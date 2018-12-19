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الرئيسية | سياسة | إدارة ترامب ترمي "الاستفتاء بالصحراء" إلى مجلس الأمن القومي

إدارة ترامب ترمي "الاستفتاء بالصحراء" إلى مجلس الأمن القومي

إدارة ترامب ترمي "الاستفتاء بالصحراء" إلى مجلس الأمن القومي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:00

بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول تصور الولايات المتحدة لنزاع الصحراء وبعثة "المينورسو"، حاول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التخفيف من هول خطة إدارة ترامب في إفريقيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "واشنطن تدعم بقوة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الرئيس الألماني السابق، هورست كولر، لأنه يعمل على تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من قبل المغرب وجبهة البوليساريو، ويضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وحول تلويح مستشار الأمن القومي بضرورة تنظيم بعثة "المينورسو" للاستفتاء في الصحراء من خلال تذكيره بأنه "كان يتعين تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء، ولكن للأسف بعد 27 سنة لم يسجل أي تقدم في هذا الصدد"، تهرب المتحدث باسم الخارجية من توضيح موقف الإدارة الأمريكية من هذه المسألة التي يرفضها المغرب بشكل قاطع.

ولم يقدم المسؤول الأمريكي أي رأي بخصوص خيار الاستفتاء، وقال في تصريحات نقلتها الصحافة الأمريكية: "بالنسبة إلى ملاحظات مستشار الأمن القومي جون بولتون فإننا نؤجلها إلى مجلس الأمن القومي".

ومجلس الأمن القومي، الذي يعرف اختصارا بـNSC ، هو مجلس تابع للرئاسة الأمريكية يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه "يشعرُ بخيبة أمل كبيرة من حقيقة أن الصراع في الصحراء لم يتم حله بعدَ مرور أزيد من أربعين سنة على اندلاعِ المشكل"، مُحذراً من أن الولايات المتحدة ستطلب "إنهاء" مهمات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا، لكونها "لا تجلب السلام الدائم".

وبخصوص مطلب الاستفتاء، يؤكد المغرب تشبثه المطلق بوحدته الترابية، ورفضه أي حل من شأنه المساس بها. وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة، في تصريح سابق: "هناك أمور غير قابلة للتفاوض بالنسبة للمغرب، ويتعلق الأمر هنا بأي حل يمس بالوحدة الترابية للمملكة، أو ينص على خيار الاستفتاء".

ورحبت جبهة البوليساريو الانفصالية بالموقف الذي عبر عنه مستشار الأمن القومي، بداعي أنه "يدفع نحو تسوية النزاع بالضغط على الطرفين بتقليص بعثة المينورسو والتهديد بسحب بعثة السلام من الأقاليم المتنازع عليها".

