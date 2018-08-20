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كُتّاب وآراء
الحكومة تصادق رسميا على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة
صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، في انتظار أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس.
وكشف مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الهدف من عودة الخدمة العسكرية هو "تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة"، معتبراً أن "عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية".
وعلمت هسبريس أن الخدمة العسكرية ستستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية.
ومباشرة بعد مصادقة الحكومة على قانون الخدمة العسكرية، يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا للمصادقة عليه.
وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.
وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.
وكانت حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
لذلك يجب متابعة المجندين بعد نهاية خدمتهم العسكرية و تغيير القوانين بحيث ان المجند عندما يقوم بالكريساج او تكوين عصابة...تكون عقوبته مضاعفة
مثل ابناء الطبقة الغنية والثرية ولا ننسى أبناء الوزراء والبرلمانيين
أما ادا كان التجنيد يطبق على الطبقة الكادحة فقط فهذا ليس عدلا
لأننا كلنا سواسية
بدا يجب اشتراط اداء الخدمة العسكرية من اجل ولوج وظيفة في القطاع العام أو الأمن او الجيش او الترشح للانتخابات او ترأس منصب سام او مؤسسة وطنية
كما يجب رفع السن الأقصى إلى 30 سنة
سنكون دولة عظمى عندما نجد انفسنا، نحن المغاربة، سواسية أمام القانون.
ستعود الروح الوطنية انشاء الله
نريد شباب منضبط و منتج،الله يسهل الأمور
لا يمكن أن يشمل القانون أبناء الفقراء والمزاليط فقطّ، في حين أولاد لفشوش يدرسون بأرقى المعاهد والجامعات في المغرب والخارج، ومن بعد ييتحكمون في أبناء الشعب.
خبر جيد ،باش اللي فيه ضسارة يحيدوها منو،أنتما غادي تجربوا التجنيد الاجباري غادي تلاقاو فبنكرير مع مدربين غادي يتهلاو فيكوم.
تحية المدربين اللي فبنكرير والمناطق الأخرى تهلاو ليا خصوصا اللي فيه ضسارة.
من الغباء أن أُضحي بنفسي ليعيش أطفالي من بعدي مُشردين
من الغباء أن تُثگل أُمي بفقدي وهي لاتعلم لماذا مُت
من العار أن أترك زوجتي فريسة للگلاب من بعدي
الوطن حيث تتوفر لي مُقومات الحياة .. لا مسببات الموت
الإنتماء گذبة إخترعها الساسة لنموت من أجلهم
لا اؤمن بالموت من أجل الوطن
الوطن لا يخسر ابداً .. نحنُ هم الخاسرون .
الموت في سبيل اعلاء كلمة الحق و في سبيل الدين...
عندما يبتلى الوطن بالحرب ينادون الفقراء ليدافعوا عنه وعندما تنتهي الحرب ينادون الاغنياء ليتقاسموا الغنائم ، عليك ان تفهم انه في وطني تمتلئ صدور الابطال بالرصاص و تمتلىء بطون الخونة بالاموال ويموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة
نرجوكم طويروا هذا القطاع