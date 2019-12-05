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الرئيسية | سياسة | أجندات دبلوماسية تحول دون لقاء بومبيو بالملك محمد السادس

أجندات دبلوماسية تحول دون لقاء بومبيو بالملك محمد السادس

أجندات دبلوماسية تحول دون لقاء بومبيو بالملك محمد السادس
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 05 دجنبر 2019 - 19:50

في آخر اللحظات تغير كل شيء ضمن الزيارة الأولى من نوعها التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المملكة المغربية؛ فبعدما كان مرتقبا أن يلتقي الملك محمد السادس، وفق إعلان رسمي جرى في الرباط وواشنطن، غادر بومبيو البلاد مساء اليوم، ما أثار الكثير من الأسئلة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى العاصمة المغربية الرباط مساء اليوم الخميس على الساعة الثانية عشرة زوالا، ثم عقد مباحثات مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة.

ورغم دعوة وسائل إعلام وطنية ودولية إلى مقر الخارجية المغربية لحضور ندوة صحافية كانت مبرمجة سابقاً بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، عقب مباحثات بينهما، إلا أن الموعد الصحافي تم إلغاؤه أيضا، كما جرى إلغاء الاستقبال الملكي وحفل العشاء.

جريدة هسبريس حصلت على معطيات من مصادر مختلفة حول أسباب هذا التغيير في آخر اللحظات، أكدت أن الأجندة الدبلوماسية حالت دون حصول اللقاء، خصوصا أن الملك محمدا السادس عاد للتو من دولة الغابون، حيث كان يقضي إجازة خاصة.

لكن مصادر عليمة أكدت لهسبريس دائماً أن تغيير أجندة الزيارة لأكثر من مرة من طرف الجانب الأمريكي لم يرق الجانب المغربي، خصوصا أن البرنامج كان يتضمن في البداية زيارة من يومين، ثم وقعت تغييرات أيضا في البرنامج الأخير من لدن الجانب الأمريكي دائما.

في المقابل، أوضحت مصادر أمريكية في توضيحات لهسبريس أن إلغاء اللقاء المرتقب بين العاهل المغربي ومايك بومبيو راجع إلى الأجندة الدبلوماسية بالأساس، مشيرة إلى ضرورة سفر وزير الخارجية الأمريكي إلى واشنطن في إطار المستجد المتعلق بمساعي عزل الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه التطورات في وقت شرعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، وهو الأمر الذي يثير زوبعة سياسية كبيرة في البلاد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي حل بالمغرب مباشرة بعد لقاء رسمي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء في البرتغال، وهو ما دفع مسؤولا إسرائيليا لم يكشف هويته إلى الحديث عن وجود وساطة أمريكية تدفع نحو إقامة المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. لكن مصادر عبرية اعتبرت الأمر مجرد حملة انتخابية يقوم بها نتنياهو من أجل حشد الدعم السياسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة لبلاده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - فريد أمجد الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:04
هذه حال الدول غير القوية سياسيا واقتصاديا، دائما ما تخضع لأهواء وتقلبات الدول القوية، في نظركم كانت هذه الأمور لتقع مع دولة مثل ألمانيا أو فرنسا؟ بالأمس كتبت إحدى الفرنسيات تدوينة عبر حسابها فيسبوك تقول بأن المغرب يعيش في العهد النحاسي فيما يتعلق بالتدبير، وكانت تدوينتها عقب حصولها على منحة ضخمك من المغرب، كنت أود أن أغضب، لكتها لم تقل سوى الحقيقة.
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9
2 - مغربي قح الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:06
السيد ماعندوش الوقت جا قال اش عندو مايتقال وزاد فحالو!!!
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21
3 - Moussa الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:09
I was actually surprised that he still was able to visit Morocco, after all the drama that happened yesterday in the NATO summit and Trump leaving the summit early...
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3
4 - متتبع الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:10
well and in addition of this....will Usa send 12000 soldiers to middle east? this change isn"t related to that too?
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1
5 - Fouad الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:12
C'est claire que la question Palestinienne est la ligne rouge pour le Maroc est les Marocains jamais au grand jamais nous nous pouvons céder la un cm là dessus quoi que sa vas coûter ,NON c'est NON
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-5
6 - SKIZO الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:15
أنا أحتج بصفتي مواطن مغربي من الدرجة الأولى على استقبال رئيس الحكومة المغربية لوزير خارجية دولة ما (مهما كانت هذه الدولة)،العرف الديبلوماسي يحتم فقط على ناصر بوريطة(مع كل الاحترام له )ان يستقبل بومبيو ليس الملك محمد السادس .واه أتقدوا لكتاف ،شوية ديال الهيبة ،برافوا لللأجندات الديبلوماسية.عاش الشعب. عاش الوطن. عاش الملك.
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-4
7 - adil الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:15
المهم ليس بالضرورة وزير الخارجية الامريكي ان يلاقي الملك, ولماذا هذه الزيارة الخاطفة بسرعة البرق, المغرب وامريكا لا احد في العالم يفهم جيدا سياستهما ,
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3
8 - كمال الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:17
لا استبعد ان يكون اللقاء المفاجئ الذي جمع بومبيو بنتنياهو في البرتغال قبل قدومه بساعات الى المغرب هو السبب.
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10
9 - متابع الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:19
السبب واضح بعد ما حدث بالامس عندما انتقل ناتانياهو الى البرتغال للقاء بومبيو و دعوته للضغط على الدول التي سيزورها لتوقيع اتفاق اعتراف و سلام مع اسرائيل و ربما كان السبب الوحيد لزيارته للرباط و التي رفضت هذا الابتزاز الامريكي مما دفع وزير ترامب للمغادرة مبكرا بعد رفض المغرب لهذا الامر..
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14
10 - Mourad الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:21
هؤلاء يعتبرون المغرب دولة بدون وزن
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0
11 - vous etes naives الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:25
le Maroc est dans le processus de faire les memes erreurs que lorsque la France etait encore en Algerie et elle voulait commencer les negociations pour le retour des terre marocaine qu'elle a pris du Maroc pour ajouter a l'algerie, le maroc avait dis non et il voulait attendre l'independance de l'algerie avant de commencer ces negociations...on connait que l'algerie ne cedera jamais tindouf et les autres terre marocaines au maroc
le maroc a perdu une autre opportunite pour gagner la reconnaissance officiel de la marocanite de notre sahara en echange pour des relations diplomatic avec Israel
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12 - badr hajiba الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:27
اودي ملقاش معامن لقا كولشي فيه دغول هو يهرب فحالو هادي هي الحقيقة
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13 - HASSAN الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:28
كيفما كان الحال فالمعاملة بالمثل مع اي قوة كيفما كانت هو الحل
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14 - رشيد المانيا الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:33
ملك إبن ملك لن يستقبل وزير دولة. رئيس الحكومة ووزير الخارجية قاموا بالواجب.
اووووه لو زار بومبيو الثكنة العسكرية التي بجانبنا.... أترك لكم التفكير في مقالات صحفهم وتعاليقهم.
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15 - Observateur الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:38
لا تحملوا الأمر اكثر مما يحتمل، هناك ظروف خاصة في واشنطن و في لندن و في باريس و في برلين و أيضا في البحر الأبيض المتوسط، و الأمر انتهى ان رئيس الدولة و رئيس الأركان صار يسأل سائقه الشخصي الذي لم يتجاوز الثانوية : متى تنتهي الحرب يا بيير، حسب الرواية المشهورة عن الحرب العالمية الأولى
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