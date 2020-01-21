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كُتّاب وآراء
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بوليفيا تسحب الاعتراف بـ"جمهورية البوليساريو"
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 00:23
قررت بوليفيا، أمس الإثنين، تعليق اعترافها بـ"جمهورية البوليساريو المزعومة" و"قطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي" وفقا لما أعلنته وزارة العلاقات الخارجية بالبلد الجنوب أمريكي في بيان نشر على موقعها الرسمي.
وأكدت بوليفيا أنها ستتبنى مبدأ "الحياد البناء" تجاه النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مبدية عزمها بناء علاقات متجددة مع المملكة المغربية تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - بيضاوي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 00:39
ظهر الحق و زهق الباطل هاد البوليزاريو ادخل اعليهم الرئيس الجديد الجزائري الا بالمصائب.فتح قنصليا ت سحب اعترافات .اختلافات داخلية بين ما يسمى بالرئاسة وما يسمى بالجيش الله اكون في عونكم حتى تعودوا لرشدكم فإن الوطن ارحم واحن لكم من الجزائر
2 - محمد لعيوني الثلاثاء 21 يناير 2020 - 00:40
مبروك للخاؤجية وللمغرب.مادا تبقى للكيان الوهمي.لا شيء.يوما ما ستستفقون وتجدون انفسكم لوحدكم..لان صمودكم جاء نتيجة عدة دول.اما وان حلها سحبت اعترافها او تغيرت فيها الانظمة فالجزائر لوحدها لن تستظيع تحمل التكاليف لوجدها.ادداك ستحدوت انفسكم دات صباح في رمال متحركة لا انتم بقيتم في وظنكم المغرب ولا انتم بقيتم في تندوف.لات النظام الحزائري استعملكم وقود في محاربة المغرب وسبتبين لهم ان هدا الةقود لن يفعل شيئا لهم سيقوموت برميكم الى مزبلة التاريخ
3 - مغربي من أصل صحراوي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 00:43
ويتواصل نزيف المرتزقة... وعلى خارجية النظام الجزائري تقديم احتجاجه لبوليفيا كما احتجت على فتح قنصليات لدول إفريقية في مدن صحرائنا العزيزة...
4 - الصورة معبرة الثلاثاء 21 يناير 2020 - 00:46
تحية للسيد بوريطة على الروح الوطنية .
لي خدام رآه كتبان خدمتو.
الله يعاونك في خدمة وطنك وخدمة ملكك.
لي خدام رآه كتبان خدمتو.
الله يعاونك في خدمة وطنك وخدمة ملكك.
5 - سعيد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 00:46
هدا هو عين العقل.شكرا لدولة بولفيا لسحبها اعتراف وهمي
6 - medmod الثلاثاء 21 يناير 2020 - 01:04
لحد الان الا ارى الا وزارتين في الواجهة الداخلية والخارجية . ولهذا وجب النظر فالحكومة . ما عليها الا تقديم استقالتها .
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