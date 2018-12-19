24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التغطية الصحية الإجبارية
- مَسْجِدُ الحَسَنِ الثَّانيِ
- المغربي داكوستا يتعرض للإيقاف والغرامة في تركيا
- بخات يوقع أول عقد احترافي مع "كايزرسلاوترن"
- عودة متولي تخلق جدلا بين أنصار الرجاء البيضاوي
"رسالة تحت التراب" تعيد ملابسات مصرع آيت الجيد إلى الواجهة (5.00)
نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)
"أمنستي" ترصد "عيوبا جسيمة" في محاكمة معتقلي حراك الريف (5.00)
"المغرب الأخضر" يؤمّن التغطية الصحية لآلاف صغار الفلاحين (5.00)
- نحر سائحتين يستنفر الأمن في إمليل ويُعلق تسلق جبال الأطلس - (205)
- أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب - (132)
- أخنوش يتوقع بلوغ الناتج الدّاخلي الخام للفلاحة سقف 128 مليارا - (92)
- البرلمان يغلق باب الحوار الاجتماعي .. زيادة الأُجور تتحول إلى سراب - (63)
- أخنوش وتطوير الفلاحة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إدارة ترامب ترمي "الاستفتاء بالصحراء" إلى مجلس الأمن القومي
بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول تصور الولايات المتحدة لنزاع الصحراء وبعثة "المينورسو"، حاول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التخفيف من هول خطة إدارة ترامب في إفريقيا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "واشنطن تدعم بقوة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الرئيس الألماني السابق، هورست كولر، لأنه يعمل على تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من قبل المغرب وجبهة البوليساريو، ويضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وحول تلويح مستشار الأمن القومي بضرورة تنظيم بعثة "المينورسو" للاستفتاء في الصحراء من خلال تذكيره بأنه "كان يتعين تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء، ولكن للأسف بعد 27 سنة لم يسجل أي تقدم في هذا الصدد"، تهرب المتحدث باسم الخارجية من توضيح موقف الإدارة الأمريكية من هذه المسألة التي يرفضها المغرب بشكل قاطع.
ولم يقدم المسؤول الأمريكي أي رأي بخصوص خيار الاستفتاء، وقال في تصريحات نقلتها الصحافة الأمريكية: "بالنسبة إلى ملاحظات مستشار الأمن القومي جون بولتون فإننا نؤجلها إلى مجلس الأمن القومي".
ومجلس الأمن القومي، الذي يعرف اختصارا بـNSC ، هو مجلس تابع للرئاسة الأمريكية يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية.
وكان مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه "يشعرُ بخيبة أمل كبيرة من حقيقة أن الصراع في الصحراء لم يتم حله بعدَ مرور أزيد من أربعين سنة على اندلاعِ المشكل"، مُحذراً من أن الولايات المتحدة ستطلب "إنهاء" مهمات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا، لكونها "لا تجلب السلام الدائم".
وبخصوص مطلب الاستفتاء، يؤكد المغرب تشبثه المطلق بوحدته الترابية، ورفضه أي حل من شأنه المساس بها. وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة، في تصريح سابق: "هناك أمور غير قابلة للتفاوض بالنسبة للمغرب، ويتعلق الأمر هنا بأي حل يمس بالوحدة الترابية للمملكة، أو ينص على خيار الاستفتاء".
ورحبت جبهة البوليساريو الانفصالية بالموقف الذي عبر عنه مستشار الأمن القومي، بداعي أنه "يدفع نحو تسوية النزاع بالضغط على الطرفين بتقليص بعثة المينورسو والتهديد بسحب بعثة السلام من الأقاليم المتنازع عليها".
مصادر متابعة لملف الصحراء ترى أن سحب قوات حفظ السلام من الصحراء "شأن لا يعني المغرب إذا رغبت الأمم المتحدة في ذلك"، مشيرة في تصريحات لهسبريس إلى أن "المملكة تتوفر على قواتها العسكرية والأمنية التي من شأنها أن تحفظ أمن المنطقة بدون الحاجة إلى بعثة المينورسو".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
باش مزيان ترامب واضح 100% وتيمشي ديريكت
هذا هو عين العقل.. قواتنا على الدوام هي من كانت تحفظ السلام و ليس المينورسو الذي كان في سياحة مردى عنها و ذلك بضبط النفس و الصبر.. لكن لكل صبر حدود..
-اﻟﺮﯾﻒ وﺗﻀﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺪود.
-اﻟﺮﺑﺎط إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺷﺮق اﻟﺤﺪود.
-اﻟﺪاراﻟﺒﯿﻀﺎء ﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺷﺮق .اﻟﺤﺪود.
-ﻣﺮاﻛﺶ وارزازات أﻛﺎدﯾﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ .
-وأﺧﯿﺮا اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وﺗﻀﻢ ﻛﻠﻤﯿﻢ طﺎﻧﻄﺎن.
*ﻟﻜﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺔ وزﯾﺮ أول ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات،وﯾﻜﻮن ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ رﺋﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺎت ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ .
*إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق وطﻨﻲ ﻓﺪراﻟﻲ ﻟﻺﺳتﺜﻤﺎر ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ .
ـ المغاربة لا يوافقون إلا على ما يرضيهم ،
و ربما هذه هي الميزة الحسنة لديهم .
ـ و أقول لأمريكا ، نحن لسنا سواعدة ،
( ما عند المقص مايَـدِّي مَن الضس)
بدلتا ارواح اخواننا و اموالنا و صحتنا نت اجل صحرائنا
لا امربكا و لا الجزائر و لا المرتزقة
يقدرون على ذلك لان الشعب المغربي يمكن ان ينتقد بلاده و لكن لا بمكن ان بتخلى عن شبر من أرضه
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