غشت 2018 - 13:17
الحمد لله ....اول قرار صحيخ تتخده هذه الحكومة ...منطلق الاصلاح هز تربية الشباب..
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29 - jawad الاثنين 20 غشت 2018 - 13:17
السلام عليكم.
خبر جيد ،باش اللي فيه ضسارة يحيدوها منو،أنتما غادي تجربوا التجنيد الاجباري غادي تلاقاو فبنكرير مع مدربين غادي يتهلاو فيكوم.
تحية المدربين اللي فبنكرير والمناطق الأخرى تهلاو ليا خصوصا اللي فيه ضسارة.
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30 - مواطن الاثنين 20 غشت 2018 - 13:18
يجب رفع السن إلي أربعين سنة....
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31 - Adil Kenitra الاثنين 20 غشت 2018 - 13:18
Très bonne nouvelle pour notre jeunesse ... Excellente initiative... car la jeunesse de nos jours est extrêmement indisciplinée et manque d'honneur.
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32 - اسامة الاثنين 20 غشت 2018 - 13:18
جيد انا مع التجنيد الإجباري لما فيها من إيجابيات كانقاض الشباب من الضياع والنحراف والقضاء على الجريمة وزرع القيم الحميدة والفضلة بالإضافة إلى استعدادهم لتدخل ضد اي تهديد خارجي للوطن
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33 - يوم الحساب الاثنين 20 غشت 2018 - 13:18
الخدمة العسكرية وماذا سوف يستفيد منها المواطن الضعيف وهل ستكون إجبارية على جميع الفئات كابناء المسؤولين الكبار وأصحاب المال أو فقط الفئة الهشة وماهو الغرض من التجنيد؟فإذا كان التجنيد كما نعرف في السابق فلا داعي منه لأنه خرب الشباب وحطم مستقبلهم ودفعهم إلى الانحراف واكتساب سلوك سيء
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34 - عيب و عار الاثنين 20 غشت 2018 - 13:18
من الغباء أن أُدافع عن وطنٍ لا أملك فيه بيتاً
من الغباء أن أُضحي بنفسي ليعيش أطفالي من بعدي مُشردين
من الغباء أن تُثگل أُمي بفقدي وهي لاتعلم لماذا مُت
من العار أن أترك زوجتي فريسة للگلاب من بعدي
الوطن حيث تتوفر لي مُقومات الحياة .. لا مسببات الموت
الإنتماء گذبة إخترعها الساسة لنموت من أجلهم
لا اؤمن بالموت من أجل الوطن
الوطن لا يخسر ابداً .. نحنُ هم الخاسرون .
الموت في سبيل اعلاء كلمة الحق و في سبيل الدين...

عندما يبتلى الوطن بالحرب ينادون الفقراء ليدافعوا عنه وعندما تنتهي الحرب ينادون الاغنياء ليتقاسموا الغنائم ، عليك ان تفهم انه في وطني تمتلئ صدور الابطال بالرصاص و تمتلىء بطون الخونة بالاموال ويموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة
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35 - الحمد لله الاثنين 20 غشت 2018 - 13:18
الحمد لله احسن واجمل خبر سمعته هدا الصيف. ...يالله ا الدولة بداوليا بذاك المشرملون اللدين عاتوا بالأرض فسادا. ...ارسلوهم إلى الصحراء. ..باش يعرفوا شنو هو العمل الشاق واشنو هما الفلوس اللي كي سرقوا للناس. ...علموهم مفهوم المواطنة. ..علموهم معنى أن تكون مخلص لوطنك. ..برافو الحكومة. ..مع انتضار خبر تجريم حمل السلاح الأبيض. ...وكذا قانون يسمح للشرطي المغربي أن يستعمل سلاحه الوضيفي في حالة وجود اى تهديد ...متل اروبا وأمريكا. ..لن نكون اكتر ديمقراطية من الغرب. ...آه كم انا سعيد الان
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36 - marwan الاثنين 20 غشت 2018 - 13:19
يا أيها الشباب إما الدراسة و النجاح و البحث عن العمل أو التجنيد الإجباري وحلق رؤوس لمشرملين و كفى من النوم حتى الضهيرة و السهر بالليل و مقولة... ماكاين ما يدار في هاذ لبلاد. ...انتهت ليرتاح معكم الأمهات والآباء و يقول ولدي راجل في العسكر
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37 - طارق 004 الاثنين 20 غشت 2018 - 13:19
لماذا التجنيد ؟ نريد أن نصبح دولة متقدمة نصنع الأسلحة و ننافس القوى العظمى و.م.أ و اليابان
نرجوكم طويروا هذا القطاع
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38 - Wald lmohammedia الاثنين 20 غشت 2018 - 13:19
حسنا لنكن متفاءلين قليلا هدا شيء جيد جداً رغم ماسيقال من انتقادات فكم تمنيت لو أمكنني قضاء فترة التجنيد رغم ان عمري 37 سنة
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39 - صحراوي عاءد الاثنين 20 غشت 2018 - 13:19
وأخيرا. الحمد لله ياريت من 18 الى 30 بدلا من 18/ 25
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40 - حامي فيلۃ العامل الاثنين 20 غشت 2018 - 13:19
العسكري المغربي مسكين في القشلۃ كياكل ماكلۃ ديال الحبس وكيلبس كسوۃ توبها حرش وكيدوز عامين ديل تامارا اشغال شاقۃ وفي الاخر كيحظي فيلا ديال شي مسوول التجنيد الاجباري خاصو يكون ساري علی جميع المغاربۃ المدوخ والمفشش
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41 - مغربي الاثنين 20 غشت 2018 - 13:20
يجب ان يكون القانون إجباري على جميع الشباب بدون استثناء اللهم العجز البدني. ولاد الفشوش يحراشو و العوج يتقاد و في نفس الوقت كل مشارك يتعرف اكثر على ولاد بلادو و يترباو على حب الخير للوطن.
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