مصادر متابعة لملف الصحراء ترى أن سحب قوات حفظ السلام من الصحراء "شأن لا يعني المغرب إذا رغبت الأمم المتحدة في ذلك"، مشيرة في تصريحات لهسبريس إلى أن "المملكة تتوفر على قواتها العسكرية والأمنية التي من شأنها أن تحفظ أمن المنطقة بدون الحاجة إلى بعثة المينورسو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - جبهة البوليساريو الانفصالية الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:09
قضية الصحراء دخلت مرحلة جديدة يجب المغرب تقبلها. فلا يوجد هناك أكثر من خياريين: إما إستقلال الصحراء وإما الاستفتاء لتقرير المصير.جون بولتون كان المستشار الخاص لجيمس بيكر ويعرف جيدا مشكل الصحراء. ويعرف أن النزاع قضية تصفية استعمار يستلزم إستفتاء تقرير المصير وهو قائم بين المغرب والشعب الصحراوي ويعرف من يعرقل حل النزاع وتهديده ،أمرى أمريكا بسحب المينورسو التي أنشأها هو شخصيا واشرف عليها بعد توقيع وقف اطلاق النار بين الطرفين وبعد 27 سنة لم تقدم ما أسست من أجله وهو تنظيم الاستفتاء يلمح للبوليساريو بأن تأخذ حقها بنفسها بعدما أعطتها الامم المتحدة حق تقريرمصيرها فالمغرب أصبح علي بركان سينفجر في أي وقت وهوفي حالة عزلة دولية والمهم والاهم تخلي السعودية وحلفائها الخليجيين عنه، فاعطوا للصحراويين حق تقرير المصيرأو سيرجع المغرب الي العصور القديمة عن طريق حرب طويله بينه وبين البوليزريو،أغلابية الدول الافريقية تساند استقلال الصحرء.ودول الخليج والدليل هو تغير رأي الكويت من معارض الي مساند لاستقلال الصحراء
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-141
2 - Moussa الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:09
With all do respect to the U.S, they should have no say on how to resolve our issues. Morocco should do whatever is best for Morocco and handle this issue by any means necessary.
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4
3 - abdou الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:10
المغرب ذكي بما فيه الكفاية وقد تعرف على أسلوب وطريقة ترامب في التعاطي مع الشؤون الدولية وكذلك يعرف ما يريد ترامب في افريقيا. والمغرب افضل حالا واستعدادا مقارنة بالأطراف الأخرى للتعامل مع الادارة الأمريكية بحيث يربح قضية الصحراء ويحافظ على أهداف ترامب.
باش مزيان ترامب واضح 100% وتيمشي ديريكت
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28
4 - محمد الصادقي الصخيرات سيكا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:10
أن سحب قوات حفظ السلام من الصحراء "شأن لا يعني المغرب إذا رغبت الأمم المتحدة في ذلك"، مشيرة في تصريحات لهسبريس إلى أن "المملكة تتوفر على قواتها العسكرية والأمنية التي من شأنها أن تحفظ أمن المنطقة بدون الحاجة إلى بعثة المينورسو"
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39
5 - ملوك الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:17
لا مشكل عند المغرب إن تم سحب المينورسو من الأقاليم الجنوبية مادام وجودها من عدمه لا يخدم عملية حفظ السلام لأن المكان الطبيعي لأي قوات حفظ السلام يكون في الحدود بين الأطراف وليس بمكان اخر.
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14
6 - مباشر الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:18
"مصادر متابعة لملف الصحراء ترى أن سحب قوات حفظ السلام من الصحراء "شأن لا يعني المغرب إذا رغبت الأمم المتحدة في ذلك"، مشيرة في تصريحات لهسبريس إلى أن "المملكة تتوفر على قواتها العسكرية والأمنية التي من شأنها أن تحفظ أمن المنطقة بدون الحاجة إلى بعثة المينورسو".
هذا هو عين العقل.. قواتنا على الدوام هي من كانت تحفظ السلام و ليس المينورسو الذي كان في سياحة مردى عنها و ذلك بضبط النفس و الصبر.. لكن لكل صبر حدود..
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12
7 - حلم/REVE/DREAM الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:19
ﻓﺪراﻟﯿﺔ ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻓﺪراﻟﯿﺎت :
-اﻟﺮﯾﻒ وﺗﻀﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺪود.
-اﻟﺮﺑﺎط إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺷﺮق اﻟﺤﺪود.
