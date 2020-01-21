بوليفيا تسحب الاعتراف بـ"جمهورية البوليساريو"

هسبريس من الرباط

قررت بوليفيا، أمس الإثنين، تعليق اعترافها بـ"جمهورية البوليساريو المزعومة" و"قطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي" وفقا لما أعلنته وزارة العلاقات الخارجية بالبلد الجنوب أمريكي في بيان نشر على موقعها الرسمي.

وأكدت بوليفيا أنها ستتبنى مبدأ "الحياد البناء" تجاه النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مبدية عزمها بناء علاقات متجددة مع المملكة المغربية تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين.