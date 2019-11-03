24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تصريحات سعداني والسلطة في الجزائر (5.00)

  2. تصفية حسابات إجرامية توقف 10 أشخاص بالعيون (5.00)

  3. تغييرات "التجربة الكيبيكية" تثير مخاوف آلاف الطلبة الأجانب بكندا (5.00)

  4. ماذا تحقق بسيدي إفني بعد مرور 10 سنوات على "السبت الأسود"؟ (5.00)

  5. استطلاع: اليمين المتطرف ثالثا في انتخابات إسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 03 نونبر 2019 - 13:40

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

سيدي سليمان: 13 ملمتر

وجدة، طنجة: 7 ملمترات

شفشاون، تطوان: 5 ملمترات

العرائش: ملمتران

القنيطرة، تازة: ملمتر واحد

إفران، بنسليمان: أقل من ملمتر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.