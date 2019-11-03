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هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
الأحد 03 نونبر 2019 - 13:40
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:
سيدي سليمان: 13 ملمتر
وجدة، طنجة: 7 ملمترات
شفشاون، تطوان: 5 ملمترات
العرائش: ملمتران
القنيطرة، تازة: ملمتر واحد
إفران، بنسليمان: أقل من ملمتر