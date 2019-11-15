سلطات الدار البيضاء تشدد مراقبة المياه المعدنية بمحلات البقالة

هسبريس – محمد لديب

سارعت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء ومسؤولو الأقسام الاقتصادية إلى تفقد مجموعة من محلات البقالة بأحياء العاصمة الاقتصادية، من أجل التأكد من خلوها من قوارير مياه سيدي حرازم غير المطابقة لمعايير الجودة.

وقال علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن ممثلي السلطات المحلية قاموا بجولات ماراثونية بمجموعة من أحياء المدينة، في إطار عملهم على التأكد من سحب مياه سيدي حرازم الملوثة ببكتيريا الزائفة الزّنجارية أو عصية القيح الأزرق (Pseudomonas aeruginosa).

وتعتبر الزائفة الزنجارية من أنواع البكتريا الهوائية وسلبية الغرام، القادرة على النمو في بيئات صعبة.

وتتواجد هذه البكتريا بكثرة في التربة والمياه المستنقعة، ويمكن أن تنتقل منهما إلى النبات والبشر.

ويؤكد خبراء التغذية في الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية أن هذه البكتيريا لا تقوى على الأشخاص الأصحاء، وتكتفي بتحيّن الفرص لمهاجمة الأشخاص من ذوي المناعة الضعيفة، كالمرضى في المستشفيات والنساء الحوامل والأطفال الخدج والرضع المولودين بوزن ما دون الوزن الطبيعي، والرضع الأكبر سناً والأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة.

ولم يتم إدراج بكتيريا الزائفة الزنجارية من قبل منظمة الصحة العالمية كبكتيريا خطرة على الصحة العامة حين الانتقال إلى الإنسان عن طريق تناول مياه أو طعام ملوثة.

وكانت شركة "سيدي حرازم" أفادت بأنها باشرت، بتوافق مع وزارة الصحة العمومية، تنفيذ المبادئ الثلاثة المفترضة في هذه الحالة، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لمعالجة الحالة نهائيا، وأعربت عن أسفها لهذا الحادث.

وانطلاقا من مبدأ الاحتراز، أوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني.

وأضافت الشركة، تطبيقا لمبدأ التدخل، أنها قامت "بسحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة يقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، ثم إتلاف المنتوج المسحوب".

وتنفيذا لمبدأ التتبع، تضيف الشركة في بيانها، "قمنا بإجراء تشخيص شامل لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل. ومكننا هذا التشخيص من التأكد من أن عدم مطابقة المعايير هاته يهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج أواخر شهر غشت 2019".