-اﻟﺪاراﻟﺒﯿﻀﺎء ﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺷﺮق .اﻟﺤﺪود.
-ﻣﺮاﻛﺶ وارزازات أﻛﺎدﯾﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ .
-وأﺧﯿﺮا اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وﺗﻀﻢ ﻛﻠﻤﯿﻢ طﺎﻧﻄﺎن.
*ﻟﻜﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺔ وزﯾﺮ أول ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات،وﯾﻜﻮن ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ رﺋﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺎت ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ .
*إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق وطﻨﻲ ﻓﺪراﻟﻲ ﻟﻺﺳتﺜﻤﺎر ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ .
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-16
8 - doukali الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:19
نوايا الشيطان بولطن واضحه ، فان كانت البقره السعوديه سوف يتم دبحها و تقسيم العرب الى دويلات ، فالمغرب لن يفلت من هدا المخطط الشيطاني ! ريف ، وسط ، سوس ، و صحراء : هده هي الخريطه المستقبليه
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-11
9 - Hakim khouribgui الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:20
رحبت البولزبال بقرار سحب قوات الامن .اي انها رحبت بخلى دار بوها. والله لنسحق البولزبال وسيندمون اشد الندم .هادا ليس لعبا هذه ارضنا ومن إقترب منها سنسحقه.
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19
10 - wood الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:22
المخزن يعرف ان الصحراويين لن يقبلوا بان يكونوا تحت سلطته إذا تم إستقتاء في الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة ، و الأدهى ان حتى المغاربة الذي أتى بهم المخزن الى الصحراء و رحلهم قسريا من نواحي بن جرير و قلعة السراغنة ليوازن بهم الساكنة الأصلية و مناطق أخرى و كان يدافع على تسجيلهم في لوائح الإستفتاء قد لا يصوتون لصالح الانضمام إلى المغرب لان الكل عرف ان العيش تحت حكم المخزن معناه الحكرة و الإذلال و الاستعباد و الفقر الأبدي !!!
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-12
11 - Bouta.... الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:22
نحن لن نرضى بأية دولة أن تحشر أنفها فيما لا يعنيها الصحراء باعتراف محكمة لاهاي الدولية وكما تعلم أكثرية شعوب العالم أنها كانت تابعة للمغرب منذ القدم ولن نفرط في شبر منها ولو طارت معزة ومن أراد أن يجرب مرحبا ، نحن الآن في أمس الحاجة بش نخلو دار بوه ليقلب علينا؟؟؟؟
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10
12 - قارئ الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:22
إذا عرف السبب بطل العجب. الجزائر راهنت على أن التنازلات التي تقدمها للولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية ستأتي أكلها. خاصة في عصر شكيب خليل الأمريكي الجنسية (و المغربي المولد). مشكلة كبيرة للمغرب مع المسؤولين الجيران الذين ولدوا فيه. الولايات المتحدة لم تكن يوما ما في جانب المغرب، أفضل ما فعلته التزام الحياد. والهدف الثاني لجون بلتون هو تأجيج الصراع في المنطقة حتى لا تقوم للعرب قائمة.
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2
13 - بوسعيد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:23
المغاربة لا يطالبون بغير حقوقهم المشروعة في الصحراء التي كانت ولا تزال وستبقى بحول الله وقوته مغربية حتى قيام الساعة، بالحرب أو بالسلم ، وأحسن لهم السلم، وإذا أرادوا الحرب فسنكون مستعدين لها (لا قدر الله) وكبرها تصغار أمعلم.
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4
14 - أمين الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:23
على أي المغرب عليه أن يبقى حذرا وحذرا من تلاوين الساسة الأمريكين،ومن هم في الخفاء، بما فيهم من يسمون أشقاء... والذين لم يعودوا يخفون ما يبطنون، المصلحة ولا غيرها، والحقيقة أن عددا من الملفات العالقة في هذا العالم سببها بعض الدول، التي تقول إنها تحمي الديمقراطية لأن همها مصالحها، ما دام لا تمس بالنيران، والمغرب خبر هذه التلاوين وله رجاله، وهو باق في أرضه،
