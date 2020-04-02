منتخبون بالدار البيضاء يطلبون التطبيقات الذكية

هسبريس- عبد الإله شبل

أدت الأوضاع التي تعيشها البلاد بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد إلى توقيف مختلف الاجتماعات واللقاءات التي كانت تنظمها الجماعات، الشيء الذي سيرمي بظلاله على انعقاد الدورات العادية.

وفي الوقت الذي تحدث مسؤولو الدار البيضاء عن تحول العاصمة الاقتصادية إلى "مدينة ذكية"، فإن مجلس البيضاء لا يزال يسير بطريقة كلاسيكية، خصوصا في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد مع انتشار جائحة "كورونا".

واستغرب منتخبون في جماعة للدار البيضاء دخول المجلس في شبه جمود دون عقد للدورات واللقاءات، حيث اختار المستشارون الجماعيون التواري عن الأنظار، طالما أن الدورات واللقاءات في المقاطعات والمجلس لن تنعقد في هذه الأزمة الصحية.

وشدد منتخبون على أن جماعة الدار البيضاء يتحدث القائمون على التسيير فيها عن كونها ستصير "مدينة ذكية"؛ غير أنهم لم يعقدوا لقاء للمستشارين عبر استعمال التكنولوجيا الحديثة، طالما أن هناك حالة للطوارئ الصحية.

وأكد مستشارون تحدثوا لجديدة هسبريس الإلكترونية أن "هناك تطبيقات ذكية ومجانية، يمكن للمقاطعات وحتى مجلس المدينة استعمالها من أجل عقد لقاءات فيما بينهم، وتسهيل التواصل في ظل هذه الظروف التي يمنع فيها عقد تجمعات لما فوق خمسة أشخاص".

ولفت المستشارون، في هذا الصدد، إلى أن جماعة البيضاء تتوفر على تطبيق للتواصل بين المستشارين يمكنهم من الحصول على الوثائق وغيرها؛ لكنها لم تقدم على استغلال التكنولوجيا من أجل التواصل مع كل المستشارين البالغ عددهم 147 عضوا.

وشدد المنتخبون على أن المجالس، سواء التابعة للمقاطعات أو المجلس الجماعي، لا يمكنها التوقف وتجميد أنشطتها بدعوى حالة الطوارئ الصحية، مطالبين بضرورة عقد دورات عبر استعمال التطبيقات التكنولوجية، من أجل بحث مشاكل المواطنين في هذه الظرفية.

واعتبر مستشارون في صفوف المعارضة بالمجلس أن الدار البيضاء، عبر مجلسها، وجب التدخل في هذه الوضعية الحرجة التي تمر منها البلاد، وذلك عبر عقد لقاءات واجتماعات عن بعد، مشيرين إلى أن مكتب المجلس يمكنه الاتفاق مع الفرق لاقتراح صيغة لهذه الخطوة.

وعلى غرار ما قام به مكتب مجلس الدار البيضاء، الذي عقد اجتماعا عن بعد قبل أيام، طالب المنتخبون بضرورة تفعيل هذا الأمر بداخل المقاطعات وكذا بالمجلس من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالمدينة في ظل هذا الوضع الصحي.