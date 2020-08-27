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الرئيسية | جهات | برلماني يسائل إبعاد الداخلة عن "التجارة والتسيير"

برلماني يسائل إبعاد الداخلة عن "التجارة والتسيير"

برلماني يسائل إبعاد الداخلة عن "التجارة والتسيير"
هسبريس من الداخلة
الخميس 27 غشت 2020 - 05:09

راسل المستشار البرلماني عن حزب الأمل بجهة الداخلة وادي الذهب، أمبارك حمية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول ما اعتبره "إقصاء لطلبة مدينة الداخلة من ولوج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير".

وقال حمية، في مراسلته التي حصلت هسبريس على نسخة منها، إن "الجميع استبشر خيرا بعد إحداث هذه المدرسة بالداخلة، التي تعد مكسبا كبيرا بهذه الربوع الغالية من الوطن العزيز، وكان أمل طلبة الجهة كبير في أن تعمل المؤسسة على تكوين وإنتاج كفاءات من أبناء الجهة، وتسهيل عملية إدماجهم داخل وسطهم الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في تحقيق التنمية التي يعتبر التكوين والعناية بالعنصر البشري أحد أهم دعائمها الأساسية؛ إلا أن المؤسسة تحولت في السنوات الأخيرة إلى مؤسسة عبور بالنسبة لطلبة الجهات الشمالية من المملكة".

وطالب المستشار البرلماني حمية وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المشاكل التي باتت تثقل كاهل طلبة الداخلة الراغبين في ولوج أقسام المدرسة، مقترحا على أمزازي اعتماد امتحانات لولوج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير على مستوى الجهات حسب تواجد هذه المدرسة، كحل يراه مناسبا ويضع حدا لهذه الإشكالات ويعيد للمؤسسة اعتبارها، حسب تعبيره.

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