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4
15 - Yaya الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:24
نتمى ان تسحب هذه القوة حتى يكون اللعب على المكشوف شريطة الاتتدخل اميريكا وروسيا لان الكلفة ستصبح باهضة
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3
16 - متطفل الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:25
كيف هي حال المواطن المغربي في حال السلام...مستشفيات كالمقابر الجماعية...بطالة كارثية. تعليم..منهار....فساد فاحش...الاستحواذ على الثروات من طرف أقلية...اما اذا ذهبت الاموال الى المجهود الحربي...فهي نهاية الدولة المغربية..وتحولها الى كيان فاشل..فاوضوا البوليساريو...وجدوا لنا حلا...يحفظ لنا ولأجيالنا الكرامة عوض العنتريات الفارغة جرب المغرب الحرب لمدة 16 سنة والنتيجة الاف اليتامى والارامل
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0
17 - محجوب الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:28
الحل في تسوية هذا النزاع يتضمن العديد من التحديات بالنسبة إلى الأمم المتحدة ،تعنت المملكة المغربية ،وإصرار جبهة البوليساريو في تقرير مصيرها يضع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة البعيدة من الخروج بنتيجة تضمن لها مكانتها بين حلفاء كلى الطرفين
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0
18 - حتى لو تحالف العالم كله ضدنا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:29
حتى لو تحالف العالم ضدنا ومعهم الصهاينة الجزائريين والصهاينة الخونة المرتزقة سندافع عن ارضنا الى اخر رجل لقد فقدنا مثيرا من اراضينا يكفي لماذا لا يذهب هؤلاء المرتزقة الى شنقيط موريتانيا اسم مزور .اليس الشنقيطيون والمرتزقة نفس القبائل والعادات لماذا يريدون تقزيم المغرب.لعنة الله عليهم
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0
19 - محمد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:29
الحل الوحيد لا الثانية له هو مطالبة استرجاع الصحراء الشرقية لوبي الجزائري لا ينام زنحن مازلنا نتغزل جارتنا الشرقية تربطنا بها الدم والاخوة والعروبة .ماهدا هل نحن في موقع الضعف ? يا مسؤولين الصحراء الارض المغربية اكثر من 350 الف مغربي دهبوا حاملين معهم القران وضحوا انفسهم وتركوا اطفال وزوجاتهم وامهاتهم من اجل استرجاع الصحراء ونحن نسمع مستشار الامريكي يراهن المستقبل المغرب . من واجب على المغرب استدعاء السفير الامريكي وينبهه بان الصحراء لا يمكن ان نتنازل عن ارضنا او احراق المنطقة باكملها وبلقنة المغربي العربي والدعم الانفصال الداخل الجزائر واعتراف رسمي بالقبائل ودعمهم بالمال والسلاح لزعزعة الاستقرار الجزائر . اما نسمع الاخوة والشقيق بسببها ضاعت منا الصحراء الشرقية والان نعود نفس الاسلوب. كفى لا نريد فتح الحدود العدو الجزائري .ادا اراد احد ان يفتح الحدود ما عليه سوى ان يدهب الى ليبيا ثم الى الجزائر .
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1
20 - tarik الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:30
كيف لشخص كيفما كانت مكانته ان يفرر في مسار أمة كانت مخطئة في تدبير استرجاع اراضيها و هي ﻻهية ملهية في التحاليل دون اﻻستعداد الكامل لما قد تؤول اليه اﻻوضاع غي مستقبل مجهول اما كان لها ان تخرج من المقاربة اﻻمنية وننجه بتفعيل الحكم الذاتي لأراضي الجنوب،الم تتخذ عناصر اﻻنفصاليين اعﻻن فيام دولة وهمية جعل العالم بفتح لها مكاتب تمثيلية مع العلم ان احدا منهم لم يزداد في اي مدبنة من هذه اﻷراضي وﻻ عﻻقة سياسية بينه وبينها اللهم حمل الجنسية المغربية، لماذا لم بخرج اي حزب برد على تصريحات بولتون و تصحبح مزاعمه المنطوية ﻻهداف كلنا يعرفها مخادية لوجدة المغرب، الم يصرح مرة الحسن الثاني كبرها اتصغار ، وا فيقو وكونو رجال تجعلون الصديق و العدو يقتنع بجدية و شرعية قضيتنا من استمرار وجودنا واﻻ سنكون في يوم داخل قفص
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1
21 - karim الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:30
على المغرب ان يقول لامريكا والعالم كله بان الصحراء خط احمر , والشعب المغربي لا يقبل لا استفتاء ولا حكم ذاتي ,
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0
