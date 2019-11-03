هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

سيدي سليمان: 13 ملمتر

وجدة، طنجة: 7 ملمترات

شفشاون، تطوان: 5 ملمترات

العرائش: ملمتران

القنيطرة، تازة: ملمتر واحد

إفران، بنسليمان: أقل من ملمتر