22 - rahou الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:31
ثبت أن الاستفتاء هو حل وهمي لأن شروط تحقيقه مستحيلة. المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها و البوليزاريو في جزاءرها و الجزاءر في أوهامها.
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23 - abdou الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:31
Puisque le drapeau flotte sur tout le territoire d'un pays reconnu par le Monde depuis + 40 ans .Je ne pense pas qu'un secrétaire d'un état que ça soit peut changer le Droit du SOL .
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24 - sss الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:32
أن تنسحب قوات حفظ السلام أم لا ، ذلك لا يهمنا .
ـ المغاربة لا يوافقون إلا على ما يرضيهم ،
و ربما هذه هي الميزة الحسنة لديهم .
ـ و أقول لأمريكا ، نحن لسنا سواعدة ،
( ما عند المقص مايَـدِّي مَن الضس)
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25 - الصحراء صحراؤنا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:34
بالنسبة للمغرب فهو في صحرائه و لا يمكن لأي قوة الا القوة الإلاهية من إخراجه مت صحرائه
بدلتا ارواح اخواننا و اموالنا و صحتنا نت اجل صحرائنا
لا امربكا و لا الجزائر و لا المرتزقة
يقدرون على ذلك لان الشعب المغربي يمكن ان ينتقد بلاده و لكن لا بمكن ان بتخلى عن شبر من أرضه
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26 - مغربي أمازيغي صحراوي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:34
ان الولايات المتحدة الأمريكية والعالم باسره يعرف حق المعرفة حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو عنصري حاقد وهي أن الإستفتاء غير قابل للتطبيق نظرا لشساعة الصحراء الكبرى من جنوب المغرب والجزائر وشمال موريتانيا ومالي والنيجر بسكان يمتلكون نفس المقومات والخصائص ونفس التقاليد واللهجة واللباس وأحيانا من نفس القبيلة كانوا في ترحال دائما ومستمر إبان الاستعمار الإسباني والفرنسي للمنطقة هي النتيجة التي توصل لها أحد المبعوثين السابقين للأمين العام للأمم المتحدة
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0
27 - احمد المغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:35
كل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة هو المطالبة بسحب بعثة المينورسو من الصحراء و ستقوم الحرب و المغرب مستعد لهذا الاحتمال. الحرب بين المغرب و البوليساريو ممكن تتطور إلى حرب بين المغرب و الجزائر و سوف تجد الجزائر نفسها متورطة في حرب بدايتها سهلة و الخروج منها صعب و يمكن أن تتغير التحالفات و موازين القوى خلالها و تتطور بشكل لم يكن بالحسبان و تكون الجزائر هي الخاسر الأكبر في النهاية في ظل المنافسة الشرسة بين أمريكا و الصين في إفريقيا. المغرب لن يخرج من الصحراء خاسرا و إذا ارغم على الحرب فسوف يخوضها.
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28 - ولد حميدو الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:38
مجرد تمثيلية مثل كل سنة و عندما يسكت المغرب فاعرف بأن كل شيء في صالحه
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29 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:40
الاستفتاء اصبح متجاوزا لان الدولة الحاضنة نفخت في اعداد المتواجدين بمخيم الذل والعار باعداد هائلة من البدو الرحل من ضواحي تندوف مالي النيجر وموريطانيا والدليل انها لم تسمح لمدة عقود من احصاء المتواجدين بهذا المخيم خوفا من اكتشاف امرها و العالم ليس اعمى كما تعتقد . قبلنا بالاستفناء بصدق نية ودون تحفظ ، لكن عندما تلاعبت جارتنا بارقامه لصالحها لم يعد ممكنا و لا نقبل به . وشيوخ القبائل يدركون ذلك جيدا لان الاعداد تفوق الارقام التي هي في حوزتهم منذ المسيرة الخضراء ولحد الساعة . الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة خط احمر لا امريكا ولا الامم المتحدة تستطيع خرقه ... اما ان نكون او لا نكون ومن ليس معنا فهو ضدنا ونحذر منه . انتهى الكلام .


















